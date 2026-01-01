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Obustavljeno

LCD monitor sa izuzetno širokim opsegom boja

246E9QSB/01

Zadivljujuće boje, elegantan dizajn

Philips E Line monitor ima elegantan dizajn i izvanredne performanse slike. Full HD ekran sa tankim okvirom i tehnologijom Ultra Wide-Color pruža potpuno veran vizuelni prikaz. Uživajte u superiornom iskustvu gledanja uz elegantan dizajn.

Pogledajte sve prednosti

Zadivljujuće boje, elegantan dizajn

  • E Line

  • 24 (dijagonala 23,8" / 60,5 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Ultra Wide-Color – širi opseg boja za živopisnu sliku

Ultra Wide-Color – širi opseg boja za živopisnu sliku

Tehnologija Ultra Wide-Color daje širi spektar boja, za sjajniju sliku. Ultra Wide-Color šira „gama boja“ daje prirodnije nijanse zelene, živopisne nijanse crvene i dublje nijanse plave. Oživite multimediju, slike, pa čak i produktivnost uz živopisne boje koje pruža tehnologija Ultra Wide-Color.

IPS LED tehnologija širokog prikaza, za tačnost slike i boja

IPS LED tehnologija širokog prikaza, za tačnost slike i boja

IPS ekrani koriste naprednu tehnologiju koja pruža izuzetno široke uglove gledanja od 178/178 stepeni, što omogućava gledanje ekrana iz skoro svakog ugla. Za razliku od standardnih TN panela, IPS ekrani daju neverovatno oštru sliku sa živopisnim bojama, što ih čini idealnim, ne samo za fotografije, filmove i pregledanje veba, već i za profesionalne načine primene koji zahtevaju stalni tačnost boja i postojanu osvetljenost.

Full HD ekran 16:9, za oštru i detaljnu sliku

Full HD ekran 16:9, za oštru i detaljnu sliku

Kvalitet slike je važan. Obični ekrani pružaju kvalitet, ali očekujete više. Ovaj ekran ima naprednu Full HD 1920 x 1080 rezoluciju. Uz Full HD za oštre detalje, u kombinaciji sa visokom osvetljenošću, neverovatnim kontrastom i realističnim bojama, očekujte vernu sliku.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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Odricanje od odgovornosti

  1. „IPS“ slovna oznaka / zaštićeni žig i povezani patenti za tehnologije vlasništvo su odgovarajućih kompanija.

  2. Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse

  3. NTSC oblast na osnovu CIE1976

  4. sRGB oblast na osnovu CIE1931

  5. Izgled monitora može da se razlikuje od onog na slici.