2 godine garancije
Obustavljeno
V Line
24" (61 cm)
Bele LED diode su poluprovodnički uređaji koji brže dostižu puno, postojano osvetljenje, čime se ostvaruje ušteda vremena pri pokretanju. LED diode ne sadrže živu, što omogućava ekološki prihvatljivo recikliranje i odlaganje. LED diode omogućavaju bolju kontrolu zatamnjivanja pozadinskog osvetljenje LCD ekrana, što za rezultat ima izuzetno visok odnos kontrasta. Takođe pružaju superiornu reprodukciju boja zahvaljujući postajanoj osvetljenosti preko celog ekrana.
SmartControl Lite je softver za upravljanje monitorom nove generacije sa grafičkim korisničkim interfejsom i 3D ikonama. To korisniku omogućava da pomoću miša dotera većinu parametara monitora, kao što su boje, osvetljenost, kalibracija ekrana, multimedija, upravljanje ID-om itd.
SmartContrast je tehnologija kompanije Philips koja analizira sadržaj koji se prikazuje, pa automatski podešava boje i upravlja intenzitetom pozadinskog osvetljenja radi dinamičkog povećavanja kontrasta, za najbolju digitalnu sliku i video, odnosno za igranje igara sa tamnim scenama. Kada je izabran režim Ekonomično, kontrast se podešava i pozadinsko osvetljenje doteruje za pravilno prikazivanje svakodnevnih kancelarijskih aplikacija i malu potrošnju energije.
4.2
od 5
13
Komentari
92%
preporučuje ovaj proizvod
Michasz
05/05/2024
Polska
Deo promocije
Verifikovani kupac
Bardzo fajny monitor
Bardzo dobry monitor wytrzymały, działa już od ok 15 lat. Polecam.
Prednosti
Bardzo wytrzymały
Mane
Brak
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 223V5LSB Monitor LCD ze SmartControl Lite
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 223V5LSB Monitor LCD ze SmartControl Lite
Яна34
20/08/2020
Україна
Прекрасное изображение
Яркие, насыщенные цвета. Прекрасное изображение.Рекомендую.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 273V5LSB РК-монітор із SmartControl
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 273V5LSB РК-монітор із SmartControl
Ciupy
06/12/2019
România
Excelent!
Un monitor foarte bun, la un preț accesibil! L-am achiziționat pentru a înlocui vechiul monitor, pe tehnologie LCD.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 223V5LSB Monitor LCD cu SmartControl Lite
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 223V5LSB Monitor LCD cu SmartControl Lite