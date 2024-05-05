ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

2 godine garancije

Sve serije

  • Energy Label Europe A
    Uživajte u odličnoj LED slici sa živopisnim bojama
  • Uživajte u odličnoj LED slici sa živopisnim bojama
  • Energy Label Europe A
    Uživajte u odličnoj LED slici sa živopisnim bojama
  • Uživajte u odličnoj LED slici sa živopisnim bojama

Obustavljeno

LCD monitor sa SmartControl Lite

246V5LSB/00

4.2
| (13) Komentari | 92% preporučuje ovaj proizvod
Uživajte u odličnoj LED slici sa živopisnim bojama
Uživajte u živopisnoj LED slici na ovom primamljivom monitoru sjajnog dizajna. Predstavlja odličan izbor uz SmartControl Lite.
Pogledajte sve prednosti

Uživajte u odličnoj LED slici sa živopisnim bojama

  • V Line

  • 24" (61 cm)

LED tehnologija za živopisne boje

Bele LED diode su poluprovodnički uređaji koji brže dostižu puno, postojano osvetljenje, čime se ostvaruje ušteda vremena pri pokretanju. LED diode ne sadrže živu, što omogućava ekološki prihvatljivo recikliranje i odlaganje. LED diode omogućavaju bolju kontrolu zatamnjivanja pozadinskog osvetljenje LCD ekrana, što za rezultat ima izuzetno visok odnos kontrasta. Takođe pružaju superiornu reprodukciju boja zahvaljujući postajanoj osvetljenosti preko celog ekrana.

Lako doterivanje performansi monitora uz SmartControl Lite

SmartControl Lite je softver za upravljanje monitorom nove generacije sa grafičkim korisničkim interfejsom i 3D ikonama. To korisniku omogućava da pomoću miša dotera većinu parametara monitora, kao što su boje, osvetljenost, kalibracija ekrana, multimedija, upravljanje ID-om itd.

SmartContrast za bogate crne detalje

SmartContrast za bogate crne detalje

SmartContrast je tehnologija kompanije Philips koja analizira sadržaj koji se prikazuje, pa automatski podešava boje i upravlja intenzitetom pozadinskog osvetljenja radi dinamičkog povećavanja kontrasta, za najbolju digitalnu sliku i video, odnosno za igranje igara sa tamnim scenama. Kada je izabran režim Ekonomično, kontrast se podešava i pozadinsko osvetljenje doteruje za pravilno prikazivanje svakodnevnih kancelarijskih aplikacija i malu potrošnju energije.

Tehničke specifikacije

Potražite podršku za ovaj proizvod

Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocena proizvoda i zvezdica korisna su za sve. Ona vam omogućavaju da saznate više o proizvodu i pomažu vam da donesete odluku o kupovini. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u prodavnici može da ostavi recenziju

4.2

od 5

13

Komentari

92%

preporučuje ovaj proizvod

3

05/05/2024

Polska

Polska

Verifikovani kupac

Bardzo fajny monitor

Bardzo dobry monitor wytrzymały, działa już od ok 15 lat. Polecam.

Prednosti

Bardzo wytrzymały

Mane

Brak

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 223V5LSB Monitor LCD ze SmartControl Lite

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 223V5LSB Monitor LCD ze SmartControl Lite

20/08/2020

Україна

Україна

Прекрасное изображение

Яркие, насыщенные цвета. Прекрасное изображение.Рекомендую.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 273V5LSB РК-монітор із SmartControl

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 273V5LSB РК-монітор із SmartControl

06/12/2019

România

România

Excelent!

Un monitor foarte bun, la un preț accesibil! L-am achiziționat pentru a înlocui vechiul monitor, pe tehnologie LCD.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 223V5LSB Monitor LCD cu SmartControl Lite

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 223V5LSB Monitor LCD cu SmartControl Lite

Prijavite se na naš bilten i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana

Želim da primam promotivne informacije – na osnovu mojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se lako odjaviti u bilo kom trenutku!

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana