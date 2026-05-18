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  • Radite sa stilom
  • Energy Label Europe D
    Radite sa stilom
  • Radite sa stilom
  • Radite sa stilom
  • Radite sa stilom
  • Radite sa stilom
  • Radite sa stilom
  • Radite sa stilom

MonitorFull HD LCD monitor

24E1N1100A/01

5
| (2) Komentari
Radite sa stilom
Iskusite produktivnost u Full HD rezoluciji. Ovaj monitor ima sve osnovne funkcije za kancelariju, npr. režim male količine neželjene plave boje za zaštitu očiju, IPS LED tehnologiju za široki pregled koji obezbeđuje sliku visokog kvaliteta i MPRT od 1 ms za oštru sliku.
Pogledajte sve prednosti

Radite sa stilom

  • Serija 1000

  • 24 (dijagonala 23,8" / 60,5 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Brzina osvežavanja od 120 Hz za izuzetno glatku i sjajnu sliku

Brzina osvežavanja od 120 Hz za izuzetno glatku i sjajnu sliku

Igrate intenzivne takmičarske igre. Zahtevate monitor sa izuzetno glatkom slikom bez kašnjenja. Ovaj Philips monitor osvežava sliku na ekranu do 120 puta u sekundi, što je efektivno brže nego kod standardnog monitora. Manja brzina u kadrovima može da učini da vam izgleda da neprijatelji skaču sa mesta na mesto na ekranu, što vam otežava da ih pogodite. Brzina od 120 Hz daje vam te kritične nedostajuće slike na ekranu, što prikaz kretanja neprijatelja čini izuzetno glatkim kako biste ih lako pogađali. Uz izuzetno malo kašnjenje na ulazu i bez treperenja ekrana, ovaj Philips monitor je vaš savršen partner za igranje.

IPS LED tehnologija širokog prikaza, za tačnost slike i boja

IPS LED tehnologija širokog prikaza, za tačnost slike i boja

IPS ekrani koriste naprednu tehnologiju koja pruža izuzetno široke uglove gledanja od 178/178 stepeni, što omogućava gledanje ekrana iz skoro svakog ugla. Za razliku od standardnih TN panela, IPS ekrani daju neverovatno oštru sliku sa živopisnim bojama, što ih čini idealnim, ne samo za fotografije, filmove i pregledanje veba, već i za profesionalne načine primene koji zahtevaju stalni tačnost boja i postojanu osvetljenost.

Full HD ekran 16:9, za oštru i detaljnu sliku

Full HD ekran 16:9, za oštru i detaljnu sliku

Kvalitet slike je važan. Obični ekrani pružaju kvalitet, ali očekujete više. Ovaj ekran ima naprednu Full HD 1920 x 1080 rezoluciju. Uz Full HD za oštre detalje, u kombinaciji sa visokom osvetljenošću, neverovatnim kontrastom i realističnim bojama, očekujte vernu sliku.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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5.0

od 5

2

Komentari

4
3
2
1

18/05/2026

România

România

Verifikovani kupac

Perfect pentru nevoile mele!

Eu sunt încântată de produs. Mă ajută enorm în activitatea mea profesională. Văd foarte bine la el. Rezoluție foarte bună iar modul Low Blue Light face o diferență uriașă pentru ochii mei. Merită banii.

Ova recenzija je napisana za Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD

Date of Use 2026-05-18

Ova recenzija je napisana za Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD

Date of Use 2026-05-18

14/05/2026

Česká republika

Česká republika

Verifikovani kupac

Výrobek má všechny skvělé funkce

Nahradil mi předchozí vysloužilý monitor PHILIPS se všemi novelizacemi poplatnými dnešní době.

Ova recenzija je napisana za Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Date of Use 2026-04-28

Ova recenzija je napisana za Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Date of Use 2026-04-28

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  1. DCI-P3 pokrivenost je zasnovana na CIE1976, sRGB oblast je zasnovana na CIE1931, NTSC oblast i Adobe RGB oblast su zasnovane na CIE1976.

  2. Za najbolje performanse izlaza, uvek proverite da li vaša grafička kartica podržava maksimalnu rezoluciju i brzinu osvežavanja Philips monitora.

  3. Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse

  4. MPRT služi za prilagođavanje osvetljenosti radi smanjenja šuma, pa ne možete da podešavate osvetljenost dok je MPRT uključeno. Da bi se smanjilo zamagljivanje pokreta, LED pozadinsko osvetljenje treperi sinhronizovano sa osvežavanjem ekrana, što može da dovede do primetnih promena osvetljenosti.

  5. MPRT je režim optimizovan za igranje. Uključivanje režima MPRT može da dovede do primetnog treperenja ekrana. Preporučuje se da ga isključite kada monitor ne koristite za igranje.

  6. Proizvodi i dodatna oprema navedeni u ovoj brošuri mogu da se razlikuju u zavisnosti od zemlje i regiona.

  7. Izgled monitora može da se razlikuje od onog na slici.