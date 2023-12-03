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Gaming MonitorFull HD monitor za igranje

24M1N3200ZS/00

4

| (1) Pregled | 100% preporučuje ovaj proizvod

Podignite igranje na novi nivo

Ovaj Philips monitor za igranje predstavlja odličan višenamenski ekran za intenzivno igranje na računaru. Tehnologija Sync, velika brzina osvežavanja od 165 Hz i vreme odziva od 1 ms omogućavaju glatko igranje. Ekran praktično nema okvir, a Ultra Wide-Color poboljšava uvlačenje u sliku.

Pogledajte sve prednosti

Podignite igranje na novi nivo

  • Evnia 3000

  • 24 (dijagonala 23,8" / 60,5 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

AMD FreeSync™ Premium; glatko igranje bez treperenja i podrhtavanja

AMD FreeSync™ Premium; glatko igranje bez treperenja i podrhtavanja

Igranje igara ne bi trebalo da predstavlja izbor između iseckane akcije ili ispuštenih kadrova. AMD FreeSync™ Premium ozbiljnim igračima pruža gladak doživljaj bez treperenja i uz najviše performanse. Nema kompromisa, igrajte bez brige, uz veliku brzinu osvežavanja, kompenzaciju malog broja kadrova i malo kašnjenje.

Brzina osvežavanja od 165Hz za izuzetno glatku i briljantnu sliku

Brzina osvežavanja od 165Hz za izuzetno glatku i briljantnu sliku

Igrate intenzivne, takmičarske igre. Zahtevate ekran bez kašnjenja i sa izuzetno glatkom slikom. Ovaj Philips ekran ponovo iscrtava sliku do 165 puta u sekundi, što je znatno brže od standardnog ekrana. Niža brzina kadrova može učiniti da neprijatelji deluju kao da skaču s jednog mesta na drugo na ekranu, zbog čega ih je teško pogoditi. Uz brzinu kadrova od 165Hz dobijate one ključne slike koje nedostaju na ekranu, pa se kretanje neprijatelja prikazuje izuzetno glatko i možete lako da ih naciljate. Uz izuzetno malo kašnjenje ulaznog signala i bez cepanja slike, ovaj Philips ekran je vaš savršeni partner za igranje

1 ms (MPRT) brzo vreme odziva za oštru sliku i glatko igranje

1 ms (MPRT) brzo vreme odziva za oštru sliku i glatko igranje

MPRT (Motion Picture Response Time – Vreme odziva pokretne slike) predstavlja intuitivniji način za opisivanje vremena odziva, koje se direktno odnosi na period od ada vidite zamućenje do prikazivanja čiste i jasne slike. Philips monitor za igranje sa odzivom od 1 ms MPRT efektivno eliminiše zamućivanje i zamagljivanje pokreta, za oštrije i preciznije vizuelne efekte koji unapređuju doživljaj igranja. Najbolji izbor za igranje uzbudljivih i napetih igara.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.0

od 5

1

Pregled

100%

preporučuje ovaj proizvod

5
3
2
1

03/12/2023

Slovensko

Slovensko

Verifikovani kupac

Philips 24M1N3200ZS/00

Monitor je k pomeru cena/výkon výborný. Zatiaľ som nenašiel žiadne mrtve pixely, používam ho zatiaľ krátko, cca 3 mesiace. Jediné mínus by som spomenul nemožnosť nájsť icc profil pre tento monitor aj preto jedna hviezda dole.

Prednosti

Môj kus nemá žiadne mrtve pixely

Mane

Neviem nájsť icc profil na internete

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Gaming Monitor 24M1N3200ZS Herný monitor s rozlíšením Full HD

Datum upotrebe 2022-11-03

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Gaming Monitor 24M1N3200ZS Herný monitor s rozlíšením Full HD

Datum upotrebe 2022-11-03

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  1. „IPS“ slovna oznaka / zaštićeni žig i povezani patenti za tehnologije vlasništvo su odgovarajućih kompanija.

  2. NTSC oblast na osnovu CIE1976

  3. sRGB oblast na osnovu CIE1931

  4. Adobe RGB pokrivenost je zasnovana na CIE1976

  5. Maksimalna rezolucija za HDMI ulaz ili DP ulaz.

  6. Za najbolje performanse izlaza, uvek proverite da li vaša grafička kartica podržava maksimalnu rezoluciju i brzinu osvežavanja Philips monitora.

  7. Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse

  8. MPRT služi za prilagođavanje osvetljenosti radi smanjenja šuma, pa ne možete da podešavate osvetljenost dok je MPRT uključeno. Da bi se smanjilo zamagljivanje pokreta, LED pozadinsko osvetljenje treperi sinhronizovano sa osvežavanjem ekrana, što može da dovede do primetnih promena osvetljenosti.

  9. MPRT je režim optimizovan za igranje. Uključivanje režima MPRT može da dovede do primetnog treperenja ekrana. Preporučuje se da ga isključite kada monitor ne koristite za igranje.

  10. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Sva prava zadržana. AMD, logotip AMD Arrow, AMD FreeSync™ i kombinacije tih logotipa su žigovi preduzeća Advanced Micro Devices, Inc. Nazivi ostalih proizvoda koji se koriste u ovom izdanju služe samo u svrhe identifikacije i mogu da budu žigovi preduzeća u čijem su vlasništvu.

  11. Monitor može izgledati drugačije nego na slikama koje prikazuju funkcije.