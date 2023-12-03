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  • Energy Label Europe E
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Evnia Gaming MonitorFull HD monitor za igranje

24M1N3200ZS/01

4
| (1) Pregled | 100% preporučuje ovaj proizvod
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Ovaj Philips monitor za igranje predstavlja odličan višenamenski ekran za intenzivno igranje na računaru. Tehnologija Sync, velika brzina osvežavanja od 165 Hz i vreme odziva od 1 ms omogućavaju glatko igranje. Ekran praktično nema okvir, a Ultra Wide-Color poboljšava uvlačenje u sliku.
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  • Evnia 3000

  • 24 (dijagonala 23,8" / 60,5 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

AMD FreeSync™ Premium; glatko igranje bez treperenja i podrhtavanja

AMD FreeSync™ Premium; glatko igranje bez treperenja i podrhtavanja

Igranje igara ne bi trebalo da predstavlja izbor između iseckane akcije ili ispuštenih kadrova. AMD FreeSync™ Premium ozbiljnim igračima pruža gladak doživljaj bez treperenja i uz najviše performanse. Nema kompromisa, igrajte bez brige, uz veliku brzinu osvežavanja, kompenzaciju malog broja kadrova i malo kašnjenje.

Brzina osvežavanja od 165 Hz za izuzetno glatku i sjajnu sliku

Brzina osvežavanja od 165 Hz za izuzetno glatku i sjajnu sliku

Igrate intenzivne takmičarske igre. Zahtevate monitor sa izuzetno glatkom slikom bez kašnjenja. Ovaj Philips monitor osvežava sliku na ekranu do 165 puta u sekundi, što je efektivno brže nego kod standardnog monitora. Manja brzina u kadrovima može da učini da vam izgleda da neprijatelji skaču sa mesta na mesto na ekranu, što vam otežava da ih pogodite. Brzina od 165 Hz daje vam te kritične nedostajuće slike na ekranu, što prikaz kretanja neprijatelja čini izuzetno glatkim kako biste ih lako pogađali. Uz izuzetno malo kašnjenje na ulazu i bez treperenja ekrana, ovaj Philips monitor je vaš savršen partner za igranje

Brzi odziv od 1 ms (MPRT), za oštru sliku i glatko igranje igara

Brzi odziv od 1 ms (MPRT), za oštru sliku i glatko igranje igara

MPRT (Motion Picture Response Time – Vreme odziva pokretne slike) predstavlja intuitivniji način za opisivanje vremena odziva, koje se direktno odnosi na period od ada vidite zamućenje do prikazivanja čiste i jasne slike. Philips monitor za igranje sa odzivom od 1 ms MPRT efektivno eliminiše zamućivanje i zamagljivanje pokreta, za oštrije i preciznije vizuelne efekte koji unapređuju doživljaj igranja. Najbolji izbor za igranje uzbudljivih i napetih igara.

Tehničke specifikacije

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4.0

od 5

1

Pregled

100%

preporučuje ovaj proizvod

5
3
2
1

03/12/2023

Slovensko

Slovensko

Verifikovani kupac

Philips 24M1N3200ZS/00

Monitor je k pomeru cena/výkon výborný. Zatiaľ som nenašiel žiadne mrtve pixely, používam ho zatiaľ krátko, cca 3 mesiace. Jediné mínus by som spomenul nemožnosť nájsť icc profil pre tento monitor aj preto jedna hviezda dole.

Prednosti

Môj kus nemá žiadne mrtve pixely

Mane

Neviem nájsť icc profil na internete

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Gaming Monitor 24M1N3200ZS Herný monitor s rozlíšením Full HD

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Gaming Monitor 24M1N3200ZS Herný monitor s rozlíšením Full HD

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  1. „IPS“ slovna oznaka / zaštićeni žig i povezani patenti za tehnologije vlasništvo su odgovarajućih kompanija.

  2. Maksimalna rezolucija za HDMI ulaz ili DP ulaz.

  3. Za najbolje performanse izlaza, uvek proverite da li vaša grafička kartica podržava maksimalnu rezoluciju i brzinu osvežavanja Philips monitora.

  4. Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse

  5. MPRT služi za prilagođavanje osvetljenosti radi smanjenja šuma, pa ne možete da podešavate osvetljenost dok je MPRT uključeno. Da bi se smanjilo zamagljivanje pokreta, LED pozadinsko osvetljenje treperi sinhronizovano sa osvežavanjem ekrana, što može da dovede do primetnih promena osvetljenosti.

  6. MPRT je režim optimizovan za igranje. Uključivanje režima MPRT može da dovede do primetnog treperenja ekrana. Preporučuje se da ga isključite kada monitor ne koristite za igranje.

  7. NTSC oblast na osnovu CIE1976

  8. sRGB oblast na osnovu CIE1931

  9. Adobe RGB pokrivenost je zasnovana na CIE1976

  10. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Sva prava zadržana. AMD, logotip AMD Arrow, AMD FreeSync™ i kombinacije tih logotipa su žigovi preduzeća Advanced Micro Devices, Inc. Nazivi ostalih proizvoda koji se koriste u ovom izdanju služe samo u svrhe identifikacije i mogu da budu žigovi preduzeća u čijem su vlasništvu.

  11. Izgled monitora može da se razlikuje od onog na slici.