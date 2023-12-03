2 godine garancije
24M1N3200ZS/01
Evnia 3000
24 (dijagonala 23,8" / 60,5 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Igranje igara ne bi trebalo da predstavlja izbor između iseckane akcije ili ispuštenih kadrova. AMD FreeSync™ Premium ozbiljnim igračima pruža gladak doživljaj bez treperenja i uz najviše performanse. Nema kompromisa, igrajte bez brige, uz veliku brzinu osvežavanja, kompenzaciju malog broja kadrova i malo kašnjenje.
Igrate intenzivne takmičarske igre. Zahtevate monitor sa izuzetno glatkom slikom bez kašnjenja. Ovaj Philips monitor osvežava sliku na ekranu do 165 puta u sekundi, što je efektivno brže nego kod standardnog monitora. Manja brzina u kadrovima može da učini da vam izgleda da neprijatelji skaču sa mesta na mesto na ekranu, što vam otežava da ih pogodite. Brzina od 165 Hz daje vam te kritične nedostajuće slike na ekranu, što prikaz kretanja neprijatelja čini izuzetno glatkim kako biste ih lako pogađali. Uz izuzetno malo kašnjenje na ulazu i bez treperenja ekrana, ovaj Philips monitor je vaš savršen partner za igranje
MPRT (Motion Picture Response Time – Vreme odziva pokretne slike) predstavlja intuitivniji način za opisivanje vremena odziva, koje se direktno odnosi na period od ada vidite zamućenje do prikazivanja čiste i jasne slike. Philips monitor za igranje sa odzivom od 1 ms MPRT efektivno eliminiše zamućivanje i zamagljivanje pokreta, za oštrije i preciznije vizuelne efekte koji unapređuju doživljaj igranja. Najbolji izbor za igranje uzbudljivih i napetih igara.
4.0
od 5
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Pregled
100%
preporučuje ovaj proizvod
MiroBA
03/12/2023
Slovensko
Verifikovani kupac
Philips 24M1N3200ZS/00
Monitor je k pomeru cena/výkon výborný. Zatiaľ som nenašiel žiadne mrtve pixely, používam ho zatiaľ krátko, cca 3 mesiace. Jediné mínus by som spomenul nemožnosť nájsť icc profil pre tento monitor aj preto jedna hviezda dole.
Prednosti
Môj kus nemá žiadne mrtve pixely
Mane
Neviem nájsť icc profil na internete
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Gaming Monitor 24M1N3200ZS Herný monitor s rozlíšením Full HD
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Gaming Monitor 24M1N3200ZS Herný monitor s rozlíšením Full HD
„IPS“ slovna oznaka / zaštićeni žig i povezani patenti za tehnologije vlasništvo su odgovarajućih kompanija.
Maksimalna rezolucija za HDMI ulaz ili DP ulaz.
Za najbolje performanse izlaza, uvek proverite da li vaša grafička kartica podržava maksimalnu rezoluciju i brzinu osvežavanja Philips monitora.
Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse
MPRT služi za prilagođavanje osvetljenosti radi smanjenja šuma, pa ne možete da podešavate osvetljenost dok je MPRT uključeno. Da bi se smanjilo zamagljivanje pokreta, LED pozadinsko osvetljenje treperi sinhronizovano sa osvežavanjem ekrana, što može da dovede do primetnih promena osvetljenosti.
MPRT je režim optimizovan za igranje. Uključivanje režima MPRT može da dovede do primetnog treperenja ekrana. Preporučuje se da ga isključite kada monitor ne koristite za igranje.
NTSC oblast na osnovu CIE1976
sRGB oblast na osnovu CIE1931
Adobe RGB pokrivenost je zasnovana na CIE1976
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Sva prava zadržana. AMD, logotip AMD Arrow, AMD FreeSync™ i kombinacije tih logotipa su žigovi preduzeća Advanced Micro Devices, Inc. Nazivi ostalih proizvoda koji se koriste u ovom izdanju služe samo u svrhe identifikacije i mogu da budu žigovi preduzeća u čijem su vlasništvu.
Izgled monitora može da se razlikuje od onog na slici.