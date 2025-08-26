2 godine garancije
24M2N3200NF/00
Evnia 3000
24 (dijagonala 23,8" / 60,5 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Igrate intenzivne takmičarske igre. Zahtevate monitor sa izuzetno glatkom slikom bez kašnjenja. Ovaj Philips monitor osvežava sliku na ekranu do 144 puta u sekundi, što je efektivno 2,4x brže nego kod standardnog monitora. Manja brzina u kadrovima može da učini da vam izgleda da neprijatelji skaču sa mesta na mesto na ekranu, što vam otežava da ih pogodite. Brzina od 144 Hz daje vam te kritične nedostajuće slike na ekranu, što prikaz kretanja neprijatelja čini izuzetno glatkim kako biste ih lako pogađali. Uz izuzetno malo kašnjenje na ulazu i bez treperenja ekrana, ovaj Philips monitor je vaš savršen partner za igranje
Kašnjenje na ulazu predstavlja vremenski period između obavljanja radnje pomoću povezanog uređaja i prikazivanja rezultata na ekranu. Malo kašnjenje na ulazu skraćuje vreme između unosa komande na uređaju i prikazivanja na monitoru, čime se značajno poboljšava doživljaj igranja igara osetljivih na „trzanje“, što je naročito važno onima koji igraju dinamične, takmičarske igre.
Philips Evnia sa Smart MBR od 0,5 ms efektivno eliminiše zamućivanje i zamagljivanje pokreta, za jasan i precizan prikaz koji unapređuje doživljaj igranja. Dinamična akcija i uzbudljivi prelazi prikazuju se glatko. Najbolji izbor za igranje uzbudljivih i napetih igara.
3.8
od 5
4
Komentari
Gamer1309
26/08/2025
Hrvatska
Bestbuy gaming 24"
Odličan monitor za te novce. Definitivno najbolja specka za plaćeno.
Prednosti
Omjer cijene i kvalitete
Mane
Za te novce nemam ništa za zamjeriti
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Fast IPS Gaming monitor 24M2N3200A Full HD monitor za igranje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Fast IPS Gaming monitor 24M2N3200A Full HD monitor za igranje
Kalatapie
21/04/2025
България
Excellent budget gaming monitor
This is an excellent budget gaming monitor - it features a high refresh rate and an excellent pixel response time for a blur-free experience, as well as all of the latest VRR, HDR, MBR, Flicker Free, etc, etc technologies that make the modern gaming experience better; The gaming technologies used are top notch: Gsync comes with LFC if you are on console or getting below 60 fps; MBR does not produce flickering since it directly controls backlight brightness; The HDR 10 is impressive but it requires some in-game calibration to achieve better contrast in the dark scenes - lowering the in-game brightness does the trick for me.
Prednosti
One of the best monitors in its price range.
Mane
The speakers sound too quiet in most video games and need to have loudness equalization enabled in Windows to sound right. They sound normal in the browser but become quiet in-game. My previous Philips monitor did not do that. Feels like a software issue
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200A Full HD гейминг монитор
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200A Full HD гейминг монитор
lauro777
17/02/2025
Česká republika
S tímto monitorem jsem spokojený z několika důvodů. Menu je srozumitelné a v češtině, což usnadňuje nastavení. Praktická je i možnost vypnutí LED diody. Ekologické balení s minimem plastů je chvályhodné. Jedinou výtku mám k reproduktorům, jejichž zvuk je bohužel podprůměrný.
Prednosti
parametry, cena
Mane
zvuk reprodkuktorů
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200A Herní monitor Full HD LCD
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200A Herní monitor Full HD LCD
Za najbolje performanse izlaza, uvek proverite da li vaša grafička kartica podržava maksimalnu rezoluciju i brzinu osvežavanja Philips monitora.
Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse
Adobe RGB i DCI-P3 pokrivenost je zasnovana na CIE1976, sRGB oblast je zasnovana na CIE1931, NTSC oblast je zasnovana na CIE1976.
Smart MBR služi za prilagođavanje osvetljenosti radi smanjenja šuma, pa ne možete da podešavate osvetljenost dok je Smart MBR uključen. Da bi se smanjilo zamagljivanje pokreta, LED pozadinsko osvetljenje treperi sinhronizovano sa osvežavanjem ekrana, što može da dovede do primetnih promena osvetljenosti.
Smart MBR je režim optimizovan za igranje. Uključivanje režima Smart MBR može da dovede do primetnog treperenja ekrana. Preporučuje se da ga isključite kada monitor ne koristite za igranje.
Ovaj monitor teži održivosti: kućište monitora sačinjeno je od 85% reciklirane plastike od krajnjih potrošača.
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Sva prava zadržana. AMD, logotip AMD Arrow, AMD FreeSync™ i kombinacije tih logotipa su žigovi preduzeća Advanced Micro Devices, Inc. Nazivi ostalih proizvoda koji se koriste u ovom izdanju služe samo u svrhe identifikacije i mogu da budu žigovi preduzeća u čijem su vlasništvu.
Interfejs koji podržava NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort
Obavezno ažurirajte NVIDIA® G-SYNC® upravljački program na najnoviju verziju, potražite više informacija na NVIDIA veb lokaciji: https://www.nvidia.com/
Proverite da li vaša grafička kartica podržava NVIDIA® G-SYNC®
Izgled monitora može da se razlikuje od onog na slici.
Proizvodi i dodatna oprema navedeni u ovoj brošuri mogu da se razlikuju u zavisnosti od zemlje i regiona.