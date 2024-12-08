2 godine garancije
25M2N3200W/01
Evnia 3000
25 (dijagonala 24,5" / 62,2 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Dok igrate najintenzivnije akcione igre, izuzetno brzo osvežavanje od 240 Hz daje ultraglatko iskustvo igranja bez kašnjenja. Ovaj Philips monitor osvežava sliku na ekranu do 240 puta u sekundi, što je efektivno brže od standardnog monitora. Naročito za brze igre, kao što su FPS i trke, 240 Hz daje vrhunski prikaz kretanja i jasnoću. Uz Philips monitor na 240 Hz, akcione sekvence u igrama oslobođene su podrhtavanja i pojave senki. Dobijate više obuhvatajući i živopisniji doživljaj igranja.
Philips Evnia sa Smart MBR od 0,5 ms efektivno eliminiše zamućivanje i zamagljivanje pokreta, za jasan i precizan prikaz koji unapređuje doživljaj igranja. Dinamična akcija i uzbudljivi prelazi prikazuju se glatko. Najbolji izbor za igranje uzbudljivih i napetih igara.
Kašnjenje na ulazu predstavlja vremenski period između obavljanja radnje pomoću povezanog uređaja i prikazivanja rezultata na ekranu. Malo kašnjenje na ulazu skraćuje vreme između unosa komande na uređaju i prikazivanja na monitoru, čime se značajno poboljšava doživljaj igranja igara osetljivih na „trzanje“, što je naročito važno onima koji igraju dinamične, takmičarske igre.
1.0
od 5
1
Pregled
Finick_1
08/12/2024
Україна
Максимально не задоволенинй
І ось причини: Одразу був один застряглий піксель зеленого кольору А наразі майже через рік користування він тупо почав вигорати
Mane
Усі причини навів вище також можу надати відео докази
Ova recenzija je napisana za Gaming Monitor 25M2N3200W Ігровий монітор Full HD
Ova recenzija je napisana za Gaming Monitor 25M2N3200W Ігровий монітор Full HD
Za najbolje performanse izlaza, uvek proverite da li vaša grafička kartica podržava maksimalnu rezoluciju i brzinu osvežavanja Philips monitora.
Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse
Smart MBR služi za prilagođavanje osvetljenosti radi smanjenja šuma, pa ne možete da podešavate osvetljenost dok je Smart MBR uključen. Da bi se smanjilo zamagljivanje pokreta, LED pozadinsko osvetljenje treperi sinhronizovano sa osvežavanjem ekrana, što može da dovede do primetnih promena osvetljenosti.
Smart MBR je režim optimizovan za igranje. Uključivanje režima Smart MBR može da dovede do primetnog treperenja ekrana. Preporučuje se da ga isključite kada monitor ne koristite za igranje.
NTSC oblast na osnovu CIE1976
sRGB oblast na osnovu CIE1931
Izgled monitora može da se razlikuje od onog na slici.