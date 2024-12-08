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  • Energy Label Europe E
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Evnia Gaming MonitorFull HD monitor za igranje

25M2N3200W/01

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| (1) Pregled
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Sve je u „prelepoj“ brzini. Ovaj monitor ima brzinu osvežavanja od 240 Hz i 16:9 Full HD ekran kako biste mogli da igrate igre sa odzivom u realnom vremenu i sa oštrom, detaljnom slikom.
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  • Evnia 3000

  • 25 (dijagonala 24,5" / 62,2 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Izuzetno brzo osvežavanje od 240 Hz, za igranje bez kašnjenja

Izuzetno brzo osvežavanje od 240 Hz, za igranje bez kašnjenja

Dok igrate najintenzivnije akcione igre, izuzetno brzo osvežavanje od 240 Hz daje ultraglatko iskustvo igranja bez kašnjenja. Ovaj Philips monitor osvežava sliku na ekranu do 240 puta u sekundi, što je efektivno brže od standardnog monitora. Naročito za brze igre, kao što su FPS i trke, 240 Hz daje vrhunski prikaz kretanja i jasnoću. Uz Philips monitor na 240 Hz, akcione sekvence u igrama oslobođene su podrhtavanja i pojave senki. Dobijate više obuhvatajući i živopisniji doživljaj igranja.

Izuzetno brzi odziv od 0,5 ms, za oštru sliku i glatko igranje

Izuzetno brzi odziv od 0,5 ms, za oštru sliku i glatko igranje

Philips Evnia sa Smart MBR od 0,5 ms efektivno eliminiše zamućivanje i zamagljivanje pokreta, za jasan i precizan prikaz koji unapređuje doživljaj igranja. Dinamična akcija i uzbudljivi prelazi prikazuju se glatko. Najbolji izbor za igranje uzbudljivih i napetih igara.

Malo kašnjenje na ulazu skraćuje vremenski period između uređaja i monitora

Malo kašnjenje na ulazu skraćuje vremenski period između uređaja i monitora

Kašnjenje na ulazu predstavlja vremenski period između obavljanja radnje pomoću povezanog uređaja i prikazivanja rezultata na ekranu. Malo kašnjenje na ulazu skraćuje vreme između unosa komande na uređaju i prikazivanja na monitoru, čime se značajno poboljšava doživljaj igranja igara osetljivih na „trzanje“, što je naročito važno onima koji igraju dinamične, takmičarske igre.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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1.0

od 5

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Pregled

5
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08/12/2024

Україна

Україна

Максимально не задоволенинй

І ось причини: Одразу був один застряглий піксель зеленого кольору А наразі майже через рік користування він тупо почав вигорати

Mane

Усі причини навів вище також можу надати відео докази

Ova recenzija je napisana za Gaming Monitor 25M2N3200W Ігровий монітор Full HD

Ova recenzija je napisana za Gaming Monitor 25M2N3200W Ігровий монітор Full HD

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  1. Za najbolje performanse izlaza, uvek proverite da li vaša grafička kartica podržava maksimalnu rezoluciju i brzinu osvežavanja Philips monitora.

  2. Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse

  3. Smart MBR služi za prilagođavanje osvetljenosti radi smanjenja šuma, pa ne možete da podešavate osvetljenost dok je Smart MBR uključen. Da bi se smanjilo zamagljivanje pokreta, LED pozadinsko osvetljenje treperi sinhronizovano sa osvežavanjem ekrana, što može da dovede do primetnih promena osvetljenosti.

  4. Smart MBR je režim optimizovan za igranje. Uključivanje režima Smart MBR može da dovede do primetnog treperenja ekrana. Preporučuje se da ga isključite kada monitor ne koristite za igranje.

  5. NTSC oblast na osnovu CIE1976

  6. sRGB oblast na osnovu CIE1931

  7. Izgled monitora može da se razlikuje od onog na slici.