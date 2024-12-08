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Gaming MonitorFull HD monitor za igranje

25M2N3200W/01

1

| (1) Pregled

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Sve je u „prelepoj“ brzini. Ovaj monitor ima brzinu osvežavanja od 240 Hz i 16:9 Full HD ekran kako biste mogli da igrate igre sa odzivom u realnom vremenu i sa oštrom, detaljnom slikom.

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  • Evnia 3000

  • 25 (dijagonala 24,5" / 62,2 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Izuzetno brza stopa osvežavanja od 240 Hz za igranje gotovo bez kašnjenja

Izuzetno brza stopa osvežavanja od 240 Hz za igranje gotovo bez kašnjenja

Dok igrate najintenzivnije i najuzbudljivije akcione igre, izuzetno brza stopa osvežavanja od 240 Hz omogućava izuzetno glatko iskustvo igranja bez kašnjenja. Ovaj Philips monitor ponovo iscrtava sliku na ekranu do 240 puta u sekundi, što je znatno brže od standardnog monitora. Naročito u brzim igrama poput FPS igara i trka, 240 Hz pruža vrhunski prikaz pokreta i jasnoću slike. Uz Philips monitor od 240 Hz, akcione sekvence u igrama izgledaju bez trzanja i efekta dvostruke slike. Doživećete dublju uronjenost i osećaj kao da ste zaista u igri.

Izuzetno brzi odziv od 0,5 ms, za oštru sliku i glatko igranje

Izuzetno brzi odziv od 0,5 ms, za oštru sliku i glatko igranje

Philips Evnia sa Smart MBR od 0,5 ms efektivno eliminiše zamućivanje i zamagljivanje pokreta, za jasan i precizan prikaz koji unapređuje doživljaj igranja. Dinamična akcija i uzbudljivi prelazi prikazuju se glatko. Najbolji izbor za igranje uzbudljivih i napetih igara.

Malo ulazno kašnjenje smanjuje vremensko kašnjenje između uređaja i monitora

Malo ulazno kašnjenje smanjuje vremensko kašnjenje između uređaja i monitora

Kašnjenje ulaznog signala predstavlja vreme koje protekne između izvršavanja radnje pomoću povezanih uređaja i prikazivanja rezultata na ekranu. Malo kašnjenje ulaznog signala skraćuje vreme između unosa komande sa uređaja i njenog prikaza na monitoru, što znatno poboljšava igranje video-igara koje zahtevaju brze reflekse, a naročito je važno igračima brzih, takmičarskih igara.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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1.0

od 5

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Pregled

5
4
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2

08/12/2024

Україна

Україна

Максимально не задоволенинй

І ось причини: Одразу був один застряглий піксель зеленого кольору А наразі майже через рік користування він тупо почав вигорати

Mane

Усі причини навів вище також можу надати відео докази

Ova recenzija je napisana za Gaming Monitor 25M2N3200W Ігровий монітор Full HD

Date of Use 2024-06-08

Ova recenzija je napisana za Gaming Monitor 25M2N3200W Ігровий монітор Full HD

Date of Use 2024-06-08

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  1. Za najbolje performanse izlaza, uvek proverite da li vaša grafička kartica podržava maksimalnu rezoluciju i brzinu osvežavanja Philips monitora.

  2. Vrednost vremena odziva jednaka SmartResponse

  3. Smart MBR služi za prilagođavanje osvetljenosti radi smanjenja šuma, pa ne možete da podešavate osvetljenost dok je Smart MBR uključen. Da bi se smanjilo zamagljivanje pokreta, LED pozadinsko osvetljenje treperi sinhronizovano sa osvežavanjem ekrana, što može da dovede do primetnih promena osvetljenosti.

  4. Smart MBR je režim optimizovan za igranje. Uključivanje režima Smart MBR može da dovede do primetnog treperenja ekrana. Preporučuje se da ga isključite kada monitor ne koristite za igranje.

  5. NTSC oblast na osnovu CIE1976

  6. sRGB oblast na osnovu CIE1931

  7. Izgled monitora može da se razlikuje od onog na slici.