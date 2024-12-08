2 godine garancije
25M2N3200W/01
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Sve je u „prelepoj“ brzini. Ovaj monitor ima brzinu osvežavanja od 240 Hz i 16:9 Full HD ekran kako biste mogli da igrate igre sa odzivom u realnom vremenu i sa oštrom, detaljnom slikom.
Evnia 3000
25 (dijagonala 24,5" / 62,2 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Dok igrate najintenzivnije i najuzbudljivije akcione igre, izuzetno brza stopa osvežavanja od 240 Hz omogućava izuzetno glatko iskustvo igranja bez kašnjenja. Ovaj Philips monitor ponovo iscrtava sliku na ekranu do 240 puta u sekundi, što je znatno brže od standardnog monitora. Naročito u brzim igrama poput FPS igara i trka, 240 Hz pruža vrhunski prikaz pokreta i jasnoću slike. Uz Philips monitor od 240 Hz, akcione sekvence u igrama izgledaju bez trzanja i efekta dvostruke slike. Doživećete dublju uronjenost i osećaj kao da ste zaista u igri.
Philips Evnia sa Smart MBR od 0,5 ms efektivno eliminiše zamućivanje i zamagljivanje pokreta, za jasan i precizan prikaz koji unapređuje doživljaj igranja. Dinamična akcija i uzbudljivi prelazi prikazuju se glatko. Najbolji izbor za igranje uzbudljivih i napetih igara.
Kašnjenje ulaznog signala predstavlja vreme koje protekne između izvršavanja radnje pomoću povezanih uređaja i prikazivanja rezultata na ekranu. Malo kašnjenje ulaznog signala skraćuje vreme između unosa komande sa uređaja i njenog prikaza na monitoru, što znatno poboljšava igranje video-igara koje zahtevaju brze reflekse, a naročito je važno igračima brzih, takmičarskih igara.
1.0
od 5
1
Pregled
Finick_1
08/12/2024
Україна
Максимально не задоволенинй
І ось причини: Одразу був один застряглий піксель зеленого кольору А наразі майже через рік користування він тупо почав вигорати
Mane
Усі причини навів вище також можу надати відео докази
Ova recenzija je napisana za Gaming Monitor 25M2N3200W Ігровий монітор Full HD
Date of Use 2024-06-08
Ova recenzija je napisana za Gaming Monitor 25M2N3200W Ігровий монітор Full HD
Date of Use 2024-06-08
Za najbolje performanse izlaza, uvek proverite da li vaša grafička kartica podržava maksimalnu rezoluciju i brzinu osvežavanja Philips monitora.
Vrednost vremena odziva jednaka SmartResponse
Smart MBR služi za prilagođavanje osvetljenosti radi smanjenja šuma, pa ne možete da podešavate osvetljenost dok je Smart MBR uključen. Da bi se smanjilo zamagljivanje pokreta, LED pozadinsko osvetljenje treperi sinhronizovano sa osvežavanjem ekrana, što može da dovede do primetnih promena osvetljenosti.
Smart MBR je režim optimizovan za igranje. Uključivanje režima Smart MBR može da dovede do primetnog treperenja ekrana. Preporučuje se da ga isključite kada monitor ne koristite za igranje.
NTSC oblast na osnovu CIE1976
sRGB oblast na osnovu CIE1931
Izgled monitora može da se razlikuje od onog na slici.