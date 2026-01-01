Munjevito brzo osvežavanje od 280 Hz za najglatkiji doživljaj igranja

Monitor Philips Evnia 280 Hz prenosi doživljaj igranja u nove dimenzije. Malo kašnjenje na ulazu u kombinaciji sa tehnologijom promenljive brzine osvežavanja daje vam obuhvatajuću prednost u igrama. Uz to, naš panel sa širokim uglovima gledanja i visokom rezolucijom pruža realističan doživljaj igranja sa neprikosnovenom tačnošću boja. Usredsredite sa na ono što je važno pošto podesivo postolje pruža udobnost kakvu zaslužujete, a odsustvo treperenja omogućava lako gledanje, pa možete da nastavite sa igranjem bez brige o zdravlju.