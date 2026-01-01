2 godine garancije
25M2N5200P/00
Evnia 5000
25 (dijagonala 24,5" / 62,2 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Igranje igara ne bi trebalo da predstavlja izbor između iseckane akcije ili ispuštenih kadrova. AMD FreeSync™ Premium ozbiljnim igračima pruža gladak doživljaj bez treperenja i uz najviše performanse. Nema kompromisa, igrajte bez brige, uz veliku brzinu osvežavanja, kompenzaciju malog broja kadrova i malo kašnjenje.
Monitor Philips Evnia 280 Hz prenosi doživljaj igranja u nove dimenzije. Malo kašnjenje na ulazu u kombinaciji sa tehnologijom promenljive brzine osvežavanja daje vam obuhvatajuću prednost u igrama. Uz to, naš panel sa širokim uglovima gledanja i visokom rezolucijom pruža realističan doživljaj igranja sa neprikosnovenom tačnošću boja. Usredsredite sa na ono što je važno pošto podesivo postolje pruža udobnost kakvu zaslužujete, a odsustvo treperenja omogućava lako gledanje, pa možete da nastavite sa igranjem bez brige o zdravlju.
Kašnjenje na ulazu predstavlja vremenski period između obavljanja radnje pomoću povezanog uređaja i prikazivanja rezultata na ekranu. Malo kašnjenje na ulazu skraćuje vreme između unosa komande na uređaju i prikazivanja na monitoru, čime se značajno poboljšava doživljaj igranja igara osetljivih na „trzanje“, što je naročito važno onima koji igraju dinamične, takmičarske igre.
Komentari
„IPS“ slovna oznaka / zaštićeni žig i povezani patenti za tehnologije vlasništvo su odgovarajućih kompanija.
Maksimalna rezolucija dostupna je samo za DP ulaz.
Za najbolje performanse izlaza, uvek proverite da li vaša grafička kartica podržava maksimalnu rezoluciju i brzinu osvežavanja Philips monitora.
Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse
Smart MBR služi za prilagođavanje osvetljenosti radi smanjenja šuma, pa ne možete da podešavate osvetljenost dok je Smart MBR uključen. Da bi se smanjilo zamagljivanje pokreta, LED pozadinsko osvetljenje treperi sinhronizovano sa osvežavanjem ekrana, što može da dovede do primetnih promena osvetljenosti.
Smart MBR je režim optimizovan za igranje. Uključivanje režima Smart MBR može da dovede do primetnog treperenja ekrana. Preporučuje se da ga isključite kada monitor ne koristite za igranje.
Adobe RGB i DCI-P3 pokrivenost je zasnovana na CIE1976, sRGB oblast je zasnovana na CIE1931, NTSC oblast je zasnovana na CIE1976.
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Sva prava zadržana. AMD, logotip AMD Arrow, AMD FreeSync™ i kombinacije tih logotipa su žigovi preduzeća Advanced Micro Devices, Inc. Nazivi ostalih proizvoda koji se koriste u ovom izdanju služe samo u svrhe identifikacije i mogu da budu žigovi preduzeća u čijem su vlasništvu.
Interfejs koji podržava NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort
Obavezno ažurirajte NVIDIA® G-SYNC® upravljački program na najnoviju verziju, potražite više informacija na NVIDIA veb lokaciji: https://www.nvidia.com/
Proverite da li vaša grafička kartica podržava NVIDIA® G-SYNC®
Izgled monitora može da se razlikuje od onog na slici.