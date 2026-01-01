25M2N5200P/00
Iskustvo igranja na maksimumu
Monitor za igranje koji pruža najbolje od oba sveta. SmartContrast u kombinaciji sa tehnologijom AMD FreeSync Premium i brzinom osvežavanja od 280 Hz, ovaj proizvod obećava glatko igranje bez kašnjenja i kompromisa po pitanju kvaliteta slike.
Evnia 5000
25 (dijagonala 24,5" / 62,2 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Igranje igara ne bi trebalo da predstavlja izbor između iseckane akcije ili ispuštenih kadrova. AMD FreeSync™ Premium ozbiljnim igračima pruža gladak doživljaj bez treperenja i uz najviše performanse. Nema kompromisa, igrajte bez brige, uz veliku brzinu osvežavanja, kompenzaciju malog broja kadrova i malo kašnjenje.
Philips Evnia ekran od 280 Hz podiže vaše gejming iskustvo na novi nivo. Malo kašnjenje ulaznog signala u kombinaciji sa tehnologijom promenljive brzine osvežavanja pruža vam prednost kroz potpuno uživljavanje u igru. Pored toga, naš panel visoke rezolucije sa širokim uglom gledanja pruža realistično gejming iskustvo uz nenadmašnu preciznost boja. Usredsredite se na ono što je važno, jer podesivo postolje pruža udobnost koju zaslužujete, a tehnologija bez treperenja omogućava prijatno gledanje, pa možete da nastavite da igrate bez brige o zdravlju.
Kašnjenje ulaznog signala predstavlja vreme koje protekne između izvršavanja radnje pomoću povezanih uređaja i prikazivanja rezultata na ekranu. Malo kašnjenje ulaznog signala skraćuje vreme između unosa komande sa uređaja i njenog prikaza na monitoru, što znatno poboljšava igranje video-igara koje zahtevaju brze reflekse, a naročito je važno igračima brzih, takmičarskih igara.
Komentari
„IPS“ slovna oznaka / zaštićeni žig i povezani patenti za tehnologije vlasništvo su odgovarajućih kompanija.
Maksimalna rezolucija dostupna je samo za DP ulaz.
Za najbolje performanse izlaza, uvek proverite da li vaša grafička kartica podržava maksimalnu rezoluciju i brzinu osvežavanja Philips monitora.
Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse
Smart MBR služi za prilagođavanje osvetljenosti radi smanjenja šuma, pa ne možete da podešavate osvetljenost dok je Smart MBR uključen. Da bi se smanjilo zamagljivanje pokreta, LED pozadinsko osvetljenje treperi sinhronizovano sa osvežavanjem ekrana, što može da dovede do primetnih promena osvetljenosti.
Smart MBR je režim optimizovan za igranje. Uključivanje režima Smart MBR može da dovede do primetnog treperenja ekrana. Preporučuje se da ga isključite kada monitor ne koristite za igranje.
Adobe RGB i DCI-P3 pokrivenost je zasnovana na CIE1976, sRGB oblast je zasnovana na CIE1931, NTSC oblast je zasnovana na CIE1976.
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Sva prava zadržana. AMD, logotip AMD Arrow, AMD FreeSync™ i kombinacije tih logotipa su žigovi preduzeća Advanced Micro Devices, Inc. Nazivi ostalih proizvoda koji se koriste u ovom izdanju služe samo u svrhe identifikacije i mogu da budu žigovi preduzeća u čijem su vlasništvu.
Interfejs koji podržava NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort
Obavezno ažurirajte NVIDIA® G-SYNC® upravljački program na najnoviju verziju, potražite više informacija na NVIDIA veb lokaciji: https://www.nvidia.com/
Proverite da li vaša grafička kartica podržava NVIDIA® G-SYNC®
Izgled monitora može da se razlikuje od onog na slici.