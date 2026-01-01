Revolucionarna brzina osvežavanja od 280Hz za najglatkije igranje

Philips Evnia ekran od 280 Hz podiže vaše gejming iskustvo na novi nivo. Malo kašnjenje ulaznog signala u kombinaciji sa tehnologijom promenljive brzine osvežavanja pruža vam prednost kroz potpuno uživljavanje u igru. Pored toga, naš panel visoke rezolucije sa širokim uglom gledanja pruža realistično gejming iskustvo uz nenadmašnu preciznost boja. Usredsredite se na ono što je važno, jer podesivo postolje pruža udobnost koju zaslužujete, a tehnologija bez treperenja omogućava prijatno gledanje, pa možete da nastavite da igrate bez brige o zdravlju.