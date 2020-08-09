Obustavljeno
Jasna slika, efikasne performanse
Radite na najbolji način uz Philips Full HD monitor od 27". Oštra i živopisna Full HD slika pruža prostor i jasnoću za pregled posla. Funkcije poput podešavanja visine, režima bez treperenja i LowBlue omogućavaju prijatnije gledanje.
B Line
27" (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Usled načina na koji se kontroliše osvetljenost na ekranima sa LED pozadinskim osvetljenjem, neki korisnici mogu da primete treperenje ekrana koje zamara oči. Philips tehnologija bez treperenja primenjuje novo rešenje za regulisanje osvetljenosti i smanjivanje treperenja radi ugodnijeg gledanja.
Istraživanja su pokazala da, baš kao što ultra-ljubičasti zraci mogu da oštete oči, kratkotalasni zraci plavog svetla sa LED ekrana mogu da izazovu oštećenje oka, kao i da vremenom utiču na vid. Napravljen za zdravo korišćenje, režim Philips LowBlue koristi pametnu softversku tehnologiju za smanjivanje količine štetnog, kratkotalasnog plavog svetla.
IPS ekrani koriste naprednu tehnologiju koja pruža izuzetno široke uglove gledanja od 178/178 stepeni, što omogućava gledanje ekrana iz skoro svakog ugla – čak i u zakrenutom režimu od 90 stepeni. Za razliku od standardnih TN panela, IPS ekrani daju neverovatno oštru sliku sa živopisnim bojama, što ih čini idealnim, ne samo za fotografije, filmove i pregledanje veba, već i za profesionalne načine primene koji zahtevaju stalnu tačnost boja i postojanu osvetljenost.
4.3
od 5
6
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
lut4o
09/08/2020
България
Fidelio Тонколона SkyQuake SoundBar B8/12
Много добър продукт като дизайн така и със зък самата колона свири чисто и ясно така и баса се чъва ясни и чисто
Mane
не можаха да ми го попрявят нити да миго зменят със същия бил стар продукт/
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za B8 Тонколона SkyQuake SoundBar
Datum upotrebe 2019-08-09
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za B8 Тонколона SkyQuake SoundBar
Datum upotrebe 2019-08-09
Piotr Niedzielski
20/04/2023
Polska
Wszystko na wysokim poziomie
Myślałem że kupię JBL ale jak posłuchałem odrazy mnie przekonał Fidelio super.
Prednosti
Super
Mane
Nie
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za B8 Zestaw głośnikowy Soundbar SkyQuake
Datum upotrebe 2022-04-20
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za B8 Zestaw głośnikowy Soundbar SkyQuake
Datum upotrebe 2022-04-20
Stupka
02/08/2021
Česká republika
Verifikovani kupac
Kvalita výrobku a jeho rozlišení obrazu
Vestavěné reproduktory a vysoké rozlišení obrazu..
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 271B8QJEB LCD monitor
Datum upotrebe 2020-07-02
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 271B8QJEB LCD monitor
Datum upotrebe 2020-07-02
„IPS“ slovna oznaka / zaštićeni žig i povezani patenti za tehnologije vlasništvo su odgovarajućih kompanija.
EPEAT oznaka je važeća samo tamo gde Philips registruje proizvod. Posetite https://www.epeat.net/ za status registracije u svojoj zemlji.
Brzo punjenje je usklađeno sa USB BC 1.2 standardom
Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse
Izgled monitora može da se razlikuje od onog na slici.