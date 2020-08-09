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Obustavljeno

LCD monitor

271B8QJEB/00

4.3

| (6) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

Jasna slika, efikasne performanse

Radite na najbolji način uz Philips Full HD monitor od 27". Oštra i živopisna Full HD slika pruža prostor i jasnoću za pregled posla. Funkcije poput podešavanja visine, režima bez treperenja i LowBlue omogućavaju prijatnije gledanje.

Pogledajte sve prednosti

za maksimalnu produktivnost

Jasna slika, efikasne performanse

  • B Line

  • 27" (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Manje zamaranje očiju uz tehnologiju bez treperenja

Usled načina na koji se kontroliše osvetljenost na ekranima sa LED pozadinskim osvetljenjem, neki korisnici mogu da primete treperenje ekrana koje zamara oči. Philips tehnologija bez treperenja primenjuje novo rešenje za regulisanje osvetljenosti i smanjivanje treperenja radi ugodnijeg gledanja.

Režim LowBlue za produktivnost bez zamaranja očiju

Istraživanja su pokazala da, baš kao što ultra-ljubičasti zraci mogu da oštete oči, kratkotalasni zraci plavog svetla sa LED ekrana mogu da izazovu oštećenje oka, kao i da vremenom utiču na vid. Napravljen za zdravo korišćenje, režim Philips LowBlue koristi pametnu softversku tehnologiju za smanjivanje količine štetnog, kratkotalasnog plavog svetla.

IPS tehnologija za pune boje i širok ugao gledanja

IPS ekrani koriste naprednu tehnologiju koja pruža izuzetno široke uglove gledanja od 178/178 stepeni, što omogućava gledanje ekrana iz skoro svakog ugla – čak i u zakrenutom režimu od 90 stepeni. Za razliku od standardnih TN panela, IPS ekrani daju neverovatno oštru sliku sa živopisnim bojama, što ih čini idealnim, ne samo za fotografije, filmove i pregledanje veba, već i za profesionalne načine primene koji zahtevaju stalnu tačnost boja i postojanu osvetljenost.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.3

od 5

6

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2

09/08/2020

България

България

Fidelio Тонколона SkyQuake SoundBar B8/12

Много добър продукт като дизайн така и със зък самата колона свири чисто и ясно така и баса се чъва ясни и чисто

Mane

не можаха да ми го попрявят нити да миго зменят със същия бил стар продукт/

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za B8 Тонколона SkyQuake SoundBar

Datum upotrebe 2019-08-09

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za B8 Тонколона SkyQuake SoundBar

Datum upotrebe 2019-08-09

20/04/2023

Polska

Polska

Wszystko na wysokim poziomie

Myślałem że kupię JBL ale jak posłuchałem odrazy mnie przekonał Fidelio super.

Prednosti

Super

Mane

Nie

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za B8 Zestaw głośnikowy Soundbar SkyQuake

Datum upotrebe 2022-04-20

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za B8 Zestaw głośnikowy Soundbar SkyQuake

Datum upotrebe 2022-04-20

02/08/2021

Česká republika

Česká republika

Verifikovani kupac

Kvalita výrobku a jeho rozlišení obrazu

Vestavěné reproduktory a vysoké rozlišení obrazu..

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 271B8QJEB LCD monitor

Datum upotrebe 2020-07-02

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 271B8QJEB LCD monitor

Datum upotrebe 2020-07-02

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Odricanje od odgovornosti

  1. „IPS“ slovna oznaka / zaštićeni žig i povezani patenti za tehnologije vlasništvo su odgovarajućih kompanija.

  2. EPEAT oznaka je važeća samo tamo gde Philips registruje proizvod. Posetite https://www.epeat.net/ za status registracije u svojoj zemlji.

  3. Brzo punjenje je usklađeno sa USB BC 1.2 standardom

  4. Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse

  5. Izgled monitora može da se razlikuje od onog na slici.