Jednostavno opčinjava
27-inčni zaobljeni E Line ekran donosi uistinu opčinjujuće iskustvo i elegantan dizajn. Doživite jasnu Full HD sliku i uglađen prikaz akcije uz tehnologiju AMD FreeSync.
E Line
27" (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
SmartContrast je tehnologija kompanije Philips koja analizira sadržaj koji se prikazuje, pa automatski podešava boje i upravlja intenzitetom pozadinskog osvetljenja radi dinamičkog povećavanja kontrasta, za najbolju digitalnu sliku i video, odnosno za igranje igara sa tamnim scenama. Kada je izabran režim Ekonomično, kontrast se podešava i pozadinsko osvetljenje doteruje za pravilno prikazivanje svakodnevnih kancelarijskih aplikacija i malu potrošnju energije.
Kvalitet slike je važan. Obični ekrani pružaju kvalitet, ali očekujete više. Ovaj ekran ima naprednu Full HD 1920 x 1080 rezoluciju. Uz Full HD za oštre detalje, u kombinaciji sa visokom osvetljenošću, neverovatnim kontrastom i realističnim bojama, očekujte vernu sliku.
Par stereo zvučnika visokog kvaliteta ugrađen je u monitor. Mogu da budu vidljivi i okrenuti ka napred ili nevidljivi i okrenuti nadole, nagore, ka nazad itd, u zavisnosti od modela i dizajna.
4.8
od 5
5
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Кралимарко
07/09/2022
България
Verifikovani kupac
Продуктите който използвам
Харесва ми в това че филпс е една от най добрите марки който имат качествени продукти
Prednosti
Качество цена
Mane
Обемността на някой от продуктите
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Monitor 241E1SCA Full HD Извит LCD монитор
Date of Use 2021-09-07
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Monitor 241E1SCA Full HD Извит LCD монитор
Date of Use 2021-09-07
Pressuser
04/12/2020
България
Фантастичен монитор
Прекрасен монитор. Взех го за работа и за развлечение. Ако е на бюро е добре да е поставен по-далеч.
Prednosti
Дизайн. Лек. Достъпна цена.
Mane
Няма.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Monitor 241E1SCA Full HD Извит LCD монитор
Date of Use 2020-11-04
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Monitor 241E1SCA Full HD Извит LCD монитор
Date of Use 2020-11-04
Ab 1953
21/11/2022
Polska
Deo promocije
Verifikovani kupac
Wszysko posiada co jest mi potrzebne do pracy
Wszystko jest OK Polecam znajomym Piękny wygląd ,szybka praca
Prednosti
Ładny wyglad .Posiada wszysko co potrzebne
Mane
brak
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Monitor 241E1SCA Zakrzywiony monitor LCD Full HD
Date of Use 2022-07-21
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Monitor 241E1SCA Zakrzywiony monitor LCD Full HD
Date of Use 2022-07-21
Poluprečnik luka zakrivljenja ekrana u mm
Maksimalna rezolucija, samo za HDMI ulaz.
Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse
NTSC oblast na osnovu CIE1976
sRGB oblast na osnovu CIE1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Sva prava zadržana. AMD, logotip AMD Arrow, AMD FreeSync™ i kombinacije tih logotipa su žigovi preduzeća Advanced Micro Devices, Inc. Nazivi ostalih proizvoda koji se koriste u ovom izdanju služe samo u svrhe identifikacije i mogu da budu žigovi preduzeća u čijem su vlasništvu.
Izgled monitora može da se razlikuje od onog na slici.