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Zaobljeni Full HD LCD monitor

271E1SCA/00

4.8

| (5) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

Jednostavno opčinjava

27-inčni zaobljeni E Line ekran donosi uistinu opčinjujuće iskustvo i elegantan dizajn. Doživite jasnu Full HD sliku i uglađen prikaz akcije uz tehnologiju AMD FreeSync.

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Jednostavno opčinjava

  • E Line

  • 27" (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

SmartContrast za bogate crne detalje

SmartContrast je tehnologija kompanije Philips koja analizira sadržaj koji se prikazuje, pa automatski podešava boje i upravlja intenzitetom pozadinskog osvetljenja radi dinamičkog povećavanja kontrasta, za najbolju digitalnu sliku i video, odnosno za igranje igara sa tamnim scenama. Kada je izabran režim Ekonomično, kontrast se podešava i pozadinsko osvetljenje doteruje za pravilno prikazivanje svakodnevnih kancelarijskih aplikacija i malu potrošnju energije.

Full HD ekran 16:9, za oštru i detaljnu sliku

Kvalitet slike je važan. Obični ekrani pružaju kvalitet, ali očekujete više. Ovaj ekran ima naprednu Full HD 1920 x 1080 rezoluciju. Uz Full HD za oštre detalje, u kombinaciji sa visokom osvetljenošću, neverovatnim kontrastom i realističnim bojama, očekujte vernu sliku.

Ugrađeni stereo zvučnici za multimediju

Par stereo zvučnika visokog kvaliteta ugrađen je u monitor. Mogu da budu vidljivi i okrenuti ka napred ili nevidljivi i okrenuti nadole, nagore, ka nazad itd, u zavisnosti od modela i dizajna.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.8

od 5

5

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

07/09/2022

България

България

Verifikovani kupac

Продуктите който използвам

Харесва ми в това че филпс е една от най добрите марки който имат качествени продукти

Prednosti

Качество цена

Mane

Обемността на някой от продуктите

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Monitor 241E1SCA Full HD Извит LCD монитор

Date of Use 2021-09-07

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Monitor 241E1SCA Full HD Извит LCD монитор

Date of Use 2021-09-07

04/12/2020

България

България

Фантастичен монитор

Прекрасен монитор. Взех го за работа и за развлечение. Ако е на бюро е добре да е поставен по-далеч.

Prednosti

Дизайн. Лек. Достъпна цена.

Mane

Няма.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Monitor 241E1SCA Full HD Извит LCD монитор

Date of Use 2020-11-04

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Monitor 241E1SCA Full HD Извит LCD монитор

Date of Use 2020-11-04

21/11/2022

Polska

Polska

Verifikovani kupac

Wszysko posiada co jest mi potrzebne do pracy

Wszystko jest OK Polecam znajomym Piękny wygląd ,szybka praca

Prednosti

Ładny wyglad .Posiada wszysko co potrzebne

Mane

brak

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Monitor 241E1SCA Zakrzywiony monitor LCD Full HD

Date of Use 2022-07-21

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Monitor 241E1SCA Zakrzywiony monitor LCD Full HD

Date of Use 2022-07-21

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  1. Poluprečnik luka zakrivljenja ekrana u mm

  2. Maksimalna rezolucija, samo za HDMI ulaz.

  3. Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse

  4. NTSC oblast na osnovu CIE1976

  5. sRGB oblast na osnovu CIE1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Sva prava zadržana. AMD, logotip AMD Arrow, AMD FreeSync™ i kombinacije tih logotipa su žigovi preduzeća Advanced Micro Devices, Inc. Nazivi ostalih proizvoda koji se koriste u ovom izdanju služe samo u svrhe identifikacije i mogu da budu žigovi preduzeća u čijem su vlasništvu.

  7. Izgled monitora može da se razlikuje od onog na slici.