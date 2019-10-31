Jednostavno zapanjujuće
27-inčni E Line monitor kombinuje zapanjujuću sliku sa elegantnim dizajnom i čini radni prostor lepšim. Doživite čistu Full HD sliku i uglađen prikaz akcije, uz tehnologiju AMD FreeSync.
E Line
27" (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
IPS ekrani koriste naprednu tehnologiju koja pruža izuzetno široke uglove gledanja od 178/178 stepeni, što omogućava gledanje ekrana iz skoro svakog ugla. Za razliku od standardnih TN panela, IPS ekrani daju neverovatno oštru sliku sa živopisnim bojama, što ih čini idealnim, ne samo za fotografije, filmove i pregledanje veba, već i za profesionalne načine primene koji zahtevaju stalni tačnost boja i postojanu osvetljenost.
Kvalitet slike je važan. Obični ekrani pružaju kvalitet, ali očekujete više. Ovaj ekran ima naprednu Full HD 1920 x 1080 rezoluciju. Uz Full HD za oštre detalje, u kombinaciji sa visokom osvetljenošću, neverovatnim kontrastom i realističnim bojama, očekujte vernu sliku.
Philips monitori sa LED pozadinskim osvetljenjem ne sadrže živu, jednu od najotrovnijih prirodnih supstanci, koja utiče na ljude i životinje. Time se smanjuje uticaj monitora na životnu sredinu tokom životnog ciklusa, od proizvodnje do odlaganja.
5.0
od 5
2
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
razidd
31/10/2019
Україна
Качественный надёжный
Очень понравился отличный монитор за свои деньги есть все выходы VGA HDMI DVI-D ips матрица быстрый отклик(1мск) аудио выход!!!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 271E1SD РК-монітор
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 271E1SD РК-монітор
CsepiMeli
18/10/2019
Magyarország
Csúcsminőség
Éles kép, helytakarékos, formás, jó megjelenés, éles kép
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 271E1SD LCD monitor
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 271E1SD LCD monitor
„IPS“ slovna oznaka / zaštićeni žig i povezani patenti za tehnologije vlasništvo su odgovarajućih kompanija.
Maksimalna rezolucija, samo za HDMI ulaz.
NTSC oblast na osnovu CIE1976
sRGB oblast na osnovu CIE1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Sva prava zadržana. AMD, logotip AMD Arrow, AMD FreeSync™ i kombinacije tih logotipa su žigovi preduzeća Advanced Micro Devices, Inc. Nazivi ostalih proizvoda koji se koriste u ovom izdanju služe samo u svrhe identifikacije i mogu da budu žigovi preduzeća u čijem su vlasništvu.
Izgled monitora može da se razlikuje od onog na slici.