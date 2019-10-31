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LCD monitor

271E1SD/00

5

| (2) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

Jednostavno zapanjujuće

27-inčni E Line monitor kombinuje zapanjujuću sliku sa elegantnim dizajnom i čini radni prostor lepšim. Doživite čistu Full HD sliku i uglađen prikaz akcije, uz tehnologiju AMD FreeSync.

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Jednostavno zapanjujuće

  • E Line

  • 27" (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

IPS LED tehnologija širokog prikaza, za tačnost slike i boja

IPS ekrani koriste naprednu tehnologiju koja pruža izuzetno široke uglove gledanja od 178/178 stepeni, što omogućava gledanje ekrana iz skoro svakog ugla. Za razliku od standardnih TN panela, IPS ekrani daju neverovatno oštru sliku sa živopisnim bojama, što ih čini idealnim, ne samo za fotografije, filmove i pregledanje veba, već i za profesionalne načine primene koji zahtevaju stalni tačnost boja i postojanu osvetljenost.

Full HD ekran 16:9, za oštru i detaljnu sliku

Kvalitet slike je važan. Obični ekrani pružaju kvalitet, ali očekujete više. Ovaj ekran ima naprednu Full HD 1920 x 1080 rezoluciju. Uz Full HD za oštre detalje, u kombinaciji sa visokom osvetljenošću, neverovatnim kontrastom i realističnim bojama, očekujte vernu sliku.

Ekološki prihvatljivi monitor bez žive

Philips monitori sa LED pozadinskim osvetljenjem ne sadrže živu, jednu od najotrovnijih prirodnih supstanci, koja utiče na ljude i životinje. Time se smanjuje uticaj monitora na životnu sredinu tokom životnog ciklusa, od proizvodnje do odlaganja.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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5.0

od 5

2

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

31/10/2019

Україна

Україна

Качественный надёжный

Очень понравился отличный монитор за свои деньги есть все выходы VGA HDMI DVI-D ips матрица быстрый отклик(1мск) аудио выход!!!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 271E1SD РК-монітор

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 271E1SD РК-монітор

18/10/2019

Magyarország

Magyarország

Csúcsminőség

Éles kép, helytakarékos, formás, jó megjelenés, éles kép

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 271E1SD LCD monitor

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 271E1SD LCD monitor

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Odricanje od odgovornosti

  1. „IPS“ slovna oznaka / zaštićeni žig i povezani patenti za tehnologije vlasništvo su odgovarajućih kompanija.

  2. Maksimalna rezolucija, samo za HDMI ulaz.

  3. NTSC oblast na osnovu CIE1976

  4. sRGB oblast na osnovu CIE1931

  5. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Sva prava zadržana. AMD, logotip AMD Arrow, AMD FreeSync™ i kombinacije tih logotipa su žigovi preduzeća Advanced Micro Devices, Inc. Nazivi ostalih proizvoda koji se koriste u ovom izdanju služe samo u svrhe identifikacije i mogu da budu žigovi preduzeća u čijem su vlasništvu.

  6. Izgled monitora može da se razlikuje od onog na slici.