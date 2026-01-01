272E1SA/00
Jednostavno zapanjujuće
27-inčni E Line monitor kombinuje zapanjujuću sliku sa elegantnim dizajnom i čini radni prostor lepšim. Doživite čistu Full HD sliku i uglađen prikaz akcije, uz tehnologiju AMD FreeSync.
E Line
27" (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Gejming ne treba da uključuje izbor između seckanja i izgubljenih kadrova. Uz novi Philips monitor, ni ne mora. Dobićete glatke performanse bez artefakata na praktično svakoj brzini kadrova iz tehnologiju AMD FreeSync™, brzo i glatko osvežavanje i munjevito vreme odziva.
SmartContrast je tehnologija kompanije Philips koja analizira sadržaj koji se prikazuje, pa automatski podešava boje i upravlja intenzitetom pozadinskog osvetljenja radi dinamičkog povećavanja kontrasta, za najbolju digitalnu sliku i video, odnosno za igranje igara sa tamnim scenama. Kada je izabran režim Ekonomično, kontrast se podešava i pozadinsko osvetljenje doteruje za pravilno prikazivanje svakodnevnih kancelarijskih aplikacija i malu potrošnju energije.
IPS ekrani koriste naprednu tehnologiju koja pruža izuzetno široke uglove gledanja od 178/178 stepeni, što omogućava gledanje ekrana iz skoro svakog ugla. Za razliku od standardnih TN panela, IPS ekrani daju neverovatno oštru sliku sa živopisnim bojama, što ih čini idealnim, ne samo za fotografije, filmove i pregledanje veba, već i za profesionalne načine primene koji zahtevaju stalni tačnost boja i postojanu osvetljenost.
Komentari
„IPS“ slovna oznaka / zaštićeni žig i povezani patenti za tehnologije vlasništvo su odgovarajućih kompanija.
Maksimalna rezolucija za HDMI ulaz ili DP ulaz.
NTSC oblast na osnovu CIE1976
sRGB oblast na osnovu CIE1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Sva prava zadržana. AMD, logotip AMD Arrow, AMD FreeSync™ i kombinacije tih logotipa su žigovi preduzeća Advanced Micro Devices, Inc. Nazivi ostalih proizvoda koji se koriste u ovom izdanju služe samo u svrhe identifikacije i mogu da budu žigovi preduzeća u čijem su vlasništvu.
Izgled monitora može da se razlikuje od onog na slici.