Obustavljeno
Živopisna i oštra slika od ivice do ivice
Savršen svestrani monitor sa zadivljujućom slikom od ivice do ivice koja je prijatna za gledanje, kao i kompaktnim, tankim dizajnom.
V Line
27" (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
SmartImage je vrhunska i efikasna tehnologija preduzeća Philips koja analizira sadržaj koji se prikazuje na ekranu i daje vam optimizovan radni učinak ekrana. Interfejs prilagođen korisnicima omogućava izbor više režima: Office (kancelarija), Photo (fotografije), Movie (film), Game (igre), Economy (ekonomičnost) i sl. da bi se prilagodio trenutnoj upotrebi. Na osnovu izbora, SmartImage dinamički optimizuje kontrast, zasićenost boja i oštrinu slika i video snimaka za vrhunske radne karakteristike ekrana. Ekonomični režim donosi veliku uštedu energije. Sve se dešava trenutno, dodirom na jedno dugme!
Doživite poboljšanu udobnost i čitljivost prilikom čitanja dugih dokumenata sa puno teksta. Režim EasyRead stvara doživljaj gledanja nalik na papir koji je prijatniji za oči tako što prilagođava boje i nivoe zumiranja ekrana koji simuliraju osećaj čitanja sa pravog papira – direktno na digitalnom ekranu.
3.9
od 5
16
Komentari
85%
preporučuje ovaj proizvod
Khonsun
18/07/2024
Česká republika
Deo promocije
Verifikovani kupac
Spokojenost
Timto monitorem jsem nahradil mensi, ale Eizo. Jsem spokojenejsi pro lepsi citelnost. Repro u tohoto monitoru jsou "septacky", ale proc si kupovat dtto bez repraku, kdyz s repraky byl cca o 60 Kc drazsi. Lze na nem mit pripla sluchatka, dalsi repraky, ... Monitor je fajn, vcetne ovladani, ramecku, velikosti a ceny. Nelze menit vysku, ale tu lze menit i jinak. Pro mne jsou vhodne i pripojeni - DVI.
Prednosti
Velikost, ovladani, DVI
Mane
Repro je septave
Ova recenzija je napisana za 273V7QDAB Full HD LCD monitor
Datum upotrebe 2024-06-18
Ova recenzija je napisana za 273V7QDAB Full HD LCD monitor
Datum upotrebe 2024-06-18
Tanap
14/02/2023
Česká republika
Deo promocije
Verifikovani kupac
Kvalitní monitor za skvělou cenu
Monitor s vestavěnými reproduktory, kvalitní obraz i zvuk
Prednosti
vestavěné reproduktory
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 273V7QDAB Full HD LCD monitor
Datum upotrebe 2023-01-14
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 273V7QDAB Full HD LCD monitor
Datum upotrebe 2023-01-14
Zoli71
20/12/2022
România
Deo promocije
Verifikovani kupac
Face treaba
Cam de o lună folosesc și pînă acum funcționează bine.
Prednosti
Destul de mare.
Mane
Încă nu am :)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 243V7QDAB Monitor LCD Full HD
Datum upotrebe 2022-11-20
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 243V7QDAB Monitor LCD Full HD
Datum upotrebe 2022-11-20
„IPS“ slovna oznaka / zaštićeni žig i povezani patenti za tehnologije vlasništvo su odgovarajućih kompanija.
Maksimalna rezolucija, samo za HDMI ulaz.
Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse