ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

Registracija garancije

Sve serije

  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Primarna slika
  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Primarna slika

Obustavljeno

Full HD LCD monitor

273V7QDAB/01

3.9

| (16) Komentari | 85% preporučuje ovaj proizvod

Živopisna i oštra slika od ivice do ivice

Savršen svestrani monitor sa zadivljujućom slikom od ivice do ivice koja je prijatna za gledanje, kao i kompaktnim, tankim dizajnom.

Pogledajte sve prednosti

Živopisna i oštra slika od ivice do ivice

  • V Line

  • 27" (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

VESA stalak pruža fleksibilnost

VESA stalak pruža fleksibilnost

Unapred podešeni SmartImage parametri za lako podešavanje optimalne slike

SmartImage je vrhunska i efikasna tehnologija preduzeća Philips koja analizira sadržaj koji se prikazuje na ekranu i daje vam optimizovan radni učinak ekrana. Interfejs prilagođen korisnicima omogućava izbor više režima: Office (kancelarija), Photo (fotografije), Movie (film), Game (igre), Economy (ekonomičnost) i sl. da bi se prilagodio trenutnoj upotrebi. Na osnovu izbora, SmartImage dinamički optimizuje kontrast, zasićenost boja i oštrinu slika i video snimaka za vrhunske radne karakteristike ekrana. Ekonomični režim donosi veliku uštedu energije. Sve se dešava trenutno, dodirom na jedno dugme!

Režim EasyRead za doživljaj čitanja kao sa papira

Doživite poboljšanu udobnost i čitljivost prilikom čitanja dugih dokumenata sa puno teksta. Režim EasyRead stvara doživljaj gledanja nalik na papir koji je prijatniji za oči tako što prilagođava boje i nivoe zumiranja ekrana koji simuliraju osećaj čitanja sa pravog papira – direktno na digitalnom ekranu.

Tehničke specifikacije

Potražite podršku za ovaj proizvod

Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocena proizvoda i zvezdica korisna su za sve. Ona vam omogućavaju da saznate više o proizvodu i pomažu vam da donesete odluku o kupovini. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u prodavnici može da ostavi recenziju

3.9

od 5

16

Komentari

85%

preporučuje ovaj proizvod

4
2

18/07/2024

Česká republika

Česká republika

Verifikovani kupac

Spokojenost

Timto monitorem jsem nahradil mensi, ale Eizo. Jsem spokojenejsi pro lepsi citelnost. Repro u tohoto monitoru jsou "septacky", ale proc si kupovat dtto bez repraku, kdyz s repraky byl cca o 60 Kc drazsi. Lze na nem mit pripla sluchatka, dalsi repraky, ... Monitor je fajn, vcetne ovladani, ramecku, velikosti a ceny. Nelze menit vysku, ale tu lze menit i jinak. Pro mne jsou vhodne i pripojeni - DVI.

Prednosti

Velikost, ovladani, DVI

Mane

Repro je septave

Ova recenzija je napisana za 273V7QDAB Full HD LCD monitor

Datum upotrebe 2024-06-18

Ova recenzija je napisana za 273V7QDAB Full HD LCD monitor

Datum upotrebe 2024-06-18

14/02/2023

Česká republika

Česká republika

Verifikovani kupac

Kvalitní monitor za skvělou cenu

Monitor s vestavěnými reproduktory, kvalitní obraz i zvuk

Prednosti

vestavěné reproduktory

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 273V7QDAB Full HD LCD monitor

Datum upotrebe 2023-01-14

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 273V7QDAB Full HD LCD monitor

Datum upotrebe 2023-01-14

20/12/2022

România

România

Verifikovani kupac

Face treaba

Cam de o lună folosesc și pînă acum funcționează bine.

Prednosti

Destul de mare.

Mane

Încă nu am :)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 243V7QDAB Monitor LCD Full HD

Datum upotrebe 2022-11-20

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 243V7QDAB Monitor LCD Full HD

Datum upotrebe 2022-11-20

Prijavite se na naš bilten i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana

Želim da primam promotivne informacije (na osnovu mojih željenih postavki i ponašanja) o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Lako mogu da opozovem prijavu bilo kada.

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana
Odricanje od odgovornosti

  1. „IPS“ slovna oznaka / zaštićeni žig i povezani patenti za tehnologije vlasništvo su odgovarajućih kompanija.

  2. Maksimalna rezolucija, samo za HDMI ulaz.

  3. Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse