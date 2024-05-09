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Živopisna i oštra slika od ivice do ivice
Savršen svestrani monitor sa zadivljujućom slikom od ivice do ivice koja je prijatna za gledanje, kao i kompaktnim, tankim dizajnom.
V Line
27" (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Doživite poboljšanu udobnost i čitljivost prilikom čitanja dugih dokumenata sa puno teksta. Režim EasyRead stvara doživljaj gledanja nalik na papir koji je prijatniji za oči tako što prilagođava boje i nivoe zumiranja ekrana koji simuliraju osećaj čitanja sa pravog papira – direktno na digitalnom ekranu.
4.3
od 5
27
Komentari
84%
preporučuje ovaj proizvod
Tadija
09/05/2024
Srbija
Monitor 243V7QDSB/00
Odličan monitor. Prema ceni i kvalitet, ali viši kvalitet u odnosu na cenu.
Prednosti
Odličan monitor za pregledanje interneta.
Mane
Nema zamerki.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Monitor 243V7QDSB Full HD LCD monitor
Datum upotrebe 2024-04-09
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Monitor 243V7QDSB Full HD LCD monitor
Datum upotrebe 2024-04-09
Zlatev
26/06/2020
България
Добър бюджетен монитор
Много добър монитор в съотношение цена качество. Доволен съм изцяло от покупката
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Monitor 243V7QDSB Full HD LCD монитор
Datum upotrebe 2020-02-26
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Monitor 243V7QDSB Full HD LCD монитор
Datum upotrebe 2020-02-26
Kfelenko
23/09/2023
Україна
Deo promocije
Verifikovani kupac
Чудовий монітор,відмінний функціонал
Відиінна ціна,якість,функціонал,гарне зображення..
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Monitor 243V7QDSB РК-монітор Full HD
Datum upotrebe 2023-08-23
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Monitor 243V7QDSB РК-монітор Full HD
Datum upotrebe 2023-08-23
„IPS“ slovna oznaka / zaštićeni žig i povezani patenti za tehnologije vlasništvo su odgovarajućih kompanija.
Maksimalna rezolucija, samo za HDMI ulaz.
Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse