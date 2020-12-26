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  • Živopisna i oštra slika od ivice do ivice
  • Živopisna i oštra slika od ivice do ivice

Obustavljeno

Full HD LCD monitor

273V7QJAB/01

4.8

| (8) Komentari | 88% preporučuje ovaj proizvod

Živopisna i oštra slika od ivice do ivice

Savršen svestrani monitor sa zadivljujućom slikom od ivice do ivice koja je prijatna za gledanje, kao i kompaktnim, tankim dizajnom.

Pogledajte sve prednosti

Živopisna i oštra slika od ivice do ivice

  • V Line

  • 27" (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Režim EasyRead za doživljaj čitanja kao sa papira

Doživite poboljšanu udobnost i čitljivost prilikom čitanja dugih dokumenata sa puno teksta. Režim EasyRead stvara doživljaj gledanja nalik na papir koji je prijatniji za oči tako što prilagođava boje i nivoe zumiranja ekrana koji simuliraju osećaj čitanja sa pravog papira – direktno na digitalnom ekranu.

VESA stalak pruža fleksibilnost

Ekran sa uskim okvirom, za besprekoran izgled

Novi Philips monitori imaju izuzetno uske okvire koji pružaju minimalno ometanje i maksimalnu površinu za gledanje. Naročito su pogodni za konfiguracije sa više monitora ili konfiguracije sa ređanjem za igranje igara, grafički dizajn i profesionalne načine primene – monitor sa izuzetno uskim okvirom pruža osećaj kao da koristite jedan veliki ekran.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.8

od 5

8

Komentari

88%

preporučuje ovaj proizvod

4
2
1

26/12/2020

Hrvatska

Hrvatska

Verifikovani kupac

Odličan monitor

Odličan proizvod za ovu cijenu. 3 godine garancije. Konačno monitor koji mi ne umara oči .

Prednosti

Odličan proizvod za ovu cijenu. 3 godine garancije. Konačno monitor koji mi ne umara oči .

Mane

Za sada bez ikakvih primjedbi .

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 273V7QJAB Full HD LCD monitor

Date of Use 2019-11-26

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 273V7QJAB Full HD LCD monitor

Date of Use 2019-11-26

19/10/2024

Magyarország

Magyarország

IPS monitor, ami TV-nek is kiváló

27"-os monitorra volt szükségem, mert az előző 22"-os TV-Monitor 10 év után bemondta az unalmast. Továbbá 1,5 dioptriás szemüveg kell már közelre. FHD, IPS képernyő, 75 Hz képfrissítés, 2W-os beépített hangszóró (TV nézéshez). Kategóriájában nagyon jó ár. Sz.gép - monitor: VGA (D-SUB) , Voda TV-Box - Monitor: HDMI csatlakozón. (DP és fejhallgató csati kihasználatlan jelenleg.)

Prednosti

Az értékelésben felsoroltak.

Mane

Nincs hozzá távirányító, ezért 2 aktív kimenet között nem lehet választani, egyszerre csak 1 lehet aktív.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 273V7QJAB Full HD LCD monitor

Date of Use 2023-09-19

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 273V7QJAB Full HD LCD monitor

Date of Use 2023-09-19

27/01/2022

Česká republika

Česká republika

Verifikovani kupac

Má příjemný a tenký design.

Líbí se mi design, hladké linie a matný kryt. Vynikající čistý obraz.

Prednosti

Vynikající čistý obraz

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 273V7QJAB Full HD LCD monitor

Date of Use 2020-01-27

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 273V7QJAB Full HD LCD monitor

Date of Use 2020-01-27

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  1. „IPS“ slovna oznaka / zaštićeni žig i povezani patenti za tehnologije vlasništvo su odgovarajućih kompanija.

  2. Maksimalna rezolucija za HDMI ulaz ili DP ulaz.

  3. Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse