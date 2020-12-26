Obustavljeno
Živopisna i oštra slika od ivice do ivice
Savršen svestrani monitor sa zadivljujućom slikom od ivice do ivice koja je prijatna za gledanje, kao i kompaktnim, tankim dizajnom.
V Line
27" (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Doživite poboljšanu udobnost i čitljivost prilikom čitanja dugih dokumenata sa puno teksta. Režim EasyRead stvara doživljaj gledanja nalik na papir koji je prijatniji za oči tako što prilagođava boje i nivoe zumiranja ekrana koji simuliraju osećaj čitanja sa pravog papira – direktno na digitalnom ekranu.
Novi Philips monitori imaju izuzetno uske okvire koji pružaju minimalno ometanje i maksimalnu površinu za gledanje. Naročito su pogodni za konfiguracije sa više monitora ili konfiguracije sa ređanjem za igranje igara, grafički dizajn i profesionalne načine primene – monitor sa izuzetno uskim okvirom pruža osećaj kao da koristite jedan veliki ekran.
4.8
od 5
8
Komentari
88%
preporučuje ovaj proizvod
valteduk
26/12/2020
Hrvatska
Verifikovani kupac
Odličan monitor
Odličan proizvod za ovu cijenu. 3 godine garancije. Konačno monitor koji mi ne umara oči .
Prednosti
Odličan proizvod za ovu cijenu. 3 godine garancije. Konačno monitor koji mi ne umara oči .
Mane
Za sada bez ikakvih primjedbi .
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 273V7QJAB Full HD LCD monitor
Date of Use 2019-11-26
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 273V7QJAB Full HD LCD monitor
Date of Use 2019-11-26
Beba Snake
19/10/2024
Magyarország
IPS monitor, ami TV-nek is kiváló
27"-os monitorra volt szükségem, mert az előző 22"-os TV-Monitor 10 év után bemondta az unalmast. Továbbá 1,5 dioptriás szemüveg kell már közelre. FHD, IPS képernyő, 75 Hz képfrissítés, 2W-os beépített hangszóró (TV nézéshez). Kategóriájában nagyon jó ár. Sz.gép - monitor: VGA (D-SUB) , Voda TV-Box - Monitor: HDMI csatlakozón. (DP és fejhallgató csati kihasználatlan jelenleg.)
Prednosti
Az értékelésben felsoroltak.
Mane
Nincs hozzá távirányító, ezért 2 aktív kimenet között nem lehet választani, egyszerre csak 1 lehet aktív.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 273V7QJAB Full HD LCD monitor
Date of Use 2023-09-19
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 273V7QJAB Full HD LCD monitor
Date of Use 2023-09-19
ArmandoCZ
27/01/2022
Česká republika
Deo promocije
Verifikovani kupac
Má příjemný a tenký design.
Líbí se mi design, hladké linie a matný kryt. Vynikající čistý obraz.
Prednosti
Vynikající čistý obraz
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 273V7QJAB Full HD LCD monitor
Date of Use 2020-01-27
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 273V7QJAB Full HD LCD monitor
Date of Use 2020-01-27
„IPS“ slovna oznaka / zaštićeni žig i povezani patenti za tehnologije vlasništvo su odgovarajućih kompanija.
Maksimalna rezolucija za HDMI ulaz ili DP ulaz.
Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse