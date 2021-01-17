Živopisna i oštra slika od ivice do ivice
Savršen svestrani monitor sa zadivljujućom slikom od ivice do ivice koja je prijatna za gledanje, kao i kompaktnim, tankim dizajnom.
V Line
27" (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
IPS ekrani koriste naprednu tehnologiju koja pruža izuzetno široke uglove gledanja od 178/178 stepeni, što omogućava gledanje ekrana iz skoro svakog ugla. Za razliku od standardnih TN panela, IPS ekrani daju neverovatno oštru sliku sa živopisnim bojama, što ih čini idealnim, ne samo za fotografije, filmove i pregledanje veba, već i za profesionalne načine primene koji zahtevaju stalni tačnost boja i postojanu osvetljenost.
Doživite poboljšanu udobnost i čitljivost prilikom čitanja dugih dokumenata sa puno teksta. Režim EasyRead stvara doživljaj gledanja nalik na papir koji je prijatniji za oči tako što prilagođava boje i nivoe zumiranja ekrana koji simuliraju osećaj čitanja sa pravog papira – direktno na digitalnom ekranu.
4.8
od 5
4
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
mačak pod šljemom
17/01/2021
Hrvatska
Verifikovani kupac
Proizvod radi dobro
Za plaćenu cijenu dobio sam dobar proizvod. Malo mi nedostaje ambilight, naime prodavač nas je uvjeravao da taj tip televizora ima
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 273V7QSB Full HD LCD monitor
Datum upotrebe 2019-12-17
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 273V7QSB Full HD LCD monitor
Datum upotrebe 2019-12-17
Attila93
10/12/2020
Magyarország
A megfelelő monitor, ami számomra ideális.
Jó ár/érték arányú monitor. Nagyon szép képe van. Nem bántam meg, hogy megvásároltam.
Prednosti
IPS kijelző, jó ár érték arány
Mane
Nem tudok ilyet
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 223V7QSB Full HD LCD monitor
Datum upotrebe 2019-12-10
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 223V7QSB Full HD LCD monitor
Datum upotrebe 2019-12-10
Tomek92
14/10/2018
Polska
Fajny monitor
Fajny monitor i dobrze się z niego korzysta, możliwość konfiguracji aplikacją ustawień monitora. Ładny wygląd, cieniutkie ramki. Brakuje HDMI, a największa niedogodność to nieregulowana fizycznie wysokość monitora (góra <-> dół).
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 273V7QSB Monitor LCD Full HD
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 273V7QSB Monitor LCD Full HD
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