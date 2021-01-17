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Full HD LCD monitor

273V7QSB/01

4.8

| (4) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

Živopisna i oštra slika od ivice do ivice

Savršen svestrani monitor sa zadivljujućom slikom od ivice do ivice koja je prijatna za gledanje, kao i kompaktnim, tankim dizajnom.

Pogledajte sve prednosti

Živopisna i oštra slika od ivice do ivice

  • V Line

  • 27" (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

IPS LED tehnologija širokog prikaza, za tačnost slike i boja

IPS ekrani koriste naprednu tehnologiju koja pruža izuzetno široke uglove gledanja od 178/178 stepeni, što omogućava gledanje ekrana iz skoro svakog ugla. Za razliku od standardnih TN panela, IPS ekrani daju neverovatno oštru sliku sa živopisnim bojama, što ih čini idealnim, ne samo za fotografije, filmove i pregledanje veba, već i za profesionalne načine primene koji zahtevaju stalni tačnost boja i postojanu osvetljenost.

Kompaktni dizajn štedi prostor

Režim EasyRead za doživljaj čitanja kao sa papira

Doživite poboljšanu udobnost i čitljivost prilikom čitanja dugih dokumenata sa puno teksta. Režim EasyRead stvara doživljaj gledanja nalik na papir koji je prijatniji za oči tako što prilagođava boje i nivoe zumiranja ekrana koji simuliraju osećaj čitanja sa pravog papira – direktno na digitalnom ekranu.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.8

od 5

4

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

17/01/2021

Hrvatska

Hrvatska

Verifikovani kupac

Proizvod radi dobro

Za plaćenu cijenu dobio sam dobar proizvod. Malo mi nedostaje ambilight, naime prodavač nas je uvjeravao da taj tip televizora ima

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 273V7QSB Full HD LCD monitor

Datum upotrebe 2019-12-17

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 273V7QSB Full HD LCD monitor

Datum upotrebe 2019-12-17

10/12/2020

Magyarország

Magyarország

A megfelelő monitor, ami számomra ideális.

Jó ár/érték arányú monitor. Nagyon szép képe van. Nem bántam meg, hogy megvásároltam.

Prednosti

IPS kijelző, jó ár érték arány

Mane

Nem tudok ilyet

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 223V7QSB Full HD LCD monitor

Datum upotrebe 2019-12-10

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 223V7QSB Full HD LCD monitor

Datum upotrebe 2019-12-10

14/10/2018

Polska

Polska

Fajny monitor

Fajny monitor i dobrze się z niego korzysta, możliwość konfiguracji aplikacją ustawień monitora. Ładny wygląd, cieniutkie ramki. Brakuje HDMI, a największa niedogodność to nieregulowana fizycznie wysokość monitora (góra <-> dół).

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 273V7QSB Monitor LCD Full HD

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 273V7QSB Monitor LCD Full HD

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