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LCD monitor

275E1S/00

5

| (8) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

Jednostavno zapanjujuće

27-inčni E Line monitor kombinuje zapanjujuću sliku sa elegantnim dizajnom i čini radni prostor lepšim. Doživite kristalno jasnu Quad HD sliku i uglađen prikaz akcije, uz tehnologiju AMD FreeSync.

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Jednostavno zapanjujuće

  • E Line

  • 27" (68,6 cm)

  • 2560x1440 (QHD)

Režim LowBlue za produktivnost bez zamaranja očiju

Istraživanja su pokazala da, baš kao što ultra-ljubičasti zraci mogu da oštete oči, kratkotalasni zraci plavog svetla sa LED ekrana mogu da izazovu oštećenje oka, kao i da vremenom utiču na vid. Napravljen za zdravo korišćenje, režim Philips LowBlue koristi pametnu softversku tehnologiju za smanjivanje količine štetnog, kratkotalasnog plavog svetla.

SmartContrast za bogate crne detalje

SmartContrast za bogate crne detalje

SmartContrast je tehnologija kompanije Philips koja analizira sadržaj koji se prikazuje, pa automatski podešava boje i upravlja intenzitetom pozadinskog osvetljenja radi dinamičkog povećavanja kontrasta, za najbolju digitalnu sliku i video, odnosno za igranje igara sa tamnim scenama. Kada je izabran režim Ekonomično, kontrast se podešava i pozadinsko osvetljenje doteruje za pravilno prikazivanje svakodnevnih kancelarijskih aplikacija i malu potrošnju energije.

Ekološki prihvatljivi monitor bez žive

Philips monitori sa LED pozadinskim osvetljenjem ne sadrže živu, jednu od najotrovnijih prirodnih supstanci, koja utiče na ljude i životinje. Time se smanjuje uticaj monitora na životnu sredinu tokom životnog ciklusa, od proizvodnje do odlaganja.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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5.0

od 5

8

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

06/02/2025

Polska

Polska

Bardzo dobry monitor do biura czy do domu.

Zgrabna obudowa, cieniutkie ramki - ten monitor ma mniejsze wymiary zewnętrzne niż mój stary 22 calowy! Obraz brzytwa , kolory dla mnie rewelka - chociaż monitor służy mi do pracy a nie gier. Jedyne czego mi brakuje to wbudowanych głośników .

Ova recenzija je napisana za 245E1S Monitor LCD

Datum upotrebe 2025-01-06

Ova recenzija je napisana za 245E1S Monitor LCD

Datum upotrebe 2025-01-06

10/12/2022

Polska

Polska

ten produkt jest nawet lepiej niż idealny

podoba mi sie ponieważ ładny obraz fajny do gier i biura piękne kolory

Prednosti

wszystko ładny obraz idealnie pasuje na moje biurko fajne tryby dobra częstotliwość odświeżania

Mane

nic

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 275E1S Monitor LCD

Datum upotrebe 2022-11-10

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 275E1S Monitor LCD

Datum upotrebe 2022-11-10

06/11/2021

Україна

Україна

Монітор видає чудове зображення

Монітор дуже сподобався.Відсутні "биті пікселі",дивитися фільми одне задоволення.Використовую з монітором через кабель hdmi.Ніяких нарікань за пів року не було.Відома фірма та якісний товар.

Prednosti

Якість зображення

Mane

Все влаштовує

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 275E1S РК-монітор

Datum upotrebe 2021-07-06

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 275E1S РК-монітор

Datum upotrebe 2021-07-06

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  1. „IPS“ slovna oznaka / zaštićeni žig i povezani patenti za tehnologije vlasništvo su odgovarajućih kompanija.

  2. Maksimalna rezolucija za HDMI ulaz ili DP ulaz.

  3. Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse

  4. NTSC oblast na osnovu CIE1976

  5. sRGB oblast na osnovu CIE1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Sva prava zadržana. AMD, logotip AMD Arrow, AMD FreeSync™ i kombinacije tih logotipa su žigovi preduzeća Advanced Micro Devices, Inc. Nazivi ostalih proizvoda koji se koriste u ovom izdanju služe samo u svrhe identifikacije i mogu da budu žigovi preduzeća u čijem su vlasništvu.

  7. Izgled monitora može da se razlikuje od onog na slici.