Jednostavno zapanjujuće
27-inčni E Line monitor kombinuje zapanjujuću sliku sa elegantnim dizajnom i čini radni prostor lepšim. Doživite kristalno jasnu Quad HD sliku i uglađen prikaz akcije, uz tehnologiju AMD FreeSync.
E Line
27" (68,6 cm)
2560x1440 (QHD)
Istraživanja su pokazala da, baš kao što ultra-ljubičasti zraci mogu da oštete oči, kratkotalasni zraci plavog svetla sa LED ekrana mogu da izazovu oštećenje oka, kao i da vremenom utiču na vid. Napravljen za zdravo korišćenje, režim Philips LowBlue koristi pametnu softversku tehnologiju za smanjivanje količine štetnog, kratkotalasnog plavog svetla.
SmartContrast je tehnologija kompanije Philips koja analizira sadržaj koji se prikazuje, pa automatski podešava boje i upravlja intenzitetom pozadinskog osvetljenja radi dinamičkog povećavanja kontrasta, za najbolju digitalnu sliku i video, odnosno za igranje igara sa tamnim scenama. Kada je izabran režim Ekonomično, kontrast se podešava i pozadinsko osvetljenje doteruje za pravilno prikazivanje svakodnevnih kancelarijskih aplikacija i malu potrošnju energije.
Philips monitori sa LED pozadinskim osvetljenjem ne sadrže živu, jednu od najotrovnijih prirodnih supstanci, koja utiče na ljude i životinje. Time se smanjuje uticaj monitora na životnu sredinu tokom životnog ciklusa, od proizvodnje do odlaganja.
5.0
od 5
8
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Igorgda
06/02/2025
Polska
Bardzo dobry monitor do biura czy do domu.
Zgrabna obudowa, cieniutkie ramki - ten monitor ma mniejsze wymiary zewnętrzne niż mój stary 22 calowy! Obraz brzytwa , kolory dla mnie rewelka - chociaż monitor służy mi do pracy a nie gier. Jedyne czego mi brakuje to wbudowanych głośników .
Ova recenzija je napisana za 245E1S Monitor LCD
Datum upotrebe 2025-01-06
Ova recenzija je napisana za 245E1S Monitor LCD
Datum upotrebe 2025-01-06
Franeker
10/12/2022
Polska
ten produkt jest nawet lepiej niż idealny
podoba mi sie ponieważ ładny obraz fajny do gier i biura piękne kolory
Prednosti
wszystko ładny obraz idealnie pasuje na moje biurko fajne tryby dobra częstotliwość odświeżania
Mane
nic
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 275E1S Monitor LCD
Datum upotrebe 2022-11-10
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 275E1S Monitor LCD
Datum upotrebe 2022-11-10
Slava1908
06/11/2021
Україна
Монітор видає чудове зображення
Монітор дуже сподобався.Відсутні "биті пікселі",дивитися фільми одне задоволення.Використовую з монітором через кабель hdmi.Ніяких нарікань за пів року не було.Відома фірма та якісний товар.
Prednosti
Якість зображення
Mane
Все влаштовує
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 275E1S РК-монітор
Datum upotrebe 2021-07-06
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 275E1S РК-монітор
Datum upotrebe 2021-07-06
„IPS“ slovna oznaka / zaštićeni žig i povezani patenti za tehnologije vlasništvo su odgovarajućih kompanija.
Maksimalna rezolucija za HDMI ulaz ili DP ulaz.
Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse
NTSC oblast na osnovu CIE1976
sRGB oblast na osnovu CIE1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Sva prava zadržana. AMD, logotip AMD Arrow, AMD FreeSync™ i kombinacije tih logotipa su žigovi preduzeća Advanced Micro Devices, Inc. Nazivi ostalih proizvoda koji se koriste u ovom izdanju služe samo u svrhe identifikacije i mogu da budu žigovi preduzeća u čijem su vlasništvu.
Izgled monitora može da se razlikuje od onog na slici.