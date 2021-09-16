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MonitorLCD monitor sa USB-C baznom stanicom

276B1/00

4.4
| (16) Komentari | 83% preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Jednostavne veze
Ovaj Philips monitor pruža snagu napajanja od 90 W i jednostavno rešenje za povezivanje laptopa. Gledajte QHD sliku, punite laptop i koristite Ethernet funkciju – sve to istovremeno pomoću jednog USB-C kabla. Udobno gledanje uz TUV sertifikat za manje zamaranje očiju.
Pogledajte sve prednosti

sa USB-C priključkom

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  • B Line

  • 27" (68,6 cm)

  • 2560x1440 (QHD)

USB-C omogućava napajanje laptopa direktno sa monitora

USB-C omogućava napajanje laptopa direktno sa monitora

Ovaj Philips monitor ima ugrađenu USB baznu stanicu tipa C sa mogućnošću napajanja. Inteligentno i fleksibilno upravljanje napajanjem omogućava vam da direktno punite kompatibilni* laptop. Tanki, obostrani USB-C konektor omogućava lako povezivanje pomoću jednog kabla. Jednostavnije organizujte povezivanjem svih perifernih uređaja, poput tastature, miša i RJ-45 Ethernet kabla, na baznu stanicu monitora. Možete da gledate video visoke rezolucije i da prenosite podatke ogromnom brzinom, dok istovremeno napajate i punite laptop.

Kristalno jasna slika uz Quad HD rezoluciju od 2560 x 1440 piksela

Kristalno jasna slika uz Quad HD rezoluciju od 2560 x 1440 piksela

Ovi Philips monitori daju kristalno jasnu sliku Quad HD rezolucije od 2560x1440 ili 2560x1080 piksela. Uz korišćenje panela visokih performansi sa velikom gustinom piksela, koju omogućavaju izvori velikog propusnog opsega, kao što su USB-C, Displayport i HDMI, ovi novi monitori oživljavaju slike i grafiku. Bez obzira na to da li ste zahtevni profesionalac koji traži izuzetno detaljne informacije za CAD-CAM rešenja, korisnik aplikacija za 3D grafiku ili finansijski genije koji radi sa ogromnim tabelama, Philips monitori daju kristalno jasnu sliku.

TUV udobnost za gledanje, sertifikovano smanjivanje zamora očiju

TUV udobnost za gledanje, sertifikovano smanjivanje zamora očiju

Philips ekrani ispunjavaju TUV Rheinland Eye Comfort standard, za sprečavanje naprezanja očiju usled duge upotrebe računara. Zahvaljujući TUV Eye Comfort sertifikaciji, Philips ekrani obezbeđuju da nema treperenja, režim male količine neželjene plave boje, odsustvo ometajućih odraza, širok ugao gledanja i manji gubitak kvaliteta slike pri gledanju iz raznih uglova, kao i ergonomski dizajn postolja, za idealni doživljaj gledanja. Sačuvajte zdravlje očiju i povećajte produktivnost pri radu.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Award image AWARD-7185186

Komentari

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4.4

od 5

16

Komentari

83%

preporučuje ovaj proizvod

2
1

16/09/2021

България

България

Красив, умен, ярък и функционален

Седмица след покупка на един по-обикновен Филипс, се отвори промоция и за този модел. А тук имахме изисквания за специфични портове (DVI-D, USB hub) и гъвкаво въртене в повече посоки. Ами, всичко е прекрасно! Използването му не е за игри (освен два ФМ11-17 мениджъра, видимо без забележки), но пък се гледат доста филми - а за тях екранът направо глези. Полезни смарт-настройки, но и опции за ръчни режими, което също е предимство. Много удобен е сензорът за присъствие пред монитора: в режим 4 е съвсем удобно за седнал зад клавиатура на бюро - ставаш, след 30-на сек. угасва; връщаш се пред екрана и още докато сядаш вече е светнал. Тук в сайта има и софтуер (за изтегляне), с който всичко може да се управлява с мишка/клавиши, а не от копчетата на рамката. Важна е и цената, разбира се. Преобладаващата в момента го прави много изгоден и добра инвестиция. Практически, купувате модерен, умен по-малък телевизор.

Prednosti

Нов модел, без рамка от три страни, смарт - но и ръчни настройки, вълшебните стойка и рамо, портовете

Mane

Няма

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Business Monitor 242B1 LCD монитор с PowerSensor

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Business Monitor 242B1 LCD монитор с PowerSensor

13/01/2026

România

România

Super recomand

Monitorul funcțiuneaza foarte bine, insa mi-e neclar ce reprezinta patratul de langa Logo-ul Philips. Va rog sa imi explicati.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 346B1C Monitor LCD UltraWide curbat cu USB-C

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 346B1C Monitor LCD UltraWide curbat cu USB-C

31/10/2025

Polska

Polska

Verifikovani kupac

Bardzo dobry monitor

Świetny monitor i hub USB-C. Doskonałe kolory i tryby pracy ułatwiające czytanie dokumentów. Duży rozmiar ekranu umożliwia łatwą prace nad kilkoma dokumentami. Wbudowane gniazdo sieciowe ogranicza ilość kabli do komputera tylko do jednego.

Ova recenzija je napisana za Monitor 276B1 Monitor LCD ze złączem dokującym USB-C

Ova recenzija je napisana za Monitor 276B1 Monitor LCD ze złączem dokującym USB-C

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Odricanje od odgovornosti

  1. Maksimalna rezolucija je dostupna za USB-C, DP ili HDMI ulaz.

  2. Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse

  3. NTSC oblast na osnovu CIE1976

  4. sRGB oblast na osnovu CIE1931

  5. Za prenos videa preko USB-C veze, laptop/uređaj mora da podržava USB-C DP Alt režim

  6. Aktivnosti poput deljenja ekrana i onlajn strimovanja videa i zvuka mogu da utiču na performanse mreže. Hardver, propusni opseg i performanse mreže određuju ukupni kvalitet zvuka i videa.

  7. Za USB-C funkciju punjenja i napajanja, vaš prenosni računar ili uređaj mora da podržava specifikacije USB-C standarda za napajanje. Za više podataka pogledajte korisnički priručnik prenosnog računara ili kontaktirajte proizvođača.

  8. Ako vam se čini da je Ethernet veza spora, otvorite meni na ekranu i izaberite USB 3.0 ili noviju verziju koja podržava LAN brzinu do 1G.

  9. EPEAT oznaka je važeća samo tamo gde Philips registruje proizvod. Posetite https://www.epeat.net/ za status registracije u svojoj zemlji.

  10. Izgled monitora može da se razlikuje od onog na slici.