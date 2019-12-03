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  • Energy Label Europe F
    Veličanstven prikaz uz elegantan dizajn
  • Veličanstven prikaz uz elegantan dizajn
  • Veličanstven prikaz uz elegantan dizajn
  • Veličanstven prikaz uz elegantan dizajn
  • Veličanstven prikaz uz elegantan dizajn
  • Energy Label Europe F
    Veličanstven prikaz uz elegantan dizajn
  • Veličanstven prikaz uz elegantan dizajn
  • Veličanstven prikaz uz elegantan dizajn
  • Veličanstven prikaz uz elegantan dizajn
  • Veličanstven prikaz uz elegantan dizajn

Obustavljeno

4K Ultra HD LCD monitor

276E8VJSB/00

4.2
| (5) Komentari | 80% preporučuje ovaj proizvod
Veličanstven prikaz uz elegantan dizajn
Philips 4K UHD monitor od 27” pruža izuzetno jasnu sliku. 4K UHD sa širokim uglovima gledanja, za istu izuzetno jasnu sliku iz bilo kojeg ugla sa prednje strane. Režim bez treperenja smanjuje zamaranje očiju prilikom duže upotrebe.
Pogledajte sve prednosti

Veličanstven prikaz uz elegantan dizajn

  • E Line

  • 27" (68,6 cm)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

UltraClear 4K UHD (3840x2160) rezolucija, za preciznost prikaza

UltraClear 4K UHD (3840x2160) rezolucija, za preciznost prikaza

Ovi Philips monitori koriste vrhunske panele da bi prikazali slike UltraClear, 4K UHD rezolucije (3840x2160). Bilo da ste zahtevni profesionalac koji traži detaljne slike za CAD poslove, koristite 3D grafičke programe ili ste finansijski genije koji radi sa ogromnim tabelama, Philips monitori uvek oživljavaju vaše slike i grafiku.

IPS LED tehnologija širokog prikaza, za tačnost slike i boja

IPS LED tehnologija širokog prikaza, za tačnost slike i boja

IPS ekrani koriste naprednu tehnologiju koja pruža izuzetno široke uglove gledanja od 178/178 stepeni, što omogućava gledanje ekrana iz skoro svakog ugla. Za razliku od standardnih TN panela, IPS ekrani daju neverovatno oštru sliku sa živopisnim bojama, što ih čini idealnim, ne samo za fotografije, filmove i pregledanje veba, već i za profesionalne načine primene koji zahtevaju stalni tačnost boja i postojanu osvetljenost.

Ekran sa uskim okvirom, za besprekoran izgled

Ekran sa uskim okvirom, za besprekoran izgled

Novi Philips monitori imaju izuzetno uske okvire koji pružaju minimalno ometanje i maksimalnu površinu za gledanje. Naročito su pogodni za konfiguracije sa više monitora ili konfiguracije sa ređanjem za igranje igara, grafički dizajn i profesionalne načine primene – monitor sa izuzetno uskim okvirom pruža osećaj kao da koristite jedan veliki ekran.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.2

od 5

5

Komentari

80%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2

03/12/2019

Polska

Polska

Bardzo dobry monitor do grafiki

Bardzo dobry produkt po przystepnej cenie. Super jakosć

Prednosti

Jakośc

Mane

brak

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 276E8VJSB Monitor LCD 4K Ultra HD

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 276E8VJSB Monitor LCD 4K Ultra HD

31/10/2019

Україна

Україна

гарний продукт, рекомендую

1.4К- для 27" - на такий розмір екрану, не так і багато. З меншою роздільною здатністю хочете придбати, беріть і монік менший по розміру. 2. Картинка гарна, як і має бути. 3. Засвітка екрану в нормі, ніяких проблем. 4 Битих пікселів не знайшов 5. ціна - якість, поки кращого співвідношення не знаю. Користуюсь 3 тижні, без проблем. Рекомендую.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 276E8VJSB РК-монітор 4K Ultra HD

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 276E8VJSB РК-монітор 4K Ultra HD

01/05/2019

Česká republika

Česká republika

Spokojenost

Opravdu dobrý monitor. Zatím jsem žádné negativa nenašel. 4K videa jdou, pouze HDR u mne jen s vynucením, to ale je slabá grafika. Přesto super.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 276E8VJSB LCD monitor 4K Ultra HD

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 276E8VJSB LCD monitor 4K Ultra HD

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  2. Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse

  3. NTSC oblast na osnovu CIE1976

  4. sRGB oblast na osnovu CIE1931

  5. Izgled monitora može da se razlikuje od onog na slici.