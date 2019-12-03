2 godine garancije
Obustavljeno
E Line
27" (68,6 cm)
3840 x 2160 (4K UHD)
Ovi Philips monitori koriste vrhunske panele da bi prikazali slike UltraClear, 4K UHD rezolucije (3840x2160). Bilo da ste zahtevni profesionalac koji traži detaljne slike za CAD poslove, koristite 3D grafičke programe ili ste finansijski genije koji radi sa ogromnim tabelama, Philips monitori uvek oživljavaju vaše slike i grafiku.
IPS ekrani koriste naprednu tehnologiju koja pruža izuzetno široke uglove gledanja od 178/178 stepeni, što omogućava gledanje ekrana iz skoro svakog ugla. Za razliku od standardnih TN panela, IPS ekrani daju neverovatno oštru sliku sa živopisnim bojama, što ih čini idealnim, ne samo za fotografije, filmove i pregledanje veba, već i za profesionalne načine primene koji zahtevaju stalni tačnost boja i postojanu osvetljenost.
Novi Philips monitori imaju izuzetno uske okvire koji pružaju minimalno ometanje i maksimalnu površinu za gledanje. Naročito su pogodni za konfiguracije sa više monitora ili konfiguracije sa ređanjem za igranje igara, grafički dizajn i profesionalne načine primene – monitor sa izuzetno uskim okvirom pruža osećaj kao da koristite jedan veliki ekran.
4.2
od 5
5
Komentari
80%
preporučuje ovaj proizvod
BennyART
03/12/2019
Polska
Bardzo dobry monitor do grafiki
Bardzo dobry produkt po przystepnej cenie. Super jakosć
Prednosti
Jakośc
Mane
brak
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 276E8VJSB Monitor LCD 4K Ultra HD
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 276E8VJSB Monitor LCD 4K Ultra HD
Edik
31/10/2019
Україна
гарний продукт, рекомендую
1.4К- для 27" - на такий розмір екрану, не так і багато. З меншою роздільною здатністю хочете придбати, беріть і монік менший по розміру. 2. Картинка гарна, як і має бути. 3. Засвітка екрану в нормі, ніяких проблем. 4 Битих пікселів не знайшов 5. ціна - якість, поки кращого співвідношення не знаю. Користуюсь 3 тижні, без проблем. Рекомендую.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 276E8VJSB РК-монітор 4K Ultra HD
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 276E8VJSB РК-монітор 4K Ultra HD
Kibic
01/05/2019
Česká republika
Spokojenost
Opravdu dobrý monitor. Zatím jsem žádné negativa nenašel. 4K videa jdou, pouze HDR u mne jen s vynucením, to ale je slabá grafika. Přesto super.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 276E8VJSB LCD monitor 4K Ultra HD
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 276E8VJSB LCD monitor 4K Ultra HD
„IPS“ slovna oznaka / zaštićeni žig i povezani patenti za tehnologije vlasništvo su odgovarajućih kompanija.
Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse
NTSC oblast na osnovu CIE1976
sRGB oblast na osnovu CIE1931
Izgled monitora može da se razlikuje od onog na slici.