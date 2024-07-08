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Zadivljujuće boje, elegantan dizajn
Philips E Line monitor ima elegantan dizajn i izvanredne performanse slike. Full HD ekran sa tankim okvirom i tehnologijom Ultra Wide-Color pruža potpuno veran vizuelni prikaz. Uživajte u superiornom iskustvu gledanja uz elegantan dizajn.
E Line
27" (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Gejming ne treba da uključuje izbor između seckanja i izgubljenih kadrova. Uz novi Philips monitor, ni ne mora. Dobićete glatke performanse bez artefakata na praktično svakoj brzini kadrova iz tehnologiju AMD FreeSync™, brzo i glatko osvežavanje i munjevito vreme odziva.
Tehnologija Ultra Wide-Color daje širi spektar boja, za sjajniju sliku. Ultra Wide-Color šira „gama boja“ daje prirodnije nijanse zelene, živopisne nijanse crvene i dublje nijanse plave. Oživite multimediju, slike, pa čak i produktivnost uz živopisne boje koje pruža tehnologija Ultra Wide-Color.
Kvalitet slike je važan. Obični ekrani pružaju kvalitet, ali očekujete više. Ovaj ekran ima naprednu Full HD 1920 x 1080 rezoluciju. Uz Full HD za oštre detalje, u kombinaciji sa visokom osvetljenošću, neverovatnim kontrastom i realističnim bojama, očekujte vernu sliku.
4.9
od 5
7
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Csaba_
08/07/2024
Magyarország
Ár érték arányban kiválló
Jó ár érték arány, egy budget gaming monitor. Szépek a színek, van AMD Freesync. Van egy kis back light bleed, de ez az IPS panellel jár.
Prednosti
Szépek a színek, van AMD Freesync
Mane
Max 75Hz
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 246E9QDSB LCD monitor Ultra Wide-Color technológiával
Datum upotrebe 2022-07-08
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 246E9QDSB LCD monitor Ultra Wide-Color technológiával
Datum upotrebe 2022-07-08
05/11/2020
Україна
Чудовий монітор
Насичене соковите зображення. Немає засвітів. Яскравість більш ніж достатня.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Datum upotrebe 2019-10-05
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Datum upotrebe 2019-10-05
Jhin 99
21/08/2020
Україна
Чудовий монітор за такі гроші!!!
Монітор відповідає миоїм потребам - розмір екрана 27", якість зображення Full HD, матове покриття екрану, зручна кнопка ностройки.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 276E9QDSB РК-монітор з Ultra Wide-Color
Datum upotrebe 2020-04-20
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 276E9QDSB РК-монітор з Ultra Wide-Color
Datum upotrebe 2020-04-20
„IPS“ slovna oznaka / zaštićeni žig i povezani patenti za tehnologije vlasništvo su odgovarajućih kompanija.
Maksimalna rezolucija, samo za HDMI ulaz.
Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Sva prava zadržana. AMD, logotip AMD Arrow, AMD FreeSync™ i kombinacije tih logotipa su žigovi preduzeća Advanced Micro Devices, Inc. Nazivi ostalih proizvoda koji se koriste u ovom izdanju služe samo u svrhe identifikacije i mogu da budu žigovi preduzeća u čijem su vlasništvu.
NTSC oblast na osnovu CIE1976
sRGB oblast na osnovu CIE1931
Izgled monitora može da se razlikuje od onog na slici.