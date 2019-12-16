Obustavljeno
Zadivljujuće boje, elegantan dizajn
Philips E Line monitor ima elegantan dizajn i izvanredne performanse slike. Full HD ekran sa tankim okvirom i tehnologijom Ultra Wide-Color pruža potpuno veran vizuelni prikaz. Uživajte u superiornom iskustvu gledanja uz elegantan dizajn.
E Line
27" (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Usled načina na koji se kontroliše osvetljenost na ekranima sa LED pozadinskim osvetljenjem, neki korisnici mogu da primete treperenje ekrana koje zamara oči. Philips tehnologija bez treperenja primenjuje novo rešenje za regulisanje osvetljenosti i smanjivanje treperenja radi ugodnijeg gledanja.
Tehnologija Ultra Wide-Color daje širi spektar boja, za sjajniju sliku. Ultra Wide-Color šira „gama boja“ daje prirodnije nijanse zelene, živopisne nijanse crvene i dublje nijanse plave. Oživite multimediju, slike, pa čak i produktivnost uz živopisne boje koje pruža tehnologija Ultra Wide-Color.
Uređaj sa podrškom za HDMI ima sav potrebni hardver za prijem ulaznog High-Definition Multimedia Interface (HDMI) signala. HDMI kabl omogućava prenos digitalnog videa i zvuka visokog kvaliteta pomoću jednog kabla, sa računara ili iz različitih AV izvora (uključujući set-top box uređaje, DVD plejere, A/V risivere i video kamere).
4.3
od 5
29
Komentari
86%
preporučuje ovaj proizvod
Nor3cx
16/12/2019
Slovenija
Ta izdelek ima odlične lastnosti
monitor je dober je dovolj velik ima zamene dober zvok
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 278E9QJAB Zaobljen LCD-monitor s širokim barvnim spektrom
Datum upotrebe 2019-08-16
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 278E9QJAB Zaobljen LCD-monitor s širokim barvnim spektrom
Datum upotrebe 2019-08-16
Ukulele
28/03/2023
Magyarország
Szuper monitor
Nagyon szeretjük, szép a kép és egy gamer estéhez ideális:)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 278E9QJAB Ívelt LCD monitor Ultra Wide-Color technológiával
Datum upotrebe 2022-03-28
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 278E9QJAB Ívelt LCD monitor Ultra Wide-Color technológiával
Datum upotrebe 2022-03-28
Nillson
28/07/2020
Україна
Очень удобно работать и смотреть фильмы!
Использую где-то 7-9 месяцев и ни каких нареканий нет. Много быстрых настроек, чтобы подобрать оптимальное качество для просмотров фильмов. Плюс к всему этому можно настроить личные настройки для работы. А так же приветствую выход HDMI и джек для наушников для колонок.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 328E9QJAB РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color
Datum upotrebe 2020-01-28
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 328E9QJAB РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color
Datum upotrebe 2020-01-28
„IPS“ slovna oznaka / zaštićeni žig i povezani patenti za tehnologije vlasništvo su odgovarajućih kompanija.
Maksimalna rezolucija za HDMI ulaz ili DP ulaz.
Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Sva prava zadržana. AMD, logotip AMD Arrow, AMD FreeSync™ i kombinacije tih logotipa su žigovi preduzeća Advanced Micro Devices, Inc. Nazivi ostalih proizvoda koji se koriste u ovom izdanju služe samo u svrhe identifikacije i mogu da budu žigovi preduzeća u čijem su vlasništvu.
NTSC oblast na osnovu CIE1976
sRGB oblast na osnovu CIE1931
Izgled monitora može da se razlikuje od onog na slici.