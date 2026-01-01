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276E9QSB/01
Zadivljujuće boje, elegantan dizajn
Philips E Line monitor ima elegantan dizajn i izvanredne performanse slike. Full HD ekran sa tankim okvirom i tehnologijom Ultra Wide-Color pruža potpuno veran vizuelni prikaz. Uživajte u superiornom iskustvu gledanja uz elegantan dizajn.
E Line
27" (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Tehnologija Ultra Wide-Color daje širi spektar boja, za sjajniju sliku. Ultra Wide-Color šira „gama boja“ daje prirodnije nijanse zelene, živopisne nijanse crvene i dublje nijanse plave. Oživite multimediju, slike, pa čak i produktivnost uz živopisne boje koje pruža tehnologija Ultra Wide-Color.
Novi Philips monitori imaju izuzetno uske okvire koji pružaju minimalno ometanje i maksimalnu površinu za gledanje. Naročito su pogodni za konfiguracije sa više monitora ili konfiguracije sa ređanjem za igranje igara, grafički dizajn i profesionalne načine primene – monitor sa izuzetno uskim okvirom pruža osećaj kao da koristite jedan veliki ekran.
Komentari
„IPS“ slovna oznaka / zaštićeni žig i povezani patenti za tehnologije vlasništvo su odgovarajućih kompanija.
Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse
NTSC oblast na osnovu CIE1976
sRGB oblast na osnovu CIE1931
Izgled monitora može da se razlikuje od onog na slici.