Ekran sa uskim okvirom, za besprekoran izgled

Novi Philips monitori imaju izuzetno uske okvire koji pružaju minimalno ometanje i maksimalnu površinu za gledanje. Naročito su pogodni za konfiguracije sa više monitora ili konfiguracije sa ređanjem za igranje igara, grafički dizajn i profesionalne načine primene – monitor sa izuzetno uskim okvirom pruža osećaj kao da koristite jedan veliki ekran.