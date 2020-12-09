278E1A/00
Jednostavno zapanjujuće
E Line monitor od 27" pruža zadivljujuću sliku i elegantni dizajn koji sa stilom ulepšavaju radni prostor. Izuzetno jasni 4K UHD sa širokim uglovima gledanja, za istu izuzetno jasnu sliku iz bilo kojeg ugla sa prednje strane.
E Line
27" (68,6 cm)
3840 x 2160 (4K UHD)
DisplayPort je digitalna veza između računara i monitora, bez konverzije. Uz veće mogućnosti u odnosu na DVI standard, u potpunosti podržava kablove dužine do 15 metara i brzinu prenosa podataka od 10,8 Gb/s. Zahvaljujući visokim performansama i malom kašnjenju, dobijate najbržu sliku i najveću brzinu osvežavanja – što DisplayPort čini najboljim izborom ne samo za opštu kancelarijsku ili kućnu upotrebu, već i za zahtevno igranje igara i gledanje filmova, uređivanje video zapisa itd. Takođe pruža široku kompatibilnost pomoću raznih adaptera.
Par stereo zvučnika visokog kvaliteta ugrađen je u monitor. Mogu da budu vidljivi i okrenuti ka napred ili nevidljivi i okrenuti nadole, nagore, ka nazad itd, u zavisnosti od modela i dizajna.
4.1
od 5
14
Komentari
rado71
09/12/2020
България
Отличен монитор за хоум офис и забавления
Плозвам го от два дена и е доста приятен за работа, не натоварва зрението, но зависи как ще се настрои, според индивидуалните предпочитания
Prednosti
Голям екран
Mane
не мога да го ползвама на FUL HD 75 Hz а сама на 50 Hz - с VGA кабел съм, няма вертикално регулиране - съмо с наклон, но това не е толкова важно
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 322E1C Full HD Извит LCD дисплей
Datum upotrebe 2020-11-09
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 322E1C Full HD Извит LCD дисплей
Datum upotrebe 2020-11-09
Rață 1
23/08/2025
România
Deo promocije
Verifikovani kupac
Mulțumesc Philips
Am avut o experienta f neplacura cu un monitor Samsung similar ca pret di caracteristici, asa ca am revenit la firma care pt mine nu a dat gres niciodata. Mulțumesc Philips!
Ova recenzija je napisana za 328E1CA Monitor LCD curbat cu Ultra Wide-Color
Datum upotrebe 2025-07-23
Ova recenzija je napisana za 328E1CA Monitor LCD curbat cu Ultra Wide-Color
Datum upotrebe 2025-07-23
457788))
12/11/2022
Україна
Deo promocije
Verifikovani kupac
12 баллов
Дуже задоволені якістю,на це і сподівалися купуючи
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 325E1C РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color
Datum upotrebe 2022-07-12
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 325E1C РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color
Datum upotrebe 2022-07-12
„IPS“ slovna oznaka / zaštićeni žig i povezani patenti za tehnologije vlasništvo su odgovarajućih kompanija.
Maksimalna rezolucija za HDMI ulaz ili DP ulaz.
Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse
NTSC, DCI-P3, Adobe RGB Area na osnovu CIE1976
sRGB oblast na osnovu CIE1931
Izgled monitora može da se razlikuje od onog na slici.