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4K Ultra HD LCD monitor

278E1A/00

4.1

| (14) Komentari

Jednostavno zapanjujuće

E Line monitor od 27" pruža zadivljujuću sliku i elegantni dizajn koji sa stilom ulepšavaju radni prostor. Izuzetno jasni 4K UHD sa širokim uglovima gledanja, za istu izuzetno jasnu sliku iz bilo kojeg ugla sa prednje strane.

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Jednostavno zapanjujuće

  • E Line

  • 27" (68,6 cm)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Mala potrošnja energije smanjuje račune za struju

DisplayPort priključak za maksimalni vizuelni doživljaj

DisplayPort je digitalna veza između računara i monitora, bez konverzije. Uz veće mogućnosti u odnosu na DVI standard, u potpunosti podržava kablove dužine do 15 metara i brzinu prenosa podataka od 10,8 Gb/s. Zahvaljujući visokim performansama i malom kašnjenju, dobijate najbržu sliku i najveću brzinu osvežavanja – što DisplayPort čini najboljim izborom ne samo za opštu kancelarijsku ili kućnu upotrebu, već i za zahtevno igranje igara i gledanje filmova, uređivanje video zapisa itd. Takođe pruža široku kompatibilnost pomoću raznih adaptera.

Ugrađeni stereo zvučnici za multimediju

Par stereo zvučnika visokog kvaliteta ugrađen je u monitor. Mogu da budu vidljivi i okrenuti ka napred ili nevidljivi i okrenuti nadole, nagore, ka nazad itd, u zavisnosti od modela i dizajna.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.1

od 5

14

Komentari

3

09/12/2020

България

България

Отличен монитор за хоум офис и забавления

Плозвам го от два дена и е доста приятен за работа, не натоварва зрението, но зависи как ще се настрои, според индивидуалните предпочитания

Prednosti

Голям екран

Mane

не мога да го ползвама на FUL HD 75 Hz а сама на 50 Hz - с VGA кабел съм, няма вертикално регулиране - съмо с наклон, но това не е толкова важно

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 322E1C Full HD Извит LCD дисплей

Datum upotrebe 2020-11-09

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 322E1C Full HD Извит LCD дисплей

Datum upotrebe 2020-11-09

23/08/2025

România

România

Verifikovani kupac

Mulțumesc Philips

Am avut o experienta f neplacura cu un monitor Samsung similar ca pret di caracteristici, asa ca am revenit la firma care pt mine nu a dat gres niciodata. Mulțumesc Philips!

Ova recenzija je napisana za 328E1CA Monitor LCD curbat cu Ultra Wide-Color

Datum upotrebe 2025-07-23

Ova recenzija je napisana za 328E1CA Monitor LCD curbat cu Ultra Wide-Color

Datum upotrebe 2025-07-23

12/11/2022

Україна

Україна

Verifikovani kupac

12 баллов

Дуже задоволені якістю,на це і сподівалися купуючи

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 325E1C РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color

Datum upotrebe 2022-07-12

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 325E1C РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color

Datum upotrebe 2022-07-12

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  1. „IPS“ slovna oznaka / zaštićeni žig i povezani patenti za tehnologije vlasništvo su odgovarajućih kompanija.

  2. Maksimalna rezolucija za HDMI ulaz ili DP ulaz.

  3. Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse

  4. NTSC, DCI-P3, Adobe RGB Area na osnovu CIE1976

  5. sRGB oblast na osnovu CIE1931

  6. Izgled monitora može da se razlikuje od onog na slici.