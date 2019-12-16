ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

Registracija garancije

Sve serije

  • Energy Label Europe B
    Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Energy Label Europe B
    Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda

Obustavljeno

Zaobljeni LCD monitor izuzetno širokog opsega boja

278E9QJAB/00

4.3

| (29) Komentari | 86% preporučuje ovaj proizvod

Zadivljujuće boje, vrhunsko obuhvatanje

Doživite pravo obuhvatajuće iskustvo uz Philips zaobljene monitore. Zaobljeni E Line monitor od 27“ pruža pravo obuhvatajuće iskustvo uz zadivljujući Full HD kvalitet slike. Izuzetno širok opseg boja pruža kvalitet boja koji oživljava slike.

Pogledajte sve prednosti

Zadivljujuće boje, vrhunsko obuhvatanje

  • E Line

  • 27" (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Zaobljeni dizajn ekrana za dodatno opčinjujuće iskustvo

Zaobljeni dizajn ekrana za dodatno opčinjujuće iskustvo

Stoni monitori pružaju lično korisničko iskustvo, u šta se zaobljeni dizajn veoma dobro uklapa. Zaobljeni ekran pruža prijatan i prefinjen obuhvatajući efekat, u čijem ste središtu vi dok sedite za stolom.

Ultra Wide-Color – širi opseg boja za živopisnu sliku

Ultra Wide-Color – širi opseg boja za živopisnu sliku

Tehnologija Ultra Wide-Color daje širi spektar boja, za sjajniju sliku. Ultra Wide-Color šira „gama boja“ daje prirodnije nijanse zelene, živopisne nijanse crvene i dublje nijanse plave. Oživite multimediju, slike, pa čak i produktivnost uz živopisne boje koje pruža tehnologija Ultra Wide-Color.

VA ekran daje izvanrednu sliku i široke uglove gledanja

VA ekran daje izvanrednu sliku i široke uglove gledanja

Philips VA LED ekran koristi naprednu tehnologiju višedomenskog vertikalnog poravnavanja koja daje izuzetno visok statički odnos kontrasta, za izvanredno živopisnu i svetlu sliku. Dok standardne kancelarijske načine primene pokriva sa lakoćom, naročito je pogodan za fotografije, pregledanje veba, filmove, igranje igara i zahtevan grafički rad. Tehnologija optimizovanog upravljanja pikselima daje izuzetno široke uglove gledanja od 178/178 stepeni, što za rezultat ima oštru sliku.

Tehničke specifikacije

Potražite podršku za ovaj proizvod

Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocena proizvoda i zvezdica korisna su za sve. Ona vam omogućavaju da saznate više o proizvodu i pomažu vam da donesete odluku o kupovini. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u prodavnici može da ostavi recenziju

4.3

od 5

29

Komentari

86%

preporučuje ovaj proizvod

16/12/2019

Slovenija

Slovenija

Ta izdelek ima odlične lastnosti

monitor je dober je dovolj velik ima zamene dober zvok

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 278E9QJAB Zaobljen LCD-monitor s širokim barvnim spektrom

Datum upotrebe 2019-08-16

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 278E9QJAB Zaobljen LCD-monitor s širokim barvnim spektrom

Datum upotrebe 2019-08-16

28/03/2023

Magyarország

Magyarország

Szuper monitor

Nagyon szeretjük, szép a kép és egy gamer estéhez ideális:)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 278E9QJAB Ívelt LCD monitor Ultra Wide-Color technológiával

Datum upotrebe 2022-03-28

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 278E9QJAB Ívelt LCD monitor Ultra Wide-Color technológiával

Datum upotrebe 2022-03-28

28/07/2020

Україна

Україна

Очень удобно работать и смотреть фильмы!

Использую где-то 7-9 месяцев и ни каких нареканий нет. Много быстрых настроек, чтобы подобрать оптимальное качество для просмотров фильмов. Плюс к всему этому можно настроить личные настройки для работы. А так же приветствую выход HDMI и джек для наушников для колонок.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 328E9QJAB РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color

Datum upotrebe 2020-01-28

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 328E9QJAB РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color

Datum upotrebe 2020-01-28

Prijavite se na naš bilten i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana

Želim da primam promotivne informacije (na osnovu mojih željenih postavki i ponašanja) o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Lako mogu da opozovem prijavu bilo kada.

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana
Odricanje od odgovornosti

  1. Poluprečnik luka zakrivljenja ekrana u mm

  2. Maksimalna rezolucija za HDMI ulaz ili DP ulaz.

  3. Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse

  4. NTSC oblast na osnovu CIE1976

  5. sRGB oblast na osnovu CIE1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Sva prava zadržana. AMD, logotip AMD Arrow, AMD FreeSync™ i kombinacije tih logotipa su žigovi preduzeća Advanced Micro Devices, Inc. Nazivi ostalih proizvoda koji se koriste u ovom izdanju služe samo u svrhe identifikacije i mogu da budu žigovi preduzeća u čijem su vlasništvu.

  7. Izgled monitora može da se razlikuje od onog na slici.