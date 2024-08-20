2 godine garancije
279M1RV/00
Designed for Xbox
Evnia 7000
27" (68,5 cm)
3840 x 2160 (4K UHD)
Oslobodite igranje na konzolama. Udružili smo se sa Xbox timom da bismo napravili ovaj Designed for Xbox monitor koji provereno pruža optimalne vizuelne performanse sa konzolom Xbox Series X čim ga povežete.
Igranje igara ne bi trebalo da predstavlja izbor između iseckane akcije ili ispuštenih kadrova. Ovaj monitor ima sertifikat AMD FreeSync™ Premium Pro, koji pruža promenljivu brzinu osvežavanja (VRR) i pravi HDR doživljaj igranja: ovo daje kombinaciju glatkog igranja uz najviše performanse i izvanredne slike velikog dinamičkog opsega uz održavanje malog kašnjenja.
Igrate intenzivne takmičarske igre. Zahtevate monitor sa izuzetno glatkom slikom bez kašnjenja. Ovaj Philips monitor osvežava sliku na ekranu do 144 puta u sekundi, što je efektivno 2,4x brže nego kod standardnog monitora. Manja brzina u kadrovima može da učini da vam izgleda da neprijatelji skaču sa mesta na mesto na ekranu, što vam otežava da ih pogodite. Brzina od 144 Hz daje vam te kritične nedostajuće slike na ekranu, što prikaz kretanja neprijatelja čini izuzetno glatkim kako biste ih lako pogađali. Uz izuzetno malo kašnjenje na ulazu i bez treperenja ekrana, ovaj Philips monitor je vaš savršen partner za igranje
Nagrade
1.0
od 5
2
Komentari
Cijgt4hg43ir
20/08/2024
România
Este dificil si buggy
Nu este un monitor de incredere. De multe ori imaginea devine neagra cand se schimba refresh rate-ul (de exemplu cand porneste sau se opreste un joc pe PS5) si trebuie restartat. Nu detecteaza aproape niciodata sursa la care este conectat si trebuie scos si bagat din nou cablul, uneori trebuie restartat monitorul si apoi scos si bagat cablul din nou. Nu mai cumpar de la Philips niciodata.
Ova recenzija je napisana za Gaming Monitor 279M1RV Afişaj 4K HDR cu Ambiglow
Ova recenzija je napisana za Gaming Monitor 279M1RV Afişaj 4K HDR cu Ambiglow
Void
09/01/2024
Україна
Монітор із засвітами, який не хочуть ремонтувати
Купляв цей монітор у Польщі. Спочатку все було чудово, поки не дійшло до темних сцен. На чорному фоні дуже сильно проявився засвіт 7 на 7 см. Спочатку думав, що щось за матрицею, але потім зрозумів, що матрицю передавлює нижня рама корпусу. Здавалося б рішення просте - зробити її менш щільною і проблема вирішена. Я здав його до сервісу, зазначив проблему. До речі, у сервісі він пролежав 4 МІСЯЦІ. Майже через пів року мені сказали, що «продукт підлягає специфікації». Тобто надто щільна рама, яку я не можу сам зробити менш щільною, бо спаде гарантія - це норма специфікації. 7 на 7 см засвіту - це теж «норма». Відповідь є у фото нижче. Це останній раз у житті, коли я щось купував у Philips. Купляєш преміум монітор більш ніж за 1000$, отримуєш величезний засвіт і чекаєш пів року, щоб сказали «все в нормі». Висновки робіть самі.
Mane
Кривий монітор з великими засвітами. Жахливий сервіс.
Ova recenzija je napisana za Gaming Monitor 329M1RV Дисплей 4K HDR із Ambiglow
Ova recenzija je napisana za Gaming Monitor 329M1RV Дисплей 4K HDR із Ambiglow
„IPS“ slovna oznaka / zaštićeni žig i povezani patenti za tehnologije vlasništvo su odgovarajućih kompanija.
Maksimalna rezolucija za HDMI ulaz ili DP ulaz.
Za najbolje performanse izlaza, uvek proverite da li vaša grafička kartica podržava maksimalnu rezoluciju i brzinu osvežavanja Philips monitora.
Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse
BT. 709 / DCI-P3 pokrivenost je zasnovana na CIE1976
NTSC oblast na osnovu CIE1976
sRGB oblast na osnovu CIE1931
Adobe RGB pokrivenost je zasnovana na CIE1976
Interfejs koji podržava NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort
Obavezno ažurirajte NVIDIA® G-SYNC® upravljački program na najnoviju verziju, potražite više informacija na NVIDIA veb lokaciji: https://www.nvidia.com/
Proverite da li vaša grafička kartica podržava NVIDIA® G-SYNC®
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Sva prava zadržana. AMD, logotip AMD Arrow, AMD FreeSync™ i kombinacije tih logotipa su žigovi preduzeća Advanced Micro Devices, Inc. Nazivi ostalih proizvoda koji se koriste u ovom izdanju služe samo u svrhe identifikacije i mogu da budu žigovi preduzeća u čijem su vlasništvu.
Izgled monitora može da se razlikuje od onog na slici.