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  • Optimizovane performanse za igranje na konzolama nove generacije
  • Optimizovane performanse za igranje na konzolama nove generacije
  • Optimizovane performanse za igranje na konzolama nove generacije
  • Optimizovane performanse za igranje na konzolama nove generacije
  • Optimizovane performanse za igranje na konzolama nove generacije
  • Optimizovane performanse za igranje na konzolama nove generacije
  • Optimizovane performanse za igranje na konzolama nove generacije
  • Optimizovane performanse za igranje na konzolama nove generacije
  • Energy Label Europe G
    Optimizovane performanse za igranje na konzolama nove generacije
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Optimizovane performanse za igranje na konzolama nove generacije
  • Optimizovane performanse za igranje na konzolama nove generacije
  • Optimizovane performanse za igranje na konzolama nove generacije
  • Optimizovane performanse za igranje na konzolama nove generacije
  • Optimizovane performanse za igranje na konzolama nove generacije
  • Optimizovane performanse za igranje na konzolama nove generacije
  • Optimizovane performanse za igranje na konzolama nove generacije
  • Optimizovane performanse za igranje na konzolama nove generacije

Evnia Gaming Monitor4K HDR monitor sa tehnologijom Ambiglow

279M1RV/00

1
| (2) Komentari

1 nagrada

Optimizovane performanse za igranje na konzolama nove generacije
Za prave entuzijaste za igranje na konzolama, Designed for Xbox monitor donosi novu eru igranja. Uživajte u zadivljujućim vizuelnim efektima i preciznim bojama uz UltraClear 4K Nano IPS ekran. DisplayHDR 600 daje živopisnu sliku.
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Optimizovane performanse za igranje na konzolama nove generacije

  • Designed for Xbox

  • Evnia 7000

  • 27" (68,5 cm)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Designed for Xbox za optimalni doživljaj igranja

Designed for Xbox za optimalni doživljaj igranja

Oslobodite igranje na konzolama. Udružili smo se sa Xbox timom da bismo napravili ovaj Designed for Xbox monitor koji provereno pruža optimalne vizuelne performanse sa konzolom Xbox Series X čim ga povežete.

AMD FreeSync™ Premium Pro; glatko HDR igranje sa malim kašnjenjem

AMD FreeSync™ Premium Pro; glatko HDR igranje sa malim kašnjenjem

Igranje igara ne bi trebalo da predstavlja izbor između iseckane akcije ili ispuštenih kadrova. Ovaj monitor ima sertifikat AMD FreeSync™ Premium Pro, koji pruža promenljivu brzinu osvežavanja (VRR) i pravi HDR doživljaj igranja: ovo daje kombinaciju glatkog igranja uz najviše performanse i izvanredne slike velikog dinamičkog opsega uz održavanje malog kašnjenja.

Brzina osvežavanja od 144 Hz za izuzetno glatku i sjajnu sliku

Brzina osvežavanja od 144 Hz za izuzetno glatku i sjajnu sliku

Igrate intenzivne takmičarske igre. Zahtevate monitor sa izuzetno glatkom slikom bez kašnjenja. Ovaj Philips monitor osvežava sliku na ekranu do 144 puta u sekundi, što je efektivno 2,4x brže nego kod standardnog monitora. Manja brzina u kadrovima može da učini da vam izgleda da neprijatelji skaču sa mesta na mesto na ekranu, što vam otežava da ih pogodite. Brzina od 144 Hz daje vam te kritične nedostajuće slike na ekranu, što prikaz kretanja neprijatelja čini izuzetno glatkim kako biste ih lako pogađali. Uz izuzetno malo kašnjenje na ulazu i bez treperenja ekrana, ovaj Philips monitor je vaš savršen partner za igranje

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Award image AWARD-1679621

Komentari

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1.0

od 5

2

Komentari

5
4
3
2

20/08/2024

România

România

Este dificil si buggy

Nu este un monitor de incredere. De multe ori imaginea devine neagra cand se schimba refresh rate-ul (de exemplu cand porneste sau se opreste un joc pe PS5) si trebuie restartat. Nu detecteaza aproape niciodata sursa la care este conectat si trebuie scos si bagat din nou cablul, uneori trebuie restartat monitorul si apoi scos si bagat cablul din nou. Nu mai cumpar de la Philips niciodata.

Ova recenzija je napisana za Gaming Monitor 279M1RV Afişaj 4K HDR cu Ambiglow

Ova recenzija je napisana za Gaming Monitor 279M1RV Afişaj 4K HDR cu Ambiglow

09/01/2024

Україна

Україна

Монітор із засвітами, який не хочуть ремонтувати

Купляв цей монітор у Польщі. Спочатку все було чудово, поки не дійшло до темних сцен. На чорному фоні дуже сильно проявився засвіт 7 на 7 см. Спочатку думав, що щось за матрицею, але потім зрозумів, що матрицю передавлює нижня рама корпусу. Здавалося б рішення просте - зробити її менш щільною і проблема вирішена. Я здав його до сервісу, зазначив проблему. До речі, у сервісі він пролежав 4 МІСЯЦІ. Майже через пів року мені сказали, що «продукт підлягає специфікації». Тобто надто щільна рама, яку я не можу сам зробити менш щільною, бо спаде гарантія - це норма специфікації. 7 на 7 см засвіту - це теж «норма». Відповідь є у фото нижче. Це останній раз у житті, коли я щось купував у Philips. Купляєш преміум монітор більш ніж за 1000$, отримуєш величезний засвіт і чекаєш пів року, щоб сказали «все в нормі». Висновки робіть самі.

Mane

Кривий монітор з великими засвітами. Жахливий сервіс.

Ova recenzija je napisana za Gaming Monitor 329M1RV Дисплей 4K HDR із Ambiglow

Ova recenzija je napisana za Gaming Monitor 329M1RV Дисплей 4K HDR із Ambiglow

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  1. „IPS“ slovna oznaka / zaštićeni žig i povezani patenti za tehnologije vlasništvo su odgovarajućih kompanija.

  2. Maksimalna rezolucija za HDMI ulaz ili DP ulaz.

  3. Za najbolje performanse izlaza, uvek proverite da li vaša grafička kartica podržava maksimalnu rezoluciju i brzinu osvežavanja Philips monitora.

  4. Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse

  5. BT. 709 / DCI-P3 pokrivenost je zasnovana na CIE1976

  6. NTSC oblast na osnovu CIE1976

  7. sRGB oblast na osnovu CIE1931

  8. Adobe RGB pokrivenost je zasnovana na CIE1976

  9. Interfejs koji podržava NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort

  10. Obavezno ažurirajte NVIDIA® G-SYNC® upravljački program na najnoviju verziju, potražite više informacija na NVIDIA veb lokaciji: https://www.nvidia.com/

  11. Proverite da li vaša grafička kartica podržava NVIDIA® G-SYNC®

  12. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Sva prava zadržana. AMD, logotip AMD Arrow, AMD FreeSync™ i kombinacije tih logotipa su žigovi preduzeća Advanced Micro Devices, Inc. Nazivi ostalih proizvoda koji se koriste u ovom izdanju služe samo u svrhe identifikacije i mogu da budu žigovi preduzeća u čijem su vlasništvu.

  13. Izgled monitora može da se razlikuje od onog na slici.