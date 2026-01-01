2 godine garancije
27B1N3800/00
Serija 3000
27" (68,6 cm)
3840 x 2160 (4K UHD)
IPS ekrani koriste naprednu tehnologiju koja pruža izuzetno široke uglove gledanja od 178/178 stepeni, što omogućava gledanje ekrana iz skoro svakog ugla – čak i u zakrenutom režimu od 90 stepeni. Za razliku od standardnih TN panela, IPS ekrani daju neverovatno oštru sliku sa živopisnim bojama, što ih čini idealnim, ne samo za fotografije, filmove i pregledanje veba, već i za profesionalne načine primene koji zahtevaju stalnu tačnost boja i postojanu osvetljenost.
10-bitni ekran daje bogatu dubinu, uz 1074 milijarde boja i 12-bitnu internu obradu za reprodukciju glatkih prirodnih boja bez gradacija i trakastih prelivanja boja.
Ovi Philips monitori koriste vrhunske panele da bi prikazali slike UltraClear, 4K UHD rezolucije (3840x2160). Bilo da ste zahtevni profesionalac koji traži detaljne slike za CAD poslove, koristite 3D grafičke programe ili ste finansijski genije koji radi sa ogromnim tabelama, Philips monitori uvek oživljavaju vaše slike i grafiku.
Komentari
„IPS“ slovna oznaka / zaštićeni žig i povezani patenti za tehnologije vlasništvo su odgovarajućih kompanija.
Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse
sRGB oblast je zasnovana na CIE1931, NTSC oblast je zasnovana na CIE1976
Pri maksimalnoj rezoluciji od 3840 x 2160, 10-bitna dubina boje može da se dostigne samo pri 60 Hz preko DisplayPort veze. Više informacija potražite u korisničkom priručniku.
EPEAT oznaka je važeća samo tamo gde Philips registruje proizvod. Posetite https://www.epeat.net/ za status registracije u svojoj zemlji.
Izgled monitora može da se razlikuje od onog na slici.
Proizvodi i dodatna oprema navedeni u ovoj brošuri mogu da se razlikuju u zavisnosti od zemlje i regiona.
Kabl(ovi) isporučen(i) uz proizvod može/mogu se razlikovati po tipu, količini i specifikacijama u skladu sa specifičnim zahtevima zemlje ili regiona.