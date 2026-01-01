ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

2 godine garancije

Sve serije

  • Energy Label Europe E
    Jednostavnija svakodnevna rutina
  • Jednostavnija svakodnevna rutina
  • Jednostavnija svakodnevna rutina
  • Jednostavnija svakodnevna rutina
  • Jednostavnija svakodnevna rutina
  • Jednostavnija svakodnevna rutina
  • Jednostavnija svakodnevna rutina
  • Energy Label Europe E
    Jednostavnija svakodnevna rutina
  • Jednostavnija svakodnevna rutina
  • Jednostavnija svakodnevna rutina
  • Jednostavnija svakodnevna rutina
  • Jednostavnija svakodnevna rutina
  • Jednostavnija svakodnevna rutina
  • Jednostavnija svakodnevna rutina

Business monitor4K UHD monitor

27B1N3800/00

Jednostavnija svakodnevna rutina
Ovaj monitor od 27 inča prikazuje prelepu sliku u 4K rezoluciji i gamu od 1,074 milijardi boja. Pored toga,, DisplayPort veza i IPS panel čine ga odličnom svestranom opcijom za radnu površinu.
Pogledajte sve prednosti

Jednostavnija svakodnevna rutina

  • Serija 3000

  • 27" (68,6 cm)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

IPS tehnologija za pune boje i širok ugao gledanja

IPS tehnologija za pune boje i širok ugao gledanja

IPS ekrani koriste naprednu tehnologiju koja pruža izuzetno široke uglove gledanja od 178/178 stepeni, što omogućava gledanje ekrana iz skoro svakog ugla – čak i u zakrenutom režimu od 90 stepeni. Za razliku od standardnih TN panela, IPS ekrani daju neverovatno oštru sliku sa živopisnim bojama, što ih čini idealnim, ne samo za fotografije, filmove i pregledanje veba, već i za profesionalne načine primene koji zahtevaju stalnu tačnost boja i postojanu osvetljenost.

1074 milijarde boja za glatke prelaze između boja i detalje

1074 milijarde boja za glatke prelaze između boja i detalje

10-bitni ekran daje bogatu dubinu, uz 1074 milijarde boja i 12-bitnu internu obradu za reprodukciju glatkih prirodnih boja bez gradacija i trakastih prelivanja boja.

UltraClear 4K UHD (3840x2160) rezolucija, za preciznost prikaza

UltraClear 4K UHD (3840x2160) rezolucija, za preciznost prikaza

Ovi Philips monitori koriste vrhunske panele da bi prikazali slike UltraClear, 4K UHD rezolucije (3840x2160). Bilo da ste zahtevni profesionalac koji traži detaljne slike za CAD poslove, koristite 3D grafičke programe ili ste finansijski genije koji radi sa ogromnim tabelama, Philips monitori uvek oživljavaju vaše slike i grafiku.

Tehničke specifikacije

Potražite podršku za ovaj proizvod

Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete

Komentari

Prijavite se na naš bilten i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana

Želim da primam promotivne informacije – na osnovu mojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se lako odjaviti u bilo kom trenutku!

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana
Odricanje od odgovornosti

  1. „IPS“ slovna oznaka / zaštićeni žig i povezani patenti za tehnologije vlasništvo su odgovarajućih kompanija.

  2. Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse

  3. sRGB oblast je zasnovana na CIE1931, NTSC oblast je zasnovana na CIE1976

  4. Pri maksimalnoj rezoluciji od 3840 x 2160, 10-bitna dubina boje može da se dostigne samo pri 60 Hz preko DisplayPort veze. Više informacija potražite u korisničkom priručniku.

  5. EPEAT oznaka je važeća samo tamo gde Philips registruje proizvod. Posetite https://www.epeat.net/ za status registracije u svojoj zemlji.

  6. Izgled monitora može da se razlikuje od onog na slici.

  7. Proizvodi i dodatna oprema navedeni u ovoj brošuri mogu da se razlikuju u zavisnosti od zemlje i regiona.

  8. Kabl(ovi) isporučen(i) uz proizvod može/mogu se razlikovati po tipu, količini i specifikacijama u skladu sa specifičnim zahtevima zemlje ili regiona.