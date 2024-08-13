Jednostavno sjajan
Philips Thunderbolt™ 4 monitor predstavlja bezbedno i pouzdano rešenje sa jednim kablom. Sa mini LED pozadinskim osvetljenjem i DisplayHDR™ 1400 sertifikatom, ovaj monitor daje izvanrednu sliku i preciznost boja za korisnike kojima su boje od ključne važnosti.
Brilliance 7000
27" (68,6 cm)
3840 x 2160 (4K UHD)
Ovaj Philips monitor sa priključnom stanicom opremljen je Thunderbolt™ 4 vezom. U poređenju sa uobičajenim USB-C monitorima, Thunderbolt™ 4 tehnologija pruža munjevite brzine prenosa podataka od 40Gbps, podržava video visoke rezolucije, nudi višestruki prenos za lančano povezivanje, obezbeđuje do 90W napajanja za spoljne uređaje i može da pruži stabilnu Ethernet vezu od 1Gbit/s.
Lančano povezivanje omogućava vam da upravljate većim brojem monitora i uređaja putem jednog Thunderbolt priključka na laptopu. Povežite Thunderbolt priključak laptopa sa ovim monitorom, a zatim preko drugog Thunderbolt priključka na ovom monitoru možete da povežete drugi 4K monitor.
Ovi Philips ekrani koriste panele visokih performansi kako bi pružili slike u UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160) rezoluciji. Bilo da ste zahtevan profesionalac kome su potrebne izuzetno detaljne slike za CAD rešenja, koristite aplikacije za 3D grafiku ili ste finansijski stručnjak koji radi na ogromnim tabelama, Philips ekrani će oživeti vaše slike i grafiku.
Nagrade
3.5
od 5
2
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Użytkownik Apple
13/08/2024
Polska
Tania alternatywa dla Apple Studio Display
Kupiłem ten monitor aby używać go z komputerem Apple. Domyślna rozdzielczość w macOS bez skalowania przy której tekst jest ostry to Full HD lub 4K. Dla mnie idealnie pasuje Full HD ponieważ na 27” interfejs i tekst jest naprawdę duży na czym mi zależało, a jednocześnie tekst pozostaje ostry, a pojedyczne piksele są ledwo widoczne. Super wygodne jest to, że zasilacz jest wbudowany więc do prądu podłączamy tylko kabel. Testowałem Apple Studio Display i tam rozdzielczość Full HD powodowała rozmycie tekstu “mydło”. Połączenie Thunderbolt jest super wygodne - 1 kablem przesyłamy obraz i zasilanie do laptopa (Ethernet nie testowałem). Należy najpierw odpowiednio skonfigurować monitor aby doświadczenie z użytkownika były zbliżone do Apple. Ustawić profil P3 w monitorze i systemie, wyłączyć SDR Local Dimming i zainstalować dodatkowo open-source aplikację, aby można było sterować jasnością i głośnością za pomocą klawiszy na klawiaturze Apple (monitor wspiera DDC). Osobiście wyłączyłem HDR ponieważ kolory często (zwłaszcza na biurku) były nienaturalne (przejaskrawione). Automatyczny tryb jasności dla mnie działa zbyt ostro więc go wyłączyłem, tryb obecności potrafi nagle ściemnić ekran, gdy siedzę (i myślę) w bezruchu przez dłuższy czas. Głośniki grają głośno, ale płasko - są słabe, ale nie trzeszczą. Monitor ma wbudowany wentylator, który załącza się przy wyższych jasnościach - jest minimalnie słyszalny. Monitor potrzebuje „na oko” z 5-7 sekund aby wybudzić się ze standby. W porównaniu do Studio Display jest dość gruby, pobiera więcej prądu i potrafi się zagrzać. Ogólnie polecam ten monitor do pracy z macOS, ponieważ obraz i wykonanie jest wysokiej jakości, a kosztuje 3x mniej! Jednak brakuje mu w nim głębszej integracji z ekosystemem Apple, experience nie jest taki ”smooth”.
Prednosti
Thunderbolt 4, kabel TB4 w pudełku, wysoka jasność SDR, aluminiowa podstawa, zintegrowane zasilanie, aluminiowa stopka, brak logo z przodu, małe ramki
Mane
Gruby, posiada wentylator, niewygodne przyciski menu monitora
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Professional Monitor 27B1U7903 Monitor 4K UHD Mini-LED Thunderbolt™ 4
Datum upotrebe 2024-07-13
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Professional Monitor 27B1U7903 Monitor 4K UHD Mini-LED Thunderbolt™ 4
Datum upotrebe 2024-07-13
garix505
16/11/2023
Latvija
Verifikovani kupac
HDR certification Not found on Windows 11
Amazing Colors and contrast in SDR mode! There is no drivers for Windows 11 at November 2023! Maybe that's why colors and brightness are inaccurate in Adobe Photoshop v.25.1 HDR images. Adaptive Sync do not help well in games.
Ova recenzija je napisana za Professional Monitor 27B1U7903 4K UHD Mini LED Thunderbolt™ 4 monitors
Datum upotrebe 2023-10-16
Ova recenzija je napisana za Professional Monitor 27B1U7903 4K UHD Mini LED Thunderbolt™ 4 monitors
Datum upotrebe 2023-10-16
„IPS“ slovna oznaka / zaštićeni žig i povezani patenti za tehnologije vlasništvo su odgovarajućih kompanija.
Vrednost vremena odziva jednaka SmartResponse
DCI-P3 pokrivenost je zasnovana na CIE1976
NTSC oblast na osnovu CIE1976
sRGB oblast na osnovu CIE1931
Adobe RGB pokrivenost je zasnovana na CIE1976
Rec 709 pokrivenost je zasnovana na CIE1976
Rec 2020 pokrivenost je zasnovana na CIE1976
Za prenos videa preko USB-C veze, laptop/uređaj mora da podržava USB-C DP Alt režim
Aktivnosti poput deljenja ekrana i onlajn strimovanja videa i zvuka mogu da utiču na performanse mreže. Hardver, propusni opseg i performanse mreže određuju ukupni kvalitet zvuka i videa.
Za USB-C funkciju punjenja i napajanja, vaš prenosni računar ili uređaj mora da podržava specifikacije USB-C standarda za napajanje. Za više podataka pogledajte korisnički priručnik prenosnog računara ili kontaktirajte proizvođača.
Ako vam se čini da je Ethernet veza spora, otvorite meni na ekranu i izaberite USB 3.0 ili noviju verziju koja podržava LAN brzinu do 1G.
Ispod SDR (standardni dinamički opseg), opseg temperature tokom rada može da dostigne 40 °C.
Izgled monitora može da se razlikuje od onog na slici.