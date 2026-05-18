2 godine garancije
27E2N2500/00
Serija 2000
27" (68,6 cm)
2560 x 1440 (Quad HD)
IPS ekrani koriste naprednu tehnologiju koja pruža izuzetno široke uglove gledanja od 178/178 stepeni, što omogućava gledanje ekrana iz skoro svakog ugla. Za razliku od standardnih TN panela, IPS ekrani daju neverovatno oštru sliku sa živopisnim bojama, što ih čini idealnim, ne samo za fotografije, filmove i pregledanje veba, već i za profesionalne načine primene koji zahtevaju stalni tačnost boja i postojanu osvetljenost.
Ovi Philips ekrani pružaju kristalno jasne slike Quad HD rezolucije od 2560 x 1440 piksela. Zahvaljujući panelima visokih performansi sa velikom gustinom piksela, što je omogućeno izvorima velike propusne moći, ovi novi ekrani će oživeti slike i grafiku. Bez obzira na to da li ste zahtevan profesionalac kojem su potrebne izuzetno detaljne informacije za CAD-CAM rešenja, korisnik 3D grafičkih aplikacija ili finansijski stručnjak koji radi sa ogromnim tabelama, Philips ekrani će vam pružiti kristalno jasne slike.
SmartContrast je tehnologija kompanije Philips koja analizira sadržaj koji se prikazuje, pa automatski podešava boje i upravlja intenzitetom pozadinskog osvetljenja radi dinamičkog povećavanja kontrasta, za najbolju digitalnu sliku i video, odnosno za igranje igara sa tamnim scenama. Kada je izabran režim Ekonomično, kontrast se podešava i pozadinsko osvetljenje doteruje za pravilno prikazivanje svakodnevnih kancelarijskih aplikacija i malu potrošnju energije.
5.0
od 5
2
Komentari
April248
18/05/2026
România
Deo promocije
Verifikovani kupac
Perfect pentru nevoile mele!
Eu sunt încântată de produs. Mă ajută enorm în activitatea mea profesională. Văd foarte bine la el. Rezoluție foarte bună iar modul Low Blue Light face o diferență uriașă pentru ochii mei. Merită banii.
Ova recenzija je napisana za Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD
Date of Use 2026-05-18
Ova recenzija je napisana za Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD
Date of Use 2026-05-18
JáraLee
14/05/2026
Česká republika
Deo promocije
Verifikovani kupac
Výrobek má všechny skvělé funkce
Nahradil mi předchozí vysloužilý monitor PHILIPS se všemi novelizacemi poplatnými dnešní době.
Ova recenzija je napisana za Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
Date of Use 2026-04-28
Ova recenzija je napisana za Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
Date of Use 2026-04-28
Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse
MPRT služi za prilagođavanje osvetljenosti radi smanjenja šuma, pa ne možete da podešavate osvetljenost dok je MPRT uključeno. Da bi se smanjilo zamagljivanje pokreta, LED pozadinsko osvetljenje treperi sinhronizovano sa osvežavanjem ekrana, što može da dovede do primetnih promena osvetljenosti.
MPRT je režim optimizovan za igranje. Uključivanje režima MPRT može da dovede do primetnog treperenja ekrana. Preporučuje se da ga isključite kada monitor ne koristite za igranje.
Proizvodi i dodatna oprema navedeni u ovoj brošuri mogu da se razlikuju u zavisnosti od zemlje i regiona.
Izgled monitora može da se razlikuje od onog na slici.