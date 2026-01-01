Sertifikovana kompatibilnost sa tehnologijom NVIDIA® G-SYNC® za glatko i brzo igranje

Pri igranju intenzivnih igara sa visokim stopama osvežavanja može doći do cepanja slike ako nema optimalne grafičke sinhronizacije. Ovaj Philips monitor ima sertifikovanu kompatibilnost sa tehnologijom NVIDIA® G-SYNC®, koja smanjuje cepanje slike i sinhronizuje stopu osvežavanja monitora sa izlaznim signalom grafičke kartice radi glatkijeg iskustva igranja. Scene se pojavljuju trenutno, objekti izgledaju oštrije, a igranje je glatko, što vam pruža zadivljujuće vizuelno iskustvo i značajnu prednost nad konkurencijom.