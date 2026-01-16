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Evnia Gaming monitorFull HD monitor za igranje

27M2N3200NF/00

4
| (2) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
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Ovaj IPS monitor od 27 inča donosi oštar prikaz slike za gejming. Zahvaljujući brzini osvežavanja od 144 Hz i Smart MBR od 0,5 ms, možete da očekujete jasan prikaz slike i visokokvalitetno sveobuhvatno gejming iskustvo.
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  • Evnia 3000

  • 27" (68,5 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Brzina osvežavanja od 144 Hz za izuzetno glatku i sjajnu sliku

Brzina osvežavanja od 144 Hz za izuzetno glatku i sjajnu sliku

Igrate intenzivne takmičarske igre. Zahtevate monitor sa izuzetno glatkom slikom bez kašnjenja. Ovaj Philips monitor osvežava sliku na ekranu do 144 puta u sekundi, što je efektivno 2,4x brže nego kod standardnog monitora. Manja brzina u kadrovima može da učini da vam izgleda da neprijatelji skaču sa mesta na mesto na ekranu, što vam otežava da ih pogodite. Brzina od 144 Hz daje vam te kritične nedostajuće slike na ekranu, što prikaz kretanja neprijatelja čini izuzetno glatkim kako biste ih lako pogađali. Uz izuzetno malo kašnjenje na ulazu i bez treperenja ekrana, ovaj Philips monitor je vaš savršen partner za igranje

Malo kašnjenje na ulazu skraćuje vremenski period između uređaja i monitora

Malo kašnjenje na ulazu skraćuje vremenski period između uređaja i monitora

Kašnjenje na ulazu predstavlja vremenski period između obavljanja radnje pomoću povezanog uređaja i prikazivanja rezultata na ekranu. Malo kašnjenje na ulazu skraćuje vreme između unosa komande na uređaju i prikazivanja na monitoru, čime se značajno poboljšava doživljaj igranja igara osetljivih na „trzanje“, što je naročito važno onima koji igraju dinamične, takmičarske igre.

Izuzetno brzi odziv od 0,5 ms, za oštru sliku i glatko igranje

Izuzetno brzi odziv od 0,5 ms, za oštru sliku i glatko igranje

Philips Evnia sa Smart MBR od 0,5 ms efektivno eliminiše zamućivanje i zamagljivanje pokreta, za jasan i precizan prikaz koji unapređuje doživljaj igranja. Dinamična akcija i uzbudljivi prelazi prikazuju se glatko. Najbolji izbor za igranje uzbudljivih i napetih igara.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.0

od 5

2

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

5
3
2
1

16/01/2026

Україна

Україна

підсвіткааааа.....

1. Мені з рівномірністю підсвітки пощастило менше... є один неприємний яскравий засвіт біля кромки у лівому нижньому куті. Якщо вдасться - долучу фото (наразі не виходить його додати). Якщо зменшити яскравість, яка на мою думку надлишкова при виставлених 100% у більшості сетапів, засвіти стають менш помітними. Битих пікселів на знайшов. 2. Була проблема з появами чорних екранів у іграх та на робочому столі на 1-2 секунди, але це, судячи з усього, було через використання мого старого HDMI-кабелю при під"єднані до ПК. Який, соріш за все, не відповідав версії HDMI у пристрої. Коли підключив через Display-Port кабель з комплекту монітору - проблема наче минула. До речі, саме при підключенні через DP-кабель у налаштуваннях "панелі керування NVIDIA -> роздільна здатність" можно таки знайти можливість переключитися на 10-бітну глибину кольору (працюе на 120 Гц згідно з тех.характеристиками на данному сайті) з 8-ми бітного. При підключені через комплектний HDMI-кабель у списку лише 8 біт. 3. Проблем з частотою оновленя не виникало, як у людини, що залишила попередній відгук. Але десь на початку щось таке було з 60Гц незрозуміле (начебто). Треба було список нижче прокрутити до "PC" (чи ПК) і з"явились потрібні параметри частоти для 4К. Загалом - гарне співвідношеня ціни та напічканності. Можливо навіть найкраще, але хотілося б ще додати якості. Бо очікуєшь на нормальний продукт без "лотереї дефектів".

Prednosti

за умови можливості перевірки якості екрані на засвіти та биті пікселі перед сплатою грошей

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Fast IPS Gaming monitor 27M2N3800A Ігровий монітор DUAL MODE

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Fast IPS Gaming monitor 27M2N3800A Ігровий монітор DUAL MODE

24/11/2025

Україна

Україна

Непоганий монітор за свою ціну

монітором майже задоволений, але. ігрові можливості які прорекламували ну це просто сором! Ігровий приціл це що таке? він має один стиль, один розмір! і це не перехрестя а якась сніжинка, жах. Ігровий зум теж має 2 модифікації, і виглядає убого. развертка ще не розібрався бо постійно пише 60hz. яскравість на межі, яб сказав що навіть менше чім в мого попереднього з 300кд. Алє дуже сподобалось що немає засвітів, тобто підсвідка рівномірна і гарна. із плюсів подобається розміщення джойстика, що є динамік, та не гріється як мій старий 4к від LG. Сподобалась комплектування і наявність якісних кабелів. Тож у підсумку гарний монік але не ігровий.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Fast IPS Gaming monitor 27M2N3800A Ігровий монітор DUAL MODE

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Fast IPS Gaming monitor 27M2N3800A Ігровий монітор DUAL MODE

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  1. „IPS“ slovna oznaka / zaštićeni žig i povezani patenti za tehnologije vlasništvo su odgovarajućih kompanija.

  2. Adobe RGB i DCI-P3 pokrivenost je zasnovana na CIE1976, sRGB oblast je zasnovana na CIE1931, NTSC oblast je zasnovana na CIE1976.

  3. Za najbolje performanse izlaza, uvek proverite da li vaša grafička kartica podržava maksimalnu rezoluciju i brzinu osvežavanja Philips monitora.

  4. Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse.

  5. Smart MBR služi za prilagođavanje osvetljenosti radi smanjenja šuma, pa ne možete da podešavate osvetljenost dok je Smart MBR uključen. Da bi se smanjilo zamagljivanje pokreta, LED pozadinsko osvetljenje treperi sinhronizovano sa osvežavanjem ekrana, što može da dovede do primetnih promena osvetljenosti.

  6. Smart MBR je režim optimizovan za igranje. Uključivanje režima Smart MBR može da dovede do primetnog treperenja ekrana. Preporučuje se da ga isključite kada monitor ne koristite za igranje.

  7. Imajte u vidu da je funkcija malog kašnjenja na ulazu trajno omogućena i nije je moguće isključiti.

  8. Interfejs koji podržava NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort

  9. Obavezno ažurirajte NVIDIA® G-SYNC® upravljački program na najnoviju verziju, potražite više informacija na NVIDIA veb lokaciji: https://www.nvidia.com/

  10. Proverite da li vaša grafička kartica podržava NVIDIA® G-SYNC®

  11. Ovaj monitor teži održivosti: kućište monitora sačinjeno je od 85% reciklirane plastike od krajnjih potrošača.

  12. Izgled monitora može da se razlikuje od onog na slici.

  13. Proizvodi i dodatna oprema navedeni u ovoj brošuri mogu da se razlikuju u zavisnosti od zemlje i regiona.