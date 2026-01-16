2 godine garancije
27M2N3200NF/00
Proširite gejming horizonte
Ovaj IPS monitor od 27 inča donosi oštar prikaz slike za gejming. Zahvaljujući brzini osvežavanja od 144 Hz i Smart MBR od 0,5 ms, možete da očekujete jasan prikaz slike i visokokvalitetno sveobuhvatno gejming iskustvo.
Evnia 3000
27" (68,5 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Igrate intenzivne takmičarske igre. Zahtevate monitor sa izuzetno glatkom slikom bez kašnjenja. Ovaj Philips monitor osvežava sliku na ekranu do 144 puta u sekundi, što je efektivno 2,4x brže nego kod standardnog monitora. Manja brzina u kadrovima može da učini da vam izgleda da neprijatelji skaču sa mesta na mesto na ekranu, što vam otežava da ih pogodite. Brzina od 144 Hz daje vam te kritične nedostajuće slike na ekranu, što prikaz kretanja neprijatelja čini izuzetno glatkim kako biste ih lako pogađali. Uz izuzetno malo kašnjenje na ulazu i bez treperenja ekrana, ovaj Philips monitor je vaš savršen partner za igranje
Kašnjenje ulaznog signala predstavlja vreme koje protekne između izvršavanja radnje pomoću povezanih uređaja i prikazivanja rezultata na ekranu. Malo kašnjenje ulaznog signala skraćuje vreme između unosa komande sa uređaja i njenog prikaza na monitoru, što znatno poboljšava igranje video-igara koje zahtevaju brze reflekse, a naročito je važno igračima brzih, takmičarskih igara.
Philips Evnia with 0.5 ms Smart MBR effectively eliminates smearing and motion blur, delivers shaper and precise visuals to enhance gaming experience. Fast-moving action and dramatic transitions will be rendered smoothly. Best choice for playing thrilling and twitch-sensitive games.
4.0
od 5
2
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Noblle
16/01/2026
Україна
підсвіткааааа.....
1. Мені з рівномірністю підсвітки пощастило менше... є один неприємний яскравий засвіт біля кромки у лівому нижньому куті. Якщо вдасться - долучу фото (наразі не виходить його додати). Якщо зменшити яскравість, яка на мою думку надлишкова при виставлених 100% у більшості сетапів, засвіти стають менш помітними. Битих пікселів на знайшов. 2. Була проблема з появами чорних екранів у іграх та на робочому столі на 1-2 секунди, але це, судячи з усього, було через використання мого старого HDMI-кабелю при під"єднані до ПК. Який, соріш за все, не відповідав версії HDMI у пристрої. Коли підключив через Display-Port кабель з комплекту монітору - проблема наче минула. До речі, саме при підключенні через DP-кабель у налаштуваннях "панелі керування NVIDIA -> роздільна здатність" можно таки знайти можливість переключитися на 10-бітну глибину кольору (працюе на 120 Гц згідно з тех.характеристиками на данному сайті) з 8-ми бітного. При підключені через комплектний HDMI-кабель у списку лише 8 біт. 3. Проблем з частотою оновленя не виникало, як у людини, що залишила попередній відгук. Але десь на початку щось таке було з 60Гц незрозуміле (начебто). Треба було список нижче прокрутити до "PC" (чи ПК) і з"явились потрібні параметри частоти для 4К. Загалом - гарне співвідношеня ціни та напічканності. Можливо навіть найкраще, але хотілося б ще додати якості. Бо очікуєшь на нормальний продукт без "лотереї дефектів".
Prednosti
за умови можливості перевірки якості екрані на засвіти та биті пікселі перед сплатою грошей
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Fast IPS Gaming monitor 27M2N3800A Ігровий монітор DUAL MODE
Date of Use 2025-12-15
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Fast IPS Gaming monitor 27M2N3800A Ігровий монітор DUAL MODE
Date of Use 2025-12-15
Віктор К
24/11/2025
Україна
Непоганий монітор за свою ціну
монітором майже задоволений, але. ігрові можливості які прорекламували ну це просто сором! Ігровий приціл це що таке? він має один стиль, один розмір! і це не перехрестя а якась сніжинка, жах. Ігровий зум теж має 2 модифікації, і виглядає убого. развертка ще не розібрався бо постійно пише 60hz. яскравість на межі, яб сказав що навіть менше чім в мого попереднього з 300кд. Алє дуже сподобалось що немає засвітів, тобто підсвідка рівномірна і гарна. із плюсів подобається розміщення джойстика, що є динамік, та не гріється як мій старий 4к від LG. Сподобалась комплектування і наявність якісних кабелів. Тож у підсумку гарний монік але не ігровий.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Fast IPS Gaming monitor 27M2N3800A Ігровий монітор DUAL MODE
Date of Use 2025-10-24
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Fast IPS Gaming monitor 27M2N3800A Ігровий монітор DUAL MODE
Date of Use 2025-10-24
„IPS“ slovna oznaka / zaštićeni žig i povezani patenti za tehnologije vlasništvo su odgovarajućih kompanija.
Adobe RGB i DCI-P3 pokrivenost je zasnovana na CIE1976, sRGB oblast je zasnovana na CIE1931, NTSC oblast je zasnovana na CIE1976.
Za najbolje performanse izlaza, uvek proverite da li vaša grafička kartica podržava maksimalnu rezoluciju i brzinu osvežavanja Philips monitora.
Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse.
Smart MBR služi za prilagođavanje osvetljenosti radi smanjenja šuma, pa ne možete da podešavate osvetljenost dok je Smart MBR uključen. Da bi se smanjilo zamagljivanje pokreta, LED pozadinsko osvetljenje treperi sinhronizovano sa osvežavanjem ekrana, što može da dovede do primetnih promena osvetljenosti.
Smart MBR je režim optimizovan za igranje. Uključivanje režima Smart MBR može da dovede do primetnog treperenja ekrana. Preporučuje se da ga isključite kada monitor ne koristite za igranje.
Imajte u vidu da je funkcija malog kašnjenja na ulazu trajno omogućena i nije je moguće isključiti.
Interfejs koji podržava NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort
Obavezno ažurirajte NVIDIA® G-SYNC® upravljački program na najnoviju verziju, potražite više informacija na NVIDIA veb lokaciji: https://www.nvidia.com/
Proverite da li vaša grafička kartica podržava NVIDIA® G-SYNC®
Ovaj monitor teži održivosti: kućište monitora sačinjeno je od 85% reciklirane plastike od krajnjih potrošača.
Monitor može izgledati drugačije u odnosu na slike funkcija.
Proizvodi i dodatna oprema navedeni u ovom letku mogu se razlikovati u zavisnosti od zemlje i regiona.