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Gaming MonitorFull HD monitor za igranje

27M2N3200S/01

4

| (1) Pregled | 100% preporučuje ovaj proizvod

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Ovaj monitor vam omogućava da igrate sa vrhunskom preciznošću i brzinom od 180 Hz. Uz oštri HDR kvalitet slike i garantovanu Full HD rezoluciju, ovaj monitor daje izvanredan sveobuhvatni doživljaj igranja.

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  • Evnia 3000

  • 27" (68,5 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Brzina osvežavanja od 180 Hz za izuzetno glatku i sjajnu sliku

Brzina osvežavanja od 180 Hz za izuzetno glatku i sjajnu sliku

Igrate intenzivne takmičarske igre. Zahtevate monitor sa izuzetno glatkom slikom bez kašnjenja. Ovaj monitor osvežava sliku na ekranu do 180 puta u sekundi, što je efektivno brže nego kod standardnog monitora. Manja brzina u kadrovima može da učini da vam izgleda da neprijatelji skaču sa mesta na mesto na ekranu, što vam otežava da ih pogodite. Brzina od 180 Hz daje vam te kritične nedostajuće slike na ekranu, što prikaz kretanja neprijatelja čini izuzetno glatkim kako biste ih lako pogađali. Uz izuzetno malo kašnjenje na ulazu i bez treperenja ekrana, ovaj Philips monitor je vaš savršen partner za igranje.

0.5 ms ultra-fast speed for crisp image and smooth gameplay

0.5 ms ultra-fast speed for crisp image and smooth gameplay

Philips Evnia with 0.5 ms Smart MBR effectively eliminates smearing and motion blur, delivers shaper and precise visuals to enhance gaming experience. Fast-moving action and dramatic transitions will be rendered smoothly. Best choice for playing thrilling and twitch-sensitive games.

Brzi IPS panel: za dinamično i kristalno jasno igranje

Brzi IPS panel: za dinamično i kristalno jasno igranje

Ova funkcija je napravljena za izuzetno dinamično igranje. Ne samo da pruža igranje skoro bez ikakvog zamućenja, već se takođe dobro uklapa sa visokim brzinama smenjivanja kadrova za garantovano najbolju i najoštriju sliku.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.0

od 5

1

Pregled

100%

preporučuje ovaj proizvod

5
3
2
1

15/01/2025

România

România

Excelent la pretul care il are

Excelent la pretul care il are. 4/5 stele . Din pacate, ca aproape toate monitoarele moderne, NU are buton pornit/oprit , ori StandBy, in timp ce calculatorul merge.

Prednosti

Pret excelent, culori excelente, luminozitate buna-excelenta, reglare a imaginii facila din butonul pus pe spatele monitorului, sunetul din boxe suficient pentru jocuri.

Mane

Lipsa Buton de Pornit/Oprit (Turn On/Off). Pentru muzica, sau sunet, de calitate excelenta, trebuie sistem audio conectat la PC.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200S Monitor pentru jocuri Full HD

Date of Use 2023-12-15

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200S Monitor pentru jocuri Full HD

Date of Use 2023-12-15

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  1. Maksimalna rezolucija za HDMI ulaz ili DP ulaz.

  2. Za najbolje performanse izlaza, uvek proverite da li vaša grafička kartica podržava maksimalnu rezoluciju i brzinu osvežavanja Philips monitora.

  3. Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse

  4. Smart MBR služi za prilagođavanje osvetljenosti radi smanjenja šuma, pa ne možete da podešavate osvetljenost dok je Smart MBR uključen. Da bi se smanjilo zamagljivanje pokreta, LED pozadinsko osvetljenje treperi sinhronizovano sa osvežavanjem ekrana, što može da dovede do primetnih promena osvetljenosti.

  5. Smart MBR je režim optimizovan za igranje. Uključivanje režima Smart MBR može da dovede do primetnog treperenja ekrana. Preporučuje se da ga isključite kada monitor ne koristite za igranje.

  6. sRGB oblast na osnovu CIE1931

  7. Adobe RGB i DCI-P pokrivanje je zasnovano na CIE1976

  8. Ovaj monitor teži održivosti: stope postolje su napravljene sa 35% reciklirane plastike, a kućište monitora napravljeno je od do 85% reciklirane plastike sa korišćenih uređaja.

  9. Monitor može izgledati drugačije nego na slikama koje prikazuju funkcije.