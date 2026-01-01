27M2N3500NF/00
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Ovaj 27-inčni IPS Evnia monitor donosi oštar prikaz u igre. Uz brzinu osvežavanja od 170Hz i Smart MBR od 0.5ms možete očekivati jasan prikaz i sveukupno visokokvalitetno iskustvo igranja.
Evnia 3000
27" (68.5cm)
2560 x 1440 (Quad HD)
Igrate intenzivne, takmičarske igre. Potreban vam je ekran bez kašnjenja, sa izuzetno glatkom slikom. Ovaj Philips monitor ponovo iscrtava sliku na ekranu do 170 puta u sekundi, što je znatno brže od standardnog monitora. Niža brzina prikaza može učiniti da neprijatelji izgledaju kao da skaču s jednog mesta na drugo na ekranu, zbog čega ih je teško pogoditi. Uz brzinu prikaza od 170Hz dobijate one ključne nedostajuće slike na ekranu koje prikazuju kretanje neprijatelja izuzetno glatko, pa ih lako možete naciljati. Uz izuzetno malo kašnjenje ulaznog signala i bez cepanja slike, ovaj Philips monitor je vaš savršen partner za igranje
Kašnjenje ulaznog signala predstavlja vreme koje protekne između izvršavanja radnje pomoću povezanih uređaja i prikazivanja rezultata na ekranu. Malo kašnjenje ulaznog signala skraćuje vreme između unosa komande sa uređaja i njenog prikaza na monitoru, što znatno poboljšava igranje video-igara koje zahtevaju brze reflekse, a naročito je važno igračima brzih, takmičarskih igara.
Philips Evnia with 0.5 ms Smart MBR effectively eliminates smearing and motion blur, delivers shaper and precise visuals to enhance gaming experience. Fast-moving action and dramatic transitions will be rendered smoothly. Best choice for playing thrilling and twitch-sensitive games.
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Komentari
Za najbolje izlazne performanse uvek proverite da li vaša grafička kartica može da postigne maksimalnu rezoluciju i brzinu osvežavanja ovog Philips monitora.
Vrednost vremena odziva jednaka je SmartResponse vrednosti
Pokrivenost Adobe RGB i DCI-P3 prostora boja zasnovana je na standardu CIE1976, površina sRGB prostora na standardu CIE1931, a površina NTSC prostora na standardu CIE1976.
Smart MBR služi za podešavanje osvetljenosti radi smanjenja zamućenja, pa osvetljenost nije moguće podešavati dok je Smart MBR uključen. Da bi se smanjilo zamućenje pokreta, LED pozadinsko osvetljenje pulsiraće sinhronizovano sa osvežavanjem ekrana, što može da izazove primetnu promenu osvetljenosti
Smart MBR je režim optimizovan za igranje. Uključivanje funkcije Smart MBR može da izazove primetno treperenje ekrana. Preporučuje se da je isključite kada ne koristite funkciju za igranje
Ovaj monitor teži održivosti: njegovo kućište je napravljeno od 85% reciklirane plastike nakon potrošačke upotrebe.
Proizvodi i dodatna oprema navedeni u ovom letku mogu se razlikovati u zavisnosti od zemlje i regiona.
Monitor može da izgleda drugačije nego na slikama funkcija.