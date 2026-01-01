Brzina osvežavanja od 170Hz za izuzetno glatke, briljantne slike

Igrate intenzivne, takmičarske igre. Potreban vam je ekran bez kašnjenja, sa izuzetno glatkom slikom. Ovaj Philips monitor ponovo iscrtava sliku na ekranu do 170 puta u sekundi, što je znatno brže od standardnog monitora. Niža brzina prikaza može učiniti da neprijatelji izgledaju kao da skaču s jednog mesta na drugo na ekranu, zbog čega ih je teško pogoditi. Uz brzinu prikaza od 170Hz dobijate one ključne nedostajuće slike na ekranu koje prikazuju kretanje neprijatelja izuzetno glatko, pa ih lako možete naciljati. Uz izuzetno malo kašnjenje ulaznog signala i bez cepanja slike, ovaj Philips monitor je vaš savršen partner za igranje