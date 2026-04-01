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Evnia Fast IPS Gaming monitorQuad HD monitor za igranje

27M2N3501PA/00

5
| (1) Pregled | 100% preporučuje ovaj proizvod

2 Nagrade

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Ovaj dinamični IPS monitor od 27 inča donosi oštar prikaz slike za gejming. Zahvaljujući overklokabilnoj brzini osvežavanja od 260 Hz i Smart MBR od 0,3 ms, možete da očekujete jasan prikaz slike i visokokvalitetno sveobuhvatno gejming iskustvo.
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  • Evnia 3000

  • 27" (68,5 cm)

  • 2560 x 1440 (Quad HD)

Izuzetno brzo osvežavanje od 260 Hz, za gejming bez kašnjenja

Izuzetno brzo osvežavanje od 260 Hz, za gejming bez kašnjenja

Dok igrate najintenzivnije i najzanimljivije akcione igre, Philips Evnia nudi overklokabilnu brzinu osvežavanja od 260 Hz koja unapređuje izuzetno glatko gejming iskustvo bez kašnjenja. Naročito za igre brzog tempa, kao što su FPS i trkačke igre, pruža vrhunski prikaz pokreta i izuzetnu jasnoću slike. Doživećete dublju imerziju i osećaj da ste zaista u igri.

Malo kašnjenje na ulazu skraćuje vremenski period između uređaja i monitora

Malo kašnjenje na ulazu skraćuje vremenski period između uređaja i monitora

Kašnjenje na ulazu predstavlja vremenski period između obavljanja radnje pomoću povezanog uređaja i prikazivanja rezultata na ekranu. Malo kašnjenje na ulazu skraćuje vreme između unosa komande na uređaju i prikazivanja na monitoru, čime se značajno poboljšava doživljaj igranja igara osetljivih na „trzanje“, što je naročito važno onima koji igraju dinamične, takmičarske igre.

Izuzetno brzi odziv od 0,3 ms, za oštru sliku i glatko igranje

Izuzetno brzi odziv od 0,3 ms, za oštru sliku i glatko igranje

Philips displej sa Smart MBR od 0,3 ms efektivno eliminiše zamućivanje i zamagljivanje pokreta, za jasan i precizan prikaz koji unapređuje doživljaj igranja. Dinamična akcija i uzbudljivi prelazi prikazuju se glatko. Najbolji izbor za igranje uzbudljivih i napetih igara.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Award image PBTAWARD63
  • Award image PBTAWARD64

Komentari

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5.0

od 5

1

Pregled

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

01/04/2026

Polska

Polska

Verifikovani kupac

Nowy sprzęt

Monitor posiadam już dłuższy czas, i działa bezproblemowo, dobre odświerzanie, dużo, i żywe kolorki, dobre opcje konfiguracji wyświetlania, jedyne co to bardzo dziwny tryb celownika do gier, ale przynajmniej dla mnie i tak jest niepotrzebny. Co najważniejsze, technologie ochrony wzroku, osobiście przerzuciłem się ze starej matrycy VA bez żadnych systemów ochrony wzroku, wtedy dobre 4 godziny korzystania kończyły się czerwonymi i piekącymi oczami. Na tym monitorze chociaż czasem muszę przesiedzieć cały dzień oczy nawet nie robią się czerwone, a co dopiero piekące.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Fast IPS Gaming monitor 27M2N3501PA Monitor do gier Quad HD

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Fast IPS Gaming monitor 27M2N3501PA Monitor do gier Quad HD

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  1. Maksimalna rezolucija dostupna je samo za DP ulaz.

  2. Za najbolje performanse izlaza, uvek proverite da li vaša grafička kartica podržava maksimalnu rezoluciju i brzinu osvežavanja Philips monitora.

  3. Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse

  4. Adobe RGB i DCI-P3 pokrivenost je zasnovana na CIE1976, sRGB oblast je zasnovana na CIE1931, NTSC oblast je zasnovana na CIE1976.

  5. Prikaz boja: 10-bitni prikaz može da se postigne uz DP pri 200 Hz sa QHD rezolucijom

  6. Funkcija overklokovanja povećava matičnu brzinu osvežavanja, ali donosi i neke povezane rizike. Ako prikaz ne ekranu nakon ponovnog pokretanja ne bude normalan, isključite postavku overklokovanja u OSD meniju monitora.

  7. Smart MBR služi za prilagođavanje osvetljenosti radi smanjenja šuma, pa ne možete da podešavate osvetljenost dok je Smart MBR uključen. Da bi se smanjilo zamagljivanje pokreta, LED pozadinsko osvetljenje treperi sinhronizovano sa osvežavanjem ekrana, što može da dovede do primetnih promena osvetljenosti.

  8. Smart MBR je režim optimizovan za igranje. Uključivanje režima Smart MBR može da dovede do primetnog treperenja ekrana. Preporučuje se da ga isključite kada monitor ne koristite za igranje

  9. Ovaj monitor teži održivosti: stope postolje i držač slušalica napravljeni su sa 35% reciklirane plastike, a kućište monitora napravljeno je od do 85% reciklirane plastike sa korišćenih uređaja.

  10. Stark Shadow Boost ne može da se aktivira dok je omogućeno malo kašnjenje na ulazu.

  11. Proizvodi i dodatna oprema navedeni u ovoj brošuri mogu da se razlikuju u zavisnosti od zemlje i regiona.

  12. Izgled monitora može da se razlikuje od onog na slici.