2 godine garancije
27M2N3501PA/00
Evnia 3000
27" (68,5 cm)
2560 x 1440 (Quad HD)
Dok igrate najintenzivnije i najzanimljivije akcione igre, Philips Evnia nudi overklokabilnu brzinu osvežavanja od 260 Hz koja unapređuje izuzetno glatko gejming iskustvo bez kašnjenja. Naročito za igre brzog tempa, kao što su FPS i trkačke igre, pruža vrhunski prikaz pokreta i izuzetnu jasnoću slike. Doživećete dublju imerziju i osećaj da ste zaista u igri.
Kašnjenje na ulazu predstavlja vremenski period između obavljanja radnje pomoću povezanog uređaja i prikazivanja rezultata na ekranu. Malo kašnjenje na ulazu skraćuje vreme između unosa komande na uređaju i prikazivanja na monitoru, čime se značajno poboljšava doživljaj igranja igara osetljivih na „trzanje“, što je naročito važno onima koji igraju dinamične, takmičarske igre.
Philips displej sa Smart MBR od 0,3 ms efektivno eliminiše zamućivanje i zamagljivanje pokreta, za jasan i precizan prikaz koji unapređuje doživljaj igranja. Dinamična akcija i uzbudljivi prelazi prikazuju se glatko. Najbolji izbor za igranje uzbudljivih i napetih igara.
Nagrade
5.0
od 5
1
Pregled
100%
preporučuje ovaj proizvod
Qu1s4y
01/04/2026
Polska
Deo promocije
Verifikovani kupac
Nowy sprzęt
Monitor posiadam już dłuższy czas, i działa bezproblemowo, dobre odświerzanie, dużo, i żywe kolorki, dobre opcje konfiguracji wyświetlania, jedyne co to bardzo dziwny tryb celownika do gier, ale przynajmniej dla mnie i tak jest niepotrzebny. Co najważniejsze, technologie ochrony wzroku, osobiście przerzuciłem się ze starej matrycy VA bez żadnych systemów ochrony wzroku, wtedy dobre 4 godziny korzystania kończyły się czerwonymi i piekącymi oczami. Na tym monitorze chociaż czasem muszę przesiedzieć cały dzień oczy nawet nie robią się czerwone, a co dopiero piekące.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Fast IPS Gaming monitor 27M2N3501PA Monitor do gier Quad HD
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Fast IPS Gaming monitor 27M2N3501PA Monitor do gier Quad HD
Maksimalna rezolucija dostupna je samo za DP ulaz.
Za najbolje performanse izlaza, uvek proverite da li vaša grafička kartica podržava maksimalnu rezoluciju i brzinu osvežavanja Philips monitora.
Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse
Adobe RGB i DCI-P3 pokrivenost je zasnovana na CIE1976, sRGB oblast je zasnovana na CIE1931, NTSC oblast je zasnovana na CIE1976.
Prikaz boja: 10-bitni prikaz može da se postigne uz DP pri 200 Hz sa QHD rezolucijom
Funkcija overklokovanja povećava matičnu brzinu osvežavanja, ali donosi i neke povezane rizike. Ako prikaz ne ekranu nakon ponovnog pokretanja ne bude normalan, isključite postavku overklokovanja u OSD meniju monitora.
Smart MBR služi za prilagođavanje osvetljenosti radi smanjenja šuma, pa ne možete da podešavate osvetljenost dok je Smart MBR uključen. Da bi se smanjilo zamagljivanje pokreta, LED pozadinsko osvetljenje treperi sinhronizovano sa osvežavanjem ekrana, što može da dovede do primetnih promena osvetljenosti.
Smart MBR je režim optimizovan za igranje. Uključivanje režima Smart MBR može da dovede do primetnog treperenja ekrana. Preporučuje se da ga isključite kada monitor ne koristite za igranje
Ovaj monitor teži održivosti: stope postolje i držač slušalica napravljeni su sa 35% reciklirane plastike, a kućište monitora napravljeno je od do 85% reciklirane plastike sa korišćenih uređaja.
Stark Shadow Boost ne može da se aktivira dok je omogućeno malo kašnjenje na ulazu.
Proizvodi i dodatna oprema navedeni u ovoj brošuri mogu da se razlikuju u zavisnosti od zemlje i regiona.
Izgled monitora može da se razlikuje od onog na slici.