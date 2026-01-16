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Fast IPS Gaming monitorMonitor za igranje sa dvostrukim režimom

27M2N3800A/00

4

| (2) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

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Otključajte novi nivo gejminga pomoću dvostrukog režima ovog Evnia monitora. Neometano prebacujte između rezolucije 3840 x 2160 pri 160 Hz i 1920 x 1080 pri 320 Hz jednostavnim prevlačenjem, za svestranost i performanse bez premca.

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  • Evnia 3000

  • 27" (68,5 cm)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Dvostruki režim: fleksibilnost prilagođavanja vašem načinu igranja

Dvostruki režim: fleksibilnost prilagođavanja vašem načinu igranja

Doživite najbolje iz oba sveta uz dvostruki režim. Neometano se prebacujte između rezolucije 3840 x 2160 pri 160 Hz za zadivljujuću jasnoću i 1920 x 1080 pri 320 Hz za izuzetno glatko igranje. Bilo da žudite za vizuelnim prikazima koji oduzimaju dah ili dinamičnom akcijom, ovaj monitor se u trenu prilagođava vašim potrebama.

Brzina osvežavanja od 320 Hz za svilenkasto glatku i živopisnu sliku

Brzina osvežavanja od 320 Hz za svilenkasto glatku i živopisnu sliku

Steknite vrhunski prednost u intenzivnom takmičarskom gejmingu uz monitor Philips Evnia. Napravljen za gejmere koji zahtevaju izuzetno glatku sliku bez kašnjenja, ovaj monitor pruža brzinu osvežavanja od 320 Hz – znatno brže u odnosu na standardne monitore. Zaboravite na frustrirajuće gubljenje kadrova koje dovodi do naglog iskakanja protivnika na ekranu. Sa ovim monitorom visokih performansi, svaki kritični pokret ćete videti sa izuzetno glatkim prikazom, uz preciznost i jasnoću neophodne za održavanje prednosti nad protivnicima i pucanje sa pouzdanjem.

0.5 ms ultra-fast speed for crisp image and smooth gameplay

0.5 ms ultra-fast speed for crisp image and smooth gameplay

Philips Evnia with 0.5 ms Smart MBR effectively eliminates smearing and motion blur, delivers shaper and precise visuals to enhance gaming experience. Fast-moving action and dramatic transitions will be rendered smoothly. Best choice for playing thrilling and twitch-sensitive games.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.0

od 5

2

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

5
3
2
1

16/01/2026

Україна

Україна

підсвіткааааа.....

1. Мені з рівномірністю підсвітки пощастило менше... є один неприємний яскравий засвіт біля кромки у лівому нижньому куті. Якщо вдасться - долучу фото (наразі не виходить його додати). Якщо зменшити яскравість, яка на мою думку надлишкова при виставлених 100% у більшості сетапів, засвіти стають менш помітними. Битих пікселів на знайшов. 2. Була проблема з появами чорних екранів у іграх та на робочому столі на 1-2 секунди, але це, судячи з усього, було через використання мого старого HDMI-кабелю при під"єднані до ПК. Який, соріш за все, не відповідав версії HDMI у пристрої. Коли підключив через Display-Port кабель з комплекту монітору - проблема наче минула. До речі, саме при підключенні через DP-кабель у налаштуваннях "панелі керування NVIDIA -> роздільна здатність" можно таки знайти можливість переключитися на 10-бітну глибину кольору (працюе на 120 Гц згідно з тех.характеристиками на данному сайті) з 8-ми бітного. При підключені через комплектний HDMI-кабель у списку лише 8 біт. 3. Проблем з частотою оновленя не виникало, як у людини, що залишила попередній відгук. Але десь на початку щось таке було з 60Гц незрозуміле (начебто). Треба було список нижче прокрутити до "PC" (чи ПК) і з"явились потрібні параметри частоти для 4К. Загалом - гарне співвідношеня ціни та напічканності. Можливо навіть найкраще, але хотілося б ще додати якості. Бо очікуєшь на нормальний продукт без "лотереї дефектів".

Prednosti

за умови можливості перевірки якості екрані на засвіти та биті пікселі перед сплатою грошей

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Fast IPS Gaming monitor 27M2N3800A Ігровий монітор DUAL MODE

Date of Use 2025-12-15

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Fast IPS Gaming monitor 27M2N3800A Ігровий монітор DUAL MODE

Date of Use 2025-12-15

24/11/2025

Україна

Україна

Непоганий монітор за свою ціну

монітором майже задоволений, але. ігрові можливості які прорекламували ну це просто сором! Ігровий приціл це що таке? він має один стиль, один розмір! і це не перехрестя а якась сніжинка, жах. Ігровий зум теж має 2 модифікації, і виглядає убого. развертка ще не розібрався бо постійно пише 60hz. яскравість на межі, яб сказав що навіть менше чім в мого попереднього з 300кд. Алє дуже сподобалось що немає засвітів, тобто підсвідка рівномірна і гарна. із плюсів подобається розміщення джойстика, що є динамік, та не гріється як мій старий 4к від LG. Сподобалась комплектування і наявність якісних кабелів. Тож у підсумку гарний монік але не ігровий.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Fast IPS Gaming monitor 27M2N3800A Ігровий монітор DUAL MODE

Date of Use 2025-10-24

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Fast IPS Gaming monitor 27M2N3800A Ігровий монітор DUAL MODE

Date of Use 2025-10-24

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  1. „IPS“ slovna oznaka / zaštićeni žig i povezani patenti za tehnologije vlasništvo su odgovarajućih kompanija.

  2. Adobe RGB i DCI-P3 pokrivenost je zasnovana na CIE1976, sRGB oblast je zasnovana na CIE1931, NTSC oblast je zasnovana na CIE1976.

  3. Za najbolje performanse izlaza, uvek proverite da li vaša grafička kartica podržava maksimalnu rezoluciju i brzinu osvežavanja Philips monitora.

  4. Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse

  5. Smart MBR služi za prilagođavanje osvetljenosti radi smanjenja šuma, pa ne možete da podešavate osvetljenost dok je Smart MBR uključen. Da bi se smanjilo zamagljivanje pokreta, LED pozadinsko osvetljenje treperi sinhronizovano sa osvežavanjem ekrana, što može da dovede do primetnih promena osvetljenosti.

  6. Smart MBR je režim optimizovan za igranje. Uključivanje režima Smart MBR može da dovede do primetnog treperenja ekrana. Preporučuje se da ga isključite kada monitor ne koristite za igranje.

  7. Imajte u vidu da je funkcija malog kašnjenja na ulazu trajno omogućena i nije je moguće isključiti.

  8. Ovaj monitor teži održivosti: stope postolje i držač slušalica napravljeni su sa 35% reciklirane plastike, a kućište monitora napravljeno je od do 85% reciklirane plastike sa korišćenih uređaja.

  9. Interfejs koji podržava NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort.

  10. Obavezno ažurirajte NVIDIA® G-SYNC® upravljački program na najnoviju verziju, potražite više informacija na NVIDIA veb lokaciji: https://www.nvidia.com/

  11. Proverite da li vaša grafička kartica podržava NVIDIA® G-SYNC®.

  12. Proizvodi i dodatna oprema navedeni u ovoj brošuri mogu da se razlikuju u zavisnosti od zemlje i regiona.

  13. Izgled monitora može da se razlikuje od onog na slici.