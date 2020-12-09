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Zaobljeni LCD monitor izuzetno širokog opsega boja

325E1C/00

4.1

| (14) Komentari

Jednostavno opčinjava

Zaobljeni E Line monitor od 32“ pruža zaista obuhvatajuće iskustvo uz elegantan dizajn. Tehnologije Crystal-Clear QHD sa Ultra Wide-Color i AMD FreeSync oživljavaju sliku.

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Jednostavno opčinjava

  • E Line

  • 32 (dijagonala 31,5" / 80 cm)

  • 2560x1440 (QHD)

VA ekran daje izvanrednu sliku i široke uglove gledanja

Philips VA LED ekran koristi naprednu tehnologiju višedomenskog vertikalnog poravnavanja koja daje izuzetno visok statički odnos kontrasta, za izvanredno živopisnu i svetlu sliku. Dok standardne kancelarijske načine primene pokriva sa lakoćom, naročito je pogodan za fotografije, pregledanje veba, filmove, igranje igara i zahtevan grafički rad. Tehnologija optimizovanog upravljanja pikselima daje izuzetno široke uglove gledanja od 178/178 stepeni, što za rezultat ima oštru sliku.

Manipulisanje kablovima smanjuje gužvu na stolu i pruža urednu radnu površinu

Za čistiji radni prostor, ovaj monitor ima elegantno rešenje za manipulisanje kablovima. Nema potrebe da grupišete kablove pomoću dodatnih vezica. Produženi slot pruža skriveno mesto za odlaganje kablova. Sakriva kablove i odlično izgleda u većini okruženja, a naročito u malom prostoru ili na stolu koji je okrenut prema zidu ili prozoru. Ovaj dizajn uklanja neuredne kablove, za bolju organizaciju na stolu.

Manje zamaranje očiju uz tehnologiju bez treperenja

Usled načina na koji se kontroliše osvetljenost na ekranima sa LED pozadinskim osvetljenjem, neki korisnici mogu da primete treperenje ekrana koje zamara oči. Philips tehnologija bez treperenja primenjuje novo rešenje za regulisanje osvetljenosti i smanjivanje treperenja radi ugodnijeg gledanja.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.1

od 5

14

Komentari

3

09/12/2020

България

България

Отличен монитор за хоум офис и забавления

Плозвам го от два дена и е доста приятен за работа, не натоварва зрението, но зависи как ще се настрои, според индивидуалните предпочитания

Prednosti

Голям екран

Mane

не мога да го ползвама на FUL HD 75 Hz а сама на 50 Hz - с VGA кабел съм, няма вертикално регулиране - съмо с наклон, но това не е толкова важно

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 322E1C Full HD Извит LCD дисплей

Date of Use 2020-11-09

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 322E1C Full HD Извит LCD дисплей

Date of Use 2020-11-09

23/08/2025

România

România

Verifikovani kupac

Mulțumesc Philips

Am avut o experienta f neplacura cu un monitor Samsung similar ca pret di caracteristici, asa ca am revenit la firma care pt mine nu a dat gres niciodata. Mulțumesc Philips!

Ova recenzija je napisana za 328E1CA Monitor LCD curbat cu Ultra Wide-Color

Date of Use 2025-07-23

Ova recenzija je napisana za 328E1CA Monitor LCD curbat cu Ultra Wide-Color

Date of Use 2025-07-23

12/11/2022

Україна

Україна

Verifikovani kupac

12 баллов

Дуже задоволені якістю,на це і сподівалися купуючи

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 325E1C РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color

Date of Use 2022-07-12

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 325E1C РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color

Date of Use 2022-07-12

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  1. Poluprečnik luka zakrivljenja ekrana u mm

  2. Maksimalna rezolucija za HDMI ulaz ili DP ulaz.

  3. Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse

  4. NTSC oblast na osnovu CIE1976

  5. sRGB oblast na osnovu CIE1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Sva prava zadržana. AMD, logotip AMD Arrow, AMD FreeSync™ i kombinacije tih logotipa su žigovi preduzeća Advanced Micro Devices, Inc. Nazivi ostalih proizvoda koji se koriste u ovom izdanju služe samo u svrhe identifikacije i mogu da budu žigovi preduzeća u čijem su vlasništvu.

  7. Izgled monitora može da se razlikuje od onog na slici.