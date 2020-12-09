325E1C/00
Jednostavno opčinjava
Zaobljeni E Line monitor od 32“ pruža zaista obuhvatajuće iskustvo uz elegantan dizajn. Tehnologije Crystal-Clear QHD sa Ultra Wide-Color i AMD FreeSync oživljavaju sliku.
E Line
32 (dijagonala 31,5" / 80 cm)
2560x1440 (QHD)
Philips VA LED ekran koristi naprednu tehnologiju višedomenskog vertikalnog poravnavanja koja daje izuzetno visok statički odnos kontrasta, za izvanredno živopisnu i svetlu sliku. Dok standardne kancelarijske načine primene pokriva sa lakoćom, naročito je pogodan za fotografije, pregledanje veba, filmove, igranje igara i zahtevan grafički rad. Tehnologija optimizovanog upravljanja pikselima daje izuzetno široke uglove gledanja od 178/178 stepeni, što za rezultat ima oštru sliku.
Za čistiji radni prostor, ovaj monitor ima elegantno rešenje za manipulisanje kablovima. Nema potrebe da grupišete kablove pomoću dodatnih vezica. Produženi slot pruža skriveno mesto za odlaganje kablova. Sakriva kablove i odlično izgleda u većini okruženja, a naročito u malom prostoru ili na stolu koji je okrenut prema zidu ili prozoru. Ovaj dizajn uklanja neuredne kablove, za bolju organizaciju na stolu.
Usled načina na koji se kontroliše osvetljenost na ekranima sa LED pozadinskim osvetljenjem, neki korisnici mogu da primete treperenje ekrana koje zamara oči. Philips tehnologija bez treperenja primenjuje novo rešenje za regulisanje osvetljenosti i smanjivanje treperenja radi ugodnijeg gledanja.
4.1
od 5
14
Komentari
rado71
09/12/2020
България
Отличен монитор за хоум офис и забавления
Плозвам го от два дена и е доста приятен за работа, не натоварва зрението, но зависи как ще се настрои, според индивидуалните предпочитания
Prednosti
Голям екран
Mane
не мога да го ползвама на FUL HD 75 Hz а сама на 50 Hz - с VGA кабел съм, няма вертикално регулиране - съмо с наклон, но това не е толкова важно
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 322E1C Full HD Извит LCD дисплей
Date of Use 2020-11-09
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 322E1C Full HD Извит LCD дисплей
Date of Use 2020-11-09
Rață 1
23/08/2025
România
Deo promocije
Verifikovani kupac
Mulțumesc Philips
Am avut o experienta f neplacura cu un monitor Samsung similar ca pret di caracteristici, asa ca am revenit la firma care pt mine nu a dat gres niciodata. Mulțumesc Philips!
Ova recenzija je napisana za 328E1CA Monitor LCD curbat cu Ultra Wide-Color
Date of Use 2025-07-23
Ova recenzija je napisana za 328E1CA Monitor LCD curbat cu Ultra Wide-Color
Date of Use 2025-07-23
457788))
12/11/2022
Україна
Deo promocije
Verifikovani kupac
12 баллов
Дуже задоволені якістю,на це і сподівалися купуючи
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 325E1C РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color
Date of Use 2022-07-12
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 325E1C РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color
Date of Use 2022-07-12
Poluprečnik luka zakrivljenja ekrana u mm
Maksimalna rezolucija za HDMI ulaz ili DP ulaz.
Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse
NTSC oblast na osnovu CIE1976
sRGB oblast na osnovu CIE1931
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Izgled monitora može da se razlikuje od onog na slici.