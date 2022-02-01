326M6VJRMB/00
Zgrabite trenutak
Momentum 4K UHD monitor sa Ambiglow osvetljenjem donosi novi nivo obuhvatajućeg doživljaja. Brza akcija izgleda besprekorno uz prilagodljivu sinhronizaciju i malo kašnjenje na ulazu. DisplayHDR 600 daje izuzetno oštru i živopisnu sliku koja će vas uvući u akciju.
Momentum
32 (dijagonala 31,5" / 80 cm)
3840 x 2160 (4K UHD)
Ovi Philips monitori koriste vrhunske panele da bi prikazali slike UltraClear, 4K UHD rezolucije (3840x2160). Bilo da ste zahtevni profesionalac koji traži detaljne slike za CAD poslove, koristite 3D grafičke programe ili ste finansijski genije koji radi sa ogromnim tabelama, Philips monitori uvek oživljavaju vaše slike i grafiku.
Tehnologija DisplayHDR 600 sa VESA sertifikatom donosi značajno različit vizuelni doživljaj. Za razliku od raznih „HDR kompatibilnih“ monitora, pravi DisplayHDR 600 daje neverovatnu svetlinu, kontrast i boje. Zahvaljujući lokalnom zatamnjivanju i visokom udarnom osvetljenju do 600 nita, slike oživljavaju uz izražene najsvetlije delove i dublje, nijansiranije crne. Prikazuju dublju paletu bogatih novih boja i donosi vizuelni doživljaj koji okupira čula.
Tehnologija Ultra Wide-Color daje širi spektar boja, za sjajniju sliku. Ultra Wide-Color šira „gama boja“ daje prirodnije nijanse zelene, živopisne nijanse crvene i dublje nijanse plave. Oživite multimediju, slike, pa čak i produktivnost uz živopisne boje koje pruža tehnologija Ultra Wide-Color.
5.0
od 5
1
Pregled
100%
preporučuje ovaj proizvod
Red.ee
01/02/2022
Eesti
Great monitor
There isn't usb and audio cables inside the box but it is in the package list
Prednosti
The quality of a picture is perfect
Mane
no usb-c
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K HDR kuvar Ambiglowga
Datum upotrebe 2022-01-01
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K HDR kuvar Ambiglowga
Datum upotrebe 2022-01-01
Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse
BT. 709 / DCI-P3 pokrivenost je zasnovana na CIE1976
NTSC oblast na osnovu CIE1976
sRGB oblast na osnovu CIE1931
Brzo punjenje je usklađeno sa USB BC 1.2 standardom
Izgled monitora može da se razlikuje od onog na slici.