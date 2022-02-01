ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

Registracija garancije

Sve serije

  • Energy Label Europe G
    Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Fotografija glavne upotrebe
  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Energy Label Europe G
    Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Fotografija glavne upotrebe
  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda

Gaming Monitor4K HDR monitor sa tehnologijom Ambiglow

326M6VJRMB/00

5

| (1) Pregled | 100% preporučuje ovaj proizvod

Zgrabite trenutak

Momentum 4K UHD monitor sa Ambiglow osvetljenjem donosi novi nivo obuhvatajućeg doživljaja. Brza akcija izgleda besprekorno uz prilagodljivu sinhronizaciju i malo kašnjenje na ulazu. DisplayHDR 600 daje izuzetno oštru i živopisnu sliku koja će vas uvući u akciju.

Pogledajte sve prednosti

Zgrabite trenutak

  • Momentum

  • 32 (dijagonala 31,5" / 80 cm)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

UltraClear 4K UHD (3840x2160) rezolucija, za preciznost prikaza

UltraClear 4K UHD (3840x2160) rezolucija, za preciznost prikaza

Ovi Philips monitori koriste vrhunske panele da bi prikazali slike UltraClear, 4K UHD rezolucije (3840x2160). Bilo da ste zahtevni profesionalac koji traži detaljne slike za CAD poslove, koristite 3D grafičke programe ili ste finansijski genije koji radi sa ogromnim tabelama, Philips monitori uvek oživljavaju vaše slike i grafiku.

DisplayHDR 600 za odlične vizuelne detalje

DisplayHDR 600 za odlične vizuelne detalje

Tehnologija DisplayHDR 600 sa VESA sertifikatom donosi značajno različit vizuelni doživljaj. Za razliku od raznih „HDR kompatibilnih“ monitora, pravi DisplayHDR 600 daje neverovatnu svetlinu, kontrast i boje. Zahvaljujući lokalnom zatamnjivanju i visokom udarnom osvetljenju do 600 nita, slike oživljavaju uz izražene najsvetlije delove i dublje, nijansiranije crne. Prikazuju dublju paletu bogatih novih boja i donosi vizuelni doživljaj koji okupira čula.

Ultra Wide-Color – širi opseg boja za živopisnu sliku

Ultra Wide-Color – širi opseg boja za živopisnu sliku

Tehnologija Ultra Wide-Color daje širi spektar boja, za sjajniju sliku. Ultra Wide-Color šira „gama boja“ daje prirodnije nijanse zelene, živopisne nijanse crvene i dublje nijanse plave. Oživite multimediju, slike, pa čak i produktivnost uz živopisne boje koje pruža tehnologija Ultra Wide-Color.

Tehničke specifikacije

Potražite podršku za ovaj proizvod

Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocena proizvoda i zvezdica korisna su za sve. Ona vam omogućavaju da saznate više o proizvodu i pomažu vam da donesete odluku o kupovini. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u prodavnici može da ostavi recenziju

5.0

od 5

1

Pregled

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

01/02/2022

Eesti

Eesti

Great monitor

There isn't usb and audio cables inside the box but it is in the package list

Prednosti

The quality of a picture is perfect

Mane

no usb-c

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K HDR kuvar Ambiglowga

Datum upotrebe 2022-01-01

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K HDR kuvar Ambiglowga

Datum upotrebe 2022-01-01

Prijavite se na naš bilten i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana

Želim da primam promotivne informacije (na osnovu mojih željenih postavki i ponašanja) o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Lako mogu da opozovem prijavu bilo kada.

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana
Odricanje od odgovornosti

  1. Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse

  2. BT. 709 / DCI-P3 pokrivenost je zasnovana na CIE1976

  3. NTSC oblast na osnovu CIE1976

  4. sRGB oblast na osnovu CIE1931

  5. Brzo punjenje je usklađeno sa USB BC 1.2 standardom

  6. Izgled monitora može da se razlikuje od onog na slici.