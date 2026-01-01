Kristalno jasna slika uz Quad HD rezoluciju od 2560 x 1440 piksela

Ovi Philips monitori daju kristalno jasnu sliku Quad HD rezolucije od 2560x1440 ili 2560x1080 piksela. Uz korišćenje panela visokih performansi sa velikom gustinom piksela, koju omogućavaju izvori velikog propusnog opsega, kao što su USB-C, Displayport i HDMI, ovi novi monitori oživljavaju slike i grafiku. Bez obzira na to da li ste zahtevni profesionalac koji traži izuzetno detaljne informacije za CAD-CAM rešenja, korisnik aplikacija za 3D grafiku ili finansijski genije koji radi sa ogromnim tabelama, Philips monitori daju kristalno jasnu sliku.