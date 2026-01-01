2 godine garancije
326P1H/01
P Line
32 (dijagonala 31,5" / 80 cm)
2560x1440 (QHD)
Ovaj Philips monitor ima ugrađenu USB baznu stanicu tipa C sa mogućnošću napajanja. Inteligentno i fleksibilno upravljanje napajanjem omogućava vam da direktno punite kompatibilni* laptop. Tanki, obostrani USB-C konektor omogućava lako povezivanje pomoću jednog kabla. Jednostavnije organizujte povezivanjem svih perifernih uređaja, poput tastature, miša i RJ-45 Ethernet kabla, na baznu stanicu monitora. Možete da gledate video visoke rezolucije i da prenosite podatke ogromnom brzinom, dok istovremeno napajate i punite laptop.
Ovi Philips monitori daju kristalno jasnu sliku Quad HD rezolucije od 2560x1440 ili 2560x1080 piksela. Uz korišćenje panela visokih performansi sa velikom gustinom piksela, koju omogućavaju izvori velikog propusnog opsega, kao što su USB-C, Displayport i HDMI, ovi novi monitori oživljavaju slike i grafiku. Bez obzira na to da li ste zahtevni profesionalac koji traži izuzetno detaljne informacije za CAD-CAM rešenja, korisnik aplikacija za 3D grafiku ili finansijski genije koji radi sa ogromnim tabelama, Philips monitori daju kristalno jasnu sliku.
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Komentari
„IPS“ slovna oznaka / zaštićeni žig i povezani patenti za tehnologije vlasništvo su odgovarajućih kompanija.
Maksimalna rezolucija je dostupna za USB-C, DP ili HDMI ulaz.
Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse
NTSC oblast na osnovu CIE1976
sRGB oblast na osnovu CIE1931
Adobe RGB pokrivenost je zasnovana na CIE1976
Aktivnosti poput deljenja ekrana i onlajn strimovanja videa i zvuka mogu da utiču na performanse mreže. Hardver, propusni opseg i performanse mreže određuju ukupni kvalitet zvuka i videa.
Za prenos videa preko USB-C veze, laptop/uređaj mora da podržava USB-C DP Alt režim
Za USB-C funkciju punjenja i napajanja, vaš prenosni računar ili uređaj mora da podržava specifikacije USB-C standarda za napajanje. Za više podataka pogledajte korisnički priručnik prenosnog računara ili kontaktirajte proizvođača.
DisplayPort izlaz radi samo pod DP ulazom ili USB-C ulazom.
Mac OS ne podržava funkciju DP-Out MST proširenja.
Ako vam se čini da je Ethernet veza spora, otvorite meni na ekranu i izaberite USB 3.0 ili noviju verziju koja podržava LAN brzinu do 1G.
EPEAT oznaka je važeća samo tamo gde Philips registruje proizvod. Posetite https://www.epeat.net/ za status registracije u svojoj zemlji.
Izgled monitora može da se razlikuje od onog na slici.