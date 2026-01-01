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  • Energy Label Europe F
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BrillianceLCD monitor sa USB-C baznom stanicom

326P1H/01

1 nagrada

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Philips monitor sa USB baznom stanicom tipa C predstavlja sveobuhvatno rešenje. Gledajte QHD sliku i istovremeno punite prenosni računar uz do 90 W pomoću jednog USB-C kabla. Iskačuća veb kamera koja ima Windows Hello i lančano vezivanje pružaju performanse i praktičnost.
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  • P Line

  • 32 (dijagonala 31,5" / 80 cm)

  • 2560x1440 (QHD)

USB-C omogućava napajanje laptopa direktno sa monitora

USB-C omogućava napajanje laptopa direktno sa monitora

Ovaj Philips monitor ima ugrađenu USB baznu stanicu tipa C sa mogućnošću napajanja. Inteligentno i fleksibilno upravljanje napajanjem omogućava vam da direktno punite kompatibilni* laptop. Tanki, obostrani USB-C konektor omogućava lako povezivanje pomoću jednog kabla. Jednostavnije organizujte povezivanjem svih perifernih uređaja, poput tastature, miša i RJ-45 Ethernet kabla, na baznu stanicu monitora. Možete da gledate video visoke rezolucije i da prenosite podatke ogromnom brzinom, dok istovremeno napajate i punite laptop.

Ugrađeni RJ-45 Ethernet pruža bezbednost podataka

Ugrađeni RJ-45 Ethernet pruža bezbednost podataka

Kristalno jasna slika uz Quad HD rezoluciju od 2560 x 1440 piksela

Kristalno jasna slika uz Quad HD rezoluciju od 2560 x 1440 piksela

Ovi Philips monitori daju kristalno jasnu sliku Quad HD rezolucije od 2560x1440 ili 2560x1080 piksela. Uz korišćenje panela visokih performansi sa velikom gustinom piksela, koju omogućavaju izvori velikog propusnog opsega, kao što su USB-C, Displayport i HDMI, ovi novi monitori oživljavaju slike i grafiku. Bez obzira na to da li ste zahtevni profesionalac koji traži izuzetno detaljne informacije za CAD-CAM rešenja, korisnik aplikacija za 3D grafiku ili finansijski genije koji radi sa ogromnim tabelama, Philips monitori daju kristalno jasnu sliku.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Award image AWARD-7185186

Komentari

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Odricanje od odgovornosti

  1. „IPS“ slovna oznaka / zaštićeni žig i povezani patenti za tehnologije vlasništvo su odgovarajućih kompanija.

  2. Maksimalna rezolucija je dostupna za USB-C, DP ili HDMI ulaz.

  3. Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse

  4. NTSC oblast na osnovu CIE1976

  5. sRGB oblast na osnovu CIE1931

  6. Adobe RGB pokrivenost je zasnovana na CIE1976

  7. Aktivnosti poput deljenja ekrana i onlajn strimovanja videa i zvuka mogu da utiču na performanse mreže. Hardver, propusni opseg i performanse mreže određuju ukupni kvalitet zvuka i videa.

  8. Za prenos videa preko USB-C veze, laptop/uređaj mora da podržava USB-C DP Alt režim

  9. Za USB-C funkciju punjenja i napajanja, vaš prenosni računar ili uređaj mora da podržava specifikacije USB-C standarda za napajanje. Za više podataka pogledajte korisnički priručnik prenosnog računara ili kontaktirajte proizvođača.

  10. DisplayPort izlaz radi samo pod DP ulazom ili USB-C ulazom.

  11. Mac OS ne podržava funkciju DP-Out MST proširenja.

  12. Ako vam se čini da je Ethernet veza spora, otvorite meni na ekranu i izaberite USB 3.0 ili noviju verziju koja podržava LAN brzinu do 1G.

  13. EPEAT oznaka je važeća samo tamo gde Philips registruje proizvod. Posetite https://www.epeat.net/ za status registracije u svojoj zemlji.

  14. Izgled monitora može da se razlikuje od onog na slici.