328E1CA/00
Jednostavno opčinjava
Zaobljeni E Line monitor od 32“ pruža zaista obuhvatajuće iskustvo uz elegantan dizajn. Ultrajasni 4K UHD, izuzetno širok opseg boja i Adaptive-Sync oživljavaju sliku.
E Line
32 (dijagonala 31,5" / 80 cm)
3840 x 2160 (4K UHD)
Philips VA LED ekran koristi naprednu tehnologiju višedomenskog vertikalnog poravnavanja koja daje izuzetno visok statički odnos kontrasta, za izvanredno živopisnu i svetlu sliku. Dok standardne kancelarijske načine primene pokriva sa lakoćom, naročito je pogodan za fotografije, pregledanje veba, filmove, igranje igara i zahtevan grafički rad. Tehnologija optimizovanog upravljanja pikselima daje izuzetno široke uglove gledanja od 178/178 stepeni, što za rezultat ima oštru sliku.
SmartContrast je tehnologija kompanije Philips koja analizira sadržaj koji se prikazuje, pa automatski podešava boje i upravlja intenzitetom pozadinskog osvetljenja radi dinamičkog povećavanja kontrasta, za najbolju digitalnu sliku i video, odnosno za igranje igara sa tamnim scenama. Kada je izabran režim Ekonomično, kontrast se podešava i pozadinsko osvetljenje doteruje za pravilno prikazivanje svakodnevnih kancelarijskih aplikacija i malu potrošnju energije.
Par stereo zvučnika visokog kvaliteta ugrađen je u monitor. Mogu da budu vidljivi i okrenuti ka napred ili nevidljivi i okrenuti nadole, nagore, ka nazad itd, u zavisnosti od modela i dizajna.
4.1
od 5
14
Komentari
rado71
09/12/2020
България
Отличен монитор за хоум офис и забавления
Плозвам го от два дена и е доста приятен за работа, не натоварва зрението, но зависи как ще се настрои, според индивидуалните предпочитания
Prednosti
Голям екран
Mane
не мога да го ползвама на FUL HD 75 Hz а сама на 50 Hz - с VGA кабел съм, няма вертикално регулиране - съмо с наклон, но това не е толкова важно
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 322E1C Full HD Извит LCD дисплей
Date of Use 2020-11-09
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 322E1C Full HD Извит LCD дисплей
Date of Use 2020-11-09
Rață 1
23/08/2025
România
Deo promocije
Verifikovani kupac
Mulțumesc Philips
Am avut o experienta f neplacura cu un monitor Samsung similar ca pret di caracteristici, asa ca am revenit la firma care pt mine nu a dat gres niciodata. Mulțumesc Philips!
Ova recenzija je napisana za 328E1CA Monitor LCD curbat cu Ultra Wide-Color
Date of Use 2025-07-23
Ova recenzija je napisana za 328E1CA Monitor LCD curbat cu Ultra Wide-Color
Date of Use 2025-07-23
457788))
12/11/2022
Україна
Deo promocije
Verifikovani kupac
12 баллов
Дуже задоволені якістю,на це і сподівалися купуючи
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 325E1C РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color
Date of Use 2022-07-12
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 325E1C РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color
Date of Use 2022-07-12
Poluprečnik luka zakrivljenja ekrana u mm
Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse
NTSC oblast na osnovu CIE1976
sRGB oblast na osnovu CIE1931
Izgled monitora može da se razlikuje od onog na slici.