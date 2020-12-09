ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

Registracija garancije

Sve serije

  • Jednostavno opčinjava
  • Jednostavno opčinjava

Zaobljeni LCD monitor izuzetno širokog opsega boja

328E1CA/00

4.1

| (14) Komentari

Jednostavno opčinjava

Zaobljeni E Line monitor od 32“ pruža zaista obuhvatajuće iskustvo uz elegantan dizajn. Ultrajasni 4K UHD, izuzetno širok opseg boja i Adaptive-Sync oživljavaju sliku.

Pogledajte sve prednosti

Jednostavno opčinjava

  • E Line

  • 32 (dijagonala 31,5" / 80 cm)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

VA ekran daje izvanrednu sliku i široke uglove gledanja

Philips VA LED ekran koristi naprednu tehnologiju višedomenskog vertikalnog poravnavanja koja daje izuzetno visok statički odnos kontrasta, za izvanredno živopisnu i svetlu sliku. Dok standardne kancelarijske načine primene pokriva sa lakoćom, naročito je pogodan za fotografije, pregledanje veba, filmove, igranje igara i zahtevan grafički rad. Tehnologija optimizovanog upravljanja pikselima daje izuzetno široke uglove gledanja od 178/178 stepeni, što za rezultat ima oštru sliku.

SmartContrast za bogate crne detalje

SmartContrast je tehnologija kompanije Philips koja analizira sadržaj koji se prikazuje, pa automatski podešava boje i upravlja intenzitetom pozadinskog osvetljenja radi dinamičkog povećavanja kontrasta, za najbolju digitalnu sliku i video, odnosno za igranje igara sa tamnim scenama. Kada je izabran režim Ekonomično, kontrast se podešava i pozadinsko osvetljenje doteruje za pravilno prikazivanje svakodnevnih kancelarijskih aplikacija i malu potrošnju energije.

Ugrađeni stereo zvučnici za multimediju

Par stereo zvučnika visokog kvaliteta ugrađen je u monitor. Mogu da budu vidljivi i okrenuti ka napred ili nevidljivi i okrenuti nadole, nagore, ka nazad itd, u zavisnosti od modela i dizajna.

Tehničke specifikacije

Potražite podršku za ovaj proizvod

Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocena proizvoda i zvezdica korisna su za sve. Ona vam omogućavaju da saznate više o proizvodu i pomažu vam da donesete odluku o kupovini. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u prodavnici može da ostavi recenziju

4.1

od 5

14

Komentari

3

09/12/2020

България

България

Отличен монитор за хоум офис и забавления

Плозвам го от два дена и е доста приятен за работа, не натоварва зрението, но зависи как ще се настрои, според индивидуалните предпочитания

Prednosti

Голям екран

Mane

не мога да го ползвама на FUL HD 75 Hz а сама на 50 Hz - с VGA кабел съм, няма вертикално регулиране - съмо с наклон, но това не е толкова важно

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 322E1C Full HD Извит LCD дисплей

Date of Use 2020-11-09

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 322E1C Full HD Извит LCD дисплей

Date of Use 2020-11-09

23/08/2025

România

România

Verifikovani kupac

Mulțumesc Philips

Am avut o experienta f neplacura cu un monitor Samsung similar ca pret di caracteristici, asa ca am revenit la firma care pt mine nu a dat gres niciodata. Mulțumesc Philips!

Ova recenzija je napisana za 328E1CA Monitor LCD curbat cu Ultra Wide-Color

Date of Use 2025-07-23

Ova recenzija je napisana za 328E1CA Monitor LCD curbat cu Ultra Wide-Color

Date of Use 2025-07-23

12/11/2022

Україна

Україна

Verifikovani kupac

12 баллов

Дуже задоволені якістю,на це і сподівалися купуючи

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 325E1C РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color

Date of Use 2022-07-12

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 325E1C РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color

Date of Use 2022-07-12

Prijavite se na naš bilten i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana

Želim da primam promotivne informacije – na osnovu mojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se lako odjaviti u bilo kom trenutku!

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana
Odricanje od odgovornosti

  1. Poluprečnik luka zakrivljenja ekrana u mm

  2. Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse

  3. NTSC oblast na osnovu CIE1976

  4. sRGB oblast na osnovu CIE1931

  5. Izgled monitora može da se razlikuje od onog na slici.