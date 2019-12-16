Obustavljeno
Zadivljujuće boje, vrhunsko obuhvatanje
Doživite pravo obuhvatajuće iskustvo uz Philips zaobljene monitore. Zaobljeni E Line monitor od 32“ pruža pravo obuhvatajuće iskustvo uz zadivljujući Full HD kvalitet slike. Izuzetno širok opseg boja pruža kvalitet boja koji oživljava slike.
E Line
32 (dijagonala 31,5" / 80 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Stoni monitori pružaju lično korisničko iskustvo, u šta se zaobljeni dizajn veoma dobro uklapa. Zaobljeni ekran pruža prijatan i prefinjen obuhvatajući efekat, u čijem ste središtu vi dok sedite za stolom.
Tehnologija Ultra Wide-Color daje širi spektar boja, za sjajniju sliku. Ultra Wide-Color šira „gama boja“ daje prirodnije nijanse zelene, živopisne nijanse crvene i dublje nijanse plave. Oživite multimediju, slike, pa čak i produktivnost uz živopisne boje koje pruža tehnologija Ultra Wide-Color.
Philips VA LED ekran koristi naprednu tehnologiju višedomenskog vertikalnog poravnavanja koja daje izuzetno visok statički odnos kontrasta, za izvanredno živopisnu i svetlu sliku. Dok standardne kancelarijske načine primene pokriva sa lakoćom, naročito je pogodan za fotografije, pregledanje veba, filmove, igranje igara i zahtevan grafički rad. Tehnologija optimizovanog upravljanja pikselima daje izuzetno široke uglove gledanja od 178/178 stepeni, što za rezultat ima oštru sliku.
4.3
od 5
29
Komentari
86%
preporučuje ovaj proizvod
Nor3cx
16/12/2019
Slovenija
Ta izdelek ima odlične lastnosti
monitor je dober je dovolj velik ima zamene dober zvok
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 278E9QJAB Zaobljen LCD-monitor s širokim barvnim spektrom
Datum upotrebe 2019-08-16
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 278E9QJAB Zaobljen LCD-monitor s širokim barvnim spektrom
Datum upotrebe 2019-08-16
Ukulele
28/03/2023
Magyarország
Szuper monitor
Nagyon szeretjük, szép a kép és egy gamer estéhez ideális:)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 278E9QJAB Ívelt LCD monitor Ultra Wide-Color technológiával
Datum upotrebe 2022-03-28
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 278E9QJAB Ívelt LCD monitor Ultra Wide-Color technológiával
Datum upotrebe 2022-03-28
Nillson
28/07/2020
Україна
Очень удобно работать и смотреть фильмы!
Использую где-то 7-9 месяцев и ни каких нареканий нет. Много быстрых настроек, чтобы подобрать оптимальное качество для просмотров фильмов. Плюс к всему этому можно настроить личные настройки для работы. А так же приветствую выход HDMI и джек для наушников для колонок.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 328E9QJAB РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color
Datum upotrebe 2020-01-28
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 328E9QJAB РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color
Datum upotrebe 2020-01-28
Poluprečnik luka zakrivljenja ekrana u mm
Maksimalna rezolucija za HDMI ulaz ili DP ulaz.
Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse
NTSC oblast na osnovu CIE1976
sRGB oblast na osnovu CIE1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Sva prava zadržana. AMD, logotip AMD Arrow, AMD FreeSync™ i kombinacije tih logotipa su žigovi preduzeća Advanced Micro Devices, Inc. Nazivi ostalih proizvoda koji se koriste u ovom izdanju služe samo u svrhe identifikacije i mogu da budu žigovi preduzeća u čijem su vlasništvu.
Izgled monitora može da se razlikuje od onog na slici.