2 godine garancije
Obustavljeno
328P6VJEB/00
P Line
32 (vidljivo 31,5" / 80 cm)
3840 x 2160 (4K UHD)
Ovi Philips monitori koriste vrhunske panele da bi prikazali slike UltraClear, 4K UHD rezolucije (3840x2160). Bilo da ste zahtevni profesionalac koji traži detaljne slike za CAD poslove, koristite 3D grafičke programe ili ste finansijski genije koji radi sa ogromnim tabelama, Philips monitori uvek oživljavaju vaše slike i grafiku.
Tehnologija Ultra Wide-Color daje širi spektar boja, za sjajniju sliku. Ultra Wide-Color šira „gama boja“ daje prirodnije nijanse zelene, živopisne nijanse crvene i dublje nijanse plave. Oživite multimediju, slike, pa čak i produktivnost uz živopisne boje koje pruža tehnologija Ultra Wide-Color.
Philips VA LED ekran koristi naprednu tehnologiju višedomenskog vertikalnog poravnavanja koja daje izuzetno visok statički odnos kontrasta, za izvanredno živopisnu i svetlu sliku. Dok standardne kancelarijske načine primene pokriva sa lakoćom, naročito je pogodan za fotografije, pregledanje veba, filmove, igranje igara i zahtevan grafički rad. Tehnologija optimizovanog upravljanja pikselima daje izuzetno široke uglove gledanja od 178/178 stepeni, što za rezultat ima oštru sliku.
3.6
od 5
5
Komentari
David
13/10/2018
Slovenija
4K monitor za Macbook Pro
Monitor uporabljam dva tedna, priključen je na Macbook letnik 2017, preko USB-C/HDMI vmesnika. Slika na monitorju je dejansko 4K 3840x2160@60Hz. Za 60Hz je potrebno v Setup-u monitorja HDMI nastaviti na različico 2.0, saj je sicer 4K le na 30Hz. Seveda je potrebno imeti ustrezni HDMI kabel, ki pa pride tudi že z monitorjem. Tudi USB-C/HDMI adapter mora podpirati 4K na 60Hz (večina podpira 30Hz). Velikost 32" je ravno prava. Če do sedaj na FullHD monitorju uporabljate povečane fonte, potem 4K monitor verjetno ni za vas, saj boste morali fonte še bolj povečati.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Brilliance 328P6VJEB LCD-monitor 4K z izjemno širokim barvnim spektrom
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Brilliance 328P6VJEB LCD-monitor 4K z izjemno širokim barvnim spektrom
CppDeveloper
11/04/2017
Polska
Polecam ten monitor
Zacznijmy od tego, że jestem programistą. Pracuję głównie na tekście, dlatego zależało mi na bardzo wyraźnym i ostrym obrazie ale jednocześnie dużym obszarze roboczym. Monitor ten spełnia te wymagania. Oprócz tego, czasami uruchomię jakąś grę. W 4k granie to czysta przyjemność. Przyda się jednak również bardzo mocna karta graficzna. Uważam, że w tej cenie nie dostaniemy lepszego monitora o takich parametrach.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Brilliance 328P6VJEB Monitor LCD 4K z technologią Ultra Wide-Color
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Brilliance 328P6VJEB Monitor LCD 4K z technologią Ultra Wide-Color
Gyuri54
25/03/2023
Magyarország
Deo promocije
Verifikovani kupac
4K monitor média fogyasztásra.
Használható, kisebb hiányoságokkal, ha újat vennék, akkor inkább az újabb kiadást választanám helyette! (viszont nem bántam meg a vásárlást, mert nagyon olcsón jutottam hozzá)
Prednosti
4K felbontás, kis fogyasztás, viszonylag jo kép minőség
Mane
Kalibrálásra lenne szükség, de a windows beépített kalibratora figyelmeztet hogy ennél a monitornál ne használjam!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Brilliance 328P6VJEB 4K LCD monitor Ultra Wide-Color technológiával
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Brilliance 328P6VJEB 4K LCD monitor Ultra Wide-Color technológiával
Ovaj Philips monitor ima MHL sertifikat. Međutim, u slučaju da vaš MHL uređaj ne može da se poveže ili ne funkcioniše pravilno, uputstva potražite u najčešćim pitanjima za MHL uređaj ili direktno od proizvođača. Smernice proizvođača uređaja mogu da zahtevaju da kupite MHL kabl ili adapter određene marke da bi veza funkcionisala.
Zahteva opcioni MHL mobilni uređaj i kabl. (nisu priloženi) Proverite kompatibilnost sa proizvođačem MHL uređaja.
Ušteda energije u stanju pripravnosti / isključenog napajanja za ErP nije primenljiva za funkciju MHL punjenja
Kompletnu listu proizvoda sa podrškom za MHL potražite na www.mhlconsortiun.org
EPEAT oznaka je važeća samo tamo gde Philips registruje proizvod. Posetite https://www.epeat.net/ za status registracije u svojoj zemlji.
Brzo punjenje je usklađeno sa USB BC 1.2 standardom
Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse