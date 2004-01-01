Pojmovi za pretragu

Nemapirano
  • Pojačajte doživljaj digitalnog oglašavanja Pojačajte doživljaj digitalnog oglašavanja Pojačajte doživljaj digitalnog oglašavanja

    Signage Solutions Q-Line ekran

    32BDL3550Q/00

    Pojačajte doživljaj digitalnog oglašavanja

    Informišite i očarajte pomoću Philips Q-Line Professional Full HD ekrana. Ovo pouzdano rešenje može da bude spremno za korišćenje za tili čas.

    Ovaj proizvod više nije dostupan

    Signage Solutions Q-Line ekran

    Slični proizvodi

    Pogledajte sve

    Pojačajte doživljaj digitalnog oglašavanja

    18/7 ekran koji se lako podešava.

    • 32"
    • Direct LED pozadinsko osvetljenje
    • Full HD
    Upravljajte, nadgledajte i održavajte uz CMND & Control

    Upravljajte, nadgledajte i održavajte uz CMND & Control

    Upravljajte mrežom ekrana putem lokalne (LAN) veze. CMND & Control vam omogućava da obavljate ključne funkcije poput kontrole ulaza i praćenja statusa ekrana. Bez obzira na to da li ste zaduženi za 1 ekran ili 100.

    FailOver garantuje da će se sadržaj uvek reprodukovati

    FailOver garantuje da će se sadržaj uvek reprodukovati

    Od čekaonica do sala za sastanke, ne dozvolite da ekran bude prazan. FailOver omogućava Philips profesionalnom ekranu da se automatski prebacuje između primarnog i sekundarnog ulaza, što garantuje da će sadržaj nastaviti da se reprodukuje čak i ako primarni izvor postane nedostupan. Samo podesite listu alternativnih izvora da biste bili sigurni da neće biti prekida u radu.

    CMND & Create. Razvijte i pokrenite sopstveni sadržaj.

    CMND & Create. Razvijte i pokrenite sopstveni sadržaj.

    Preuzmite kontrolu nad sadržajem uz CMND & Create. Interfejs „prevuci i pusti” čini objavljivanje sopstvenog sadržaja jednostavnim – bilo da je reč o tabli sa dnevnim specijalitetima ili brendiranim korporativnim informacijama. Unapred učitani šabloni i integrisani vidžeti osiguravaju da fotografije, tekst i video zapisi budu spremni za rad u tren oka.

    Ugrađeni medijski plejer. Lako zakazujte reprodukciju sadržaja sa USB uređaja.

    Lako zakazujte reprodukciju sadržaja sa USB uređaja. Vaš Philips profesionalni ekran će se aktivirati iz stanja pripravnosti radi reprodukcije željenog sadržaja i vratiti se u stanje pripravnosti nakon završetka reprodukcije.

    Android SoC procesor. Matične i veb aplikacije.

    Upravljajte svojim ekranom putem internet veze. Philips profesionalni ekrani koje pokreće Android optimizovani su za izvorne Android aplikacije, a možete instalirati i veb-aplikacije direktno na ekran. Novi Android 8 osigurava da softver ostane bezbedan i da duže ostane u skladu sa najnovijim specifikacijama.

    Povežite i upravljajte sadržajem putem oblaka

    Povežite se i upravljajte sadržajem putem oblaka zahvaljujući ugrađenom HTML5 pregledaču. Pomoću Chromium pregledača možete da dizajnirate sadržaj onlajn i da povežete jedan ekran ili celu mrežu. Prikazujte sadržaj u položenom i uspravnom režimu, uz Full HD rezoluciju. Samo povežite ekran na internet putem Wi-Fi veze ili RJ45 kabla i uživajte u svojim plejlistama.

    Tehničke specifikacije

    • Slika/Prikaz

      Dijagonalna veličina ekrana (u cm)
      80  cm
      Dijagonalna veličina ekrana (u inčima)
      31.5  inč
      Odnos prikaza (širine i visine)
      16:9
      Rezolucija panela
      1920 x 1080p
      Razmak piksela
      0,36375 x 0,36375 mm
      Optimalna rezolucija
      1920 x 1080 pri 60 Hz
      Osvetljenost
      350  cd/m²
      Boje displeja
      16,7 miliona
      Odnos kontrasta (tipični)
      4000:1
      Dinamički odnos kontrasta
      500.000:1
      Vreme za odgovor (tipično)
      8  ms
      Ugao gledanja (horizontalno)
      178  stepen
      Ugao gledanja (vertikalno)
      178  stepen
      Poboljšane karakteristike slike
      • 3/2 – 2/2 pull down
      • 3D kombinovani filter
      • 3D MA rasplitanje
      • Poboljšanje dinamičkog kontrasta
      • Rasplitanje sa kompenzacijom kretanja
      • Progresivno skeniranje
      Tehnologija panela
      VA
      Operativni sistem
      Android 8.0
      Klinička slika
      Unapred podešena postavka D-Image (dicom part 14 kompatibilnost)

    • Mogućnost priključivanja

      Audio izlaz
      Priključak od 3,5 mm
      Video ulaz
      • HDMI 2.0 (x2)
      • USB 2.0 (x2)
      • DVI-I (x 1)
      Audio ulaz
      Priključak od 3,5 mm
      Spoljna kontrola
      • RJ45
      • RS232C (ulazni/izlazni) priključak od 2,5 mm
      • Priključak za IC (ulazni/izlazni) od 3,5 mm

    • Praktičnost

      Položaj televizora
      • Položeno (18/7)
      • Uspravno (18/7)
      Matrica sa pločicama
      Do 15 x 15
      Kontrola pomoću tastature
      • Može da se zaključa
      • Skriveno
      Signal za daljinsko upravljanje
      Može da se zaključa
      Prosleđivanje signala
      • RS232
      • IC ciklus
      Funkcije za uštedu energije
      Smart Power
      Upravljanje preko mreže
      • RS232
      • RJ45
      Pokretanje
      • Odloženo uključivanje
      • Status pri uključivanju
      • Izvor pri pokretanju
      Prozor za pokretanje
      omogući / onemogući Philips logotip

    • Zvuk

      Ugrađeni zvučnici
      2 x 10 W RMS

    • Napajanje

      Električna mreža
      100–240 V~, 50–60 Hz, 1,5 A
      Potrošnja (tipično)
      50  W
      Potrošnja (maks)
      80 W
      Potrošnja energije u režimu pripravnosti
      <0,5 W
      Funkcije za uštedu energije
      Smart Power
      Oznaka za energetsku klasu
      G

    • Podržana rezolucija

      Računarski formati
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1680 x 1050, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 720, 60 Hz
      • 1152 x 870, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 1152 x 864, 75 Hz
      • 832 x 624, 75 Hz
      Video formati
      • 576 p, 50Hz
      • 576i 50 Hz
      • 480 p 60 Hz
      • 480i 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 30 Hz
      • 3840 x 2160, 60 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz

    • Dimenzije

      Širina uređaja
      726,5  mm
      Težina proizvoda
      5,31  kg
      Visina uređaja
      425,4  mm
      Dubina uređaja
      69,1 (D@Handle) / 65,1 (D@Wall nosač)  mm
      Širina kompleta (inča)
      28,6  inč
      Visina kompleta (inča)
      16.75  inč
      Nosač za zid
      100 x 100 mm, 200 x 200 mm, M4
      Dubina kompleta (inča)
      2.72 (D@Handle) / 2.56 (D@Wall mount)f  inč
      Širina okvira
      11,9 (TLR) / 17,2 (B) mm
      Težina proizvoda (lb)
      11,71  lb

    • Uslovi rada

      Nadmorska visina
      0 ~ 3000 m
      Temperaturni raspon (radne)
      0 ~ 40  °C
      Srednje vreme do otkaza
      30,000  sati
      Temperaturni raspon (odlaganje)
      -20 ~ 60  °C
      Opseg vlažnosti (rad) [RV]
      20 ~ 80% RV (bez kondenzacije)
      Opseg vlažnosti (odlaganje) [RV]
      5 ~ 95% RV (bez kondenzacije)

    • Multimedijalne aplikacije

      USB reprodukcija videa
      • MPEG
      • H.264
      • H.263
      • H.265
      USB reprodukcija slika
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      USB reprodukcija zvuka
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • Interni plejer

      procesor
      • Dvojezgarni Cortex A53 1,1 GHz
      • Dvojezgarni Cortex A73 1,15 GHz
      GPU
      ARM Mali G51
      Memorija
      • 2 GB DDR3
      • 8 GB

    • Dodaci

      Uključena dodatna oprema
      • Kabl za napajanje naizmeničnom strujom
      • RS232 kabl
      • Daljinski upravljač
      • Baterije za daljinski upravljač
      • Vodič za brzi početak
      Uključena dodatna oprema
      • Kabl IC senzora (1,8 m) (x1)
      • RS232 kabl za redno povezivanje
      • Philips logotip (x1)
      • USB poklopac i zavrtanj (x2)
      Postolje
      BM02541/BM05911 (opciono)

    • Razno

      Jezici prikaza na ekranu
      • Engleski
      • Francuski
      • Nemački
      • Italijanski
      • Poljski
      • Turski
      • Ruski
      • pojednostavljeni kineski
      • Španski
      • tradicionalni kineski
      • Arapski
      • Japanski
      Garancija
      3 godine garancije
      Regulatorna odobrenja
      • CB
      • CE
      • BSMI
      • CU
      • EPA
      • ETL
      • FCC, klasa A
      • VCCI
      • J-Moss

    Šta je u kutiji?

    Ostale stavke u kutiji

    • Kabl za napajanje naizmeničnom strujom
    • RS232 kabl
    • Daljinski upravljač
    • Baterije za daljinski upravljač
    • Vodič za brzi početak
    Badge-D2C

    Pronađite podršku za ovaj proizvod

    Pronađite savete za proizvode, odgovore na najčešća pitanja, korisničke priručnike i informacije o bezbednosti i usaglašenosti.

    Predloženi proizvodi

    Nedavno pregledani proizvodi

    Komentari

    Budite prvi koji će oceniti ovaj artikal

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Sva prava zadržana.

    Нашу веб страницу је најбоље прегледати у најновијој верзији Мицрософт Едге, Гоогле Цхроме или Фирефок.