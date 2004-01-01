Pojmovi za pretragu

    Signage Solutions D-Line ekran

    32BDL4511D/00

    Učinite da se ističe uz brz Philips D-Line Professional FHD ekran. Philips vrhunski kvalitet slike osigurava verne boje i intenzivan kontrast. Možete bez napora prikazati sadržaj iz više izvora na jednom ekranu.

    Ovaj proizvod više nije dostupan

    Signage Solutions D-Line ekran

    Pametan, brz 24/7 ekran.

    • 32"
    • Full HD (1920x1080p)
    • 400 cd/m²
    Upravljajte mrežom ekrana putem lokalne (LAN) veze. CMND & Control vam omogućava da obavljate ključne funkcije poput kontrole ulaza i praćenja statusa ekrana. Bez obzira na to da li ste zaduženi za 1 ekran ili 100.

    Od čekaonica do sala za sastanke, ne dozvolite da ekran bude prazan. FailOver omogućava Philips profesionalnom ekranu da se automatski prebacuje između primarnog i sekundarnog ulaza, što garantuje da će sadržaj nastaviti da se reprodukuje čak i ako primarni izvor postane nedostupan. Samo podesite listu alternativnih izvora da biste bili sigurni da neće biti prekida u radu.

    Sistem može kontrolisati i unapred podesiti intenzitet pozadinskog osvetljenja kako bi se smanjila potrošnja energije za do 50%, što značajno štedi na troškovima energije.

    Pretvorite USB u zaista isplativi digitalni uređaj za prikazivanje. Samo sačuvajte sadržaj (video, audio, slike) na USB i povežite ga na ekran. Kreirajte plejlistu i zakažite prikazivanje sadržaja pomoću menija na ekranu da biste uživali u sopstvenim plejlistama bilo gde i bilo kada.

    Ekran sa ADS širokim prikazom

    Vidljivost iz svih uglova zahvaljujući tehnologiji širokog prikaza ADS. Advanced Super Dimension Switch pruža bržu obradu slike koja se prikazuje, za glatkije prelaze u sadržaju, neverovatnu preciznost prikaza slike i superiornu reprodukciju boja, uz uglove gledanja od 180 stepeni.

    Tehničke specifikacije

    • Slika/Prikaz

      Dijagonalna veličina ekrana (u cm)
      81.28  cm
      Dijagonalna veličina ekrana (u inčima)
      32  inč
      Odnos prikaza (širine i visine)
      16:9
      Rezolucija panela
      1920 x 1080p
      Razmak piksela
      0,36375 x 0,36375 mm
      Optimalna rezolucija
      1920 x 1080 @ 60Hz, 85Hz
      Osvetljenost
      400 cd/m² Typical, 500 cd/m² Maximum  cd/m²
      Boje displeja
      16,7 miliona
      Odnos kontrasta (tipični)
      1200:1
      Dinamički odnos kontrasta
      500.000:1
      Vreme za odgovor (tipično)
      8  ms
      Ugao gledanja (horizontalno)
      178  stepen
      Ugao gledanja (vertikalno)
      178  stepen
      Tehnologija panela
      ADS
      Zamagljeno
      25%

    • Mogućnost priključivanja

      Audio izlaz
      Priključak od 3,5 mm
      Video ulaz
      • Display Port1.2 (x1)
      • DVI-I (x 1)
      • HDMI 2.0 (x2)
      • USB 2.0 (x2)
      Audio ulaz
      Priključak od 3,5 mm
      Video izlaz
      • DisplayPort 1.2 (x1)
      • HDMI 2.0 (x1)
      Spoljna kontrola
      • Priključak za IC (ulazni/izlazni) od 3,5 mm
      • RJ45
      • RS232C (ulazni/izlazni) priključak od 2,5 mm

    • Praktičnost

      Položaj televizora
      • Položeno (24/7)
      • Uspravno (24/7)
      Funkcije za štednju ekrana
      Pomeranje piksela, mala osvetljenost
      Kontrola pomoću tastature
      • Skriveno
      • Može da se zaključa
      Prosleđivanje signala
      • DisplayPort
      • RS232
      • HDMI
      • IC ciklus
      Funkcije za uštedu energije
      Smart Power
      Upravljanje preko mreže
      • RS232
      • RJ45

    • Zvuk

      Ugrađeni zvučnici
      2 x 10 W RMS

    • Napajanje

      Električna mreža
      100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz
      Potrošnja (tipično)
      36  W
      Potrošnja (maks)
      60 W
      Potrošnja energije u režimu pripravnosti
      0,5 W
      Oznaka za energetsku klasu
      G

    • Podržana rezolucija

      Računarski formati
      • 640 x 480, 60 Hz
      • 800 x 600, 60 Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 720, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1600 x 900, 60 Hz
      • 1680 x 1050, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      Video formati
      • 480i 60 Hz
      • 480 p 60 Hz
      • 576 p, 50Hz
      • 576i 50 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz

    • Dimenzije

      Širina uređaja
      726,5  mm
      Težina proizvoda
      5,7  kg
      Visina uređaja
      425,4  mm
      Dubina uređaja
      65,1 (sa nosačem za zid) / 69,1 (sa AC)  mm
      Širina kompleta (inča)
      28,60  inč
      Visina kompleta (inča)
      16.75  inč
      Nosač za zid
      100 (H) x 100 (V) mm / 200 (H) x 200 (V) mm, M4
      Dubina kompleta (inča)
      2.56 inch (@Wall mount) /2.72 (@AC))  inč
      Širina okvira
      11,9 mm (T/R/L), 17,2 mm (B)
      Težina proizvoda (lb)
      12,57  lb

    • Uslovi rada

      Nadmorska visina
      0 ~ 3000 m
      Temperaturni raspon (radne)
      0 ~ 40  °C
      Srednje vreme do otkaza
      50.000  sati
      Temperaturni raspon (odlaganje)
      -20 ~ 60  °C
      Opseg vlažnosti (rad) [RV]
      20–80% RV (bez kondenzacije)
      Opseg vlažnosti (odlaganje) [RV]
      5–95% RV (bez kondenzacije)

    • Multimedijalne aplikacije

      USB reprodukcija videa
      • H.263
      • H.264
      • H.265
      • MPEG
      USB reprodukcija slika
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      USB reprodukcija zvuka
      • AAC
      • MPEG
      • HEAAC

    • Dodaci

      Uključena dodatna oprema
      • Philips logotip (x1)
      • Kabl za napajanje naizmeničnom strujom
      • Poklopac AC prekidača
      • Kabl IC senzora (1,8 m) (x1)
      • Vodič za brzi početak (x1)
      • Daljinski upravljač i AAA baterije
      • RS232 kabl
      • RS232 kabl za redno povezivanje
      • USB poklopac i zavrtanj x1
      • Hvataljka za kablove (x3)
      Postolje
      BM05911 (opciono)

    • Razno

      Jezici prikaza na ekranu
      • Arapski
      • Holandski
      • Danski
      • Engleski
      • Francuski
      • Finski
      • Nemački
      • Italijanski
      • Japanski
      • Norveški
      • Poljski
      • Portugalski
      • Ruski
      • Španski
      • Švedski
      • pojednostavljeni kineski
      • Turski
      • tradicionalni kineski
      Garancija
      3 godine garancije
      Regulatorna odobrenja
      • CE
      • FCC, klasa A
      • CCC
      • RoHS
      • CB
      • BSMI
      • EMF
      • VCCI
      • PSB
      • ETL
      • CECP
      • EAC

