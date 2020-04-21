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Obustavljeno

4100 seriesIzuzetno tanki Full HD LED TV

32PFS4132/12

4.2

| (94) Komentari | 84% preporučuje ovaj proizvod

Izuzetno tanki Full HD LED TV

Elegenatan dizajn i odlična vrednost. Televizor Philips 4100 sa tehnologijom Digital Crystal Clear pruža Full HD kvalitet slike, visok kontrast i jasnu reprodukciju zvuka. Veoma jednostavno doživite zabavu pomoću ovog modela koji je lak za korišćenje.

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TV brand claim gold

99,91% ljudi koji isprobaju Ambilight TV nikada ne žele da ga vrate. 1

uz Digital Crystal Clear

Izuzetno tanki Full HD LED TV

  • 80 cm (32")

  • Full HD LED televizor

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Tanka, doterana postolja prenose doživljaj prozračnosti

Kada započinju sa kreiranjem novog televizora, naši timovi uzimaju u obzir svaki aspekt: od tehnologije do dizajna. Naše novo bočno postolje osmišljeno je tako da se stvori prostor ispod televizora, gde se uobičajeno nalazi standardno postolje, za dodatno obuhvatajući doživljaj gledanja. Efekat? Televizor koji čvrsto stoji i nagoveštava budućnost.

Digital Crystal Clear za preciznost koju ćete poželeti da delite

Za sliku prirodnog izgleda iz bilo kojeg izvora, Philips je kreirao Digital Crystal Clear. Bez obzira na to da li uživate u omiljenim serijama, filmovima, vestima ili ste samo okupili nekoliko prijatelja kako biste proveli veče kod kuće, u svemu ćete uživati uz optimalni kontrast, boje i oštrinu.

Full HD LED TV – izvanredna LED slika sa neverovatnim kontrastom

Kvalitet slike je važan. Obični HD televizori pružaju kvalitet, ali vi očekujete više. Zamislite oštre detalje uparene sa visokom osvetljenošću, neverovatnim kontrastom i realističnim bojama, za vernu sliku.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.2

od 5

94

Komentari

84%

preporučuje ovaj proizvod

21/04/2020

Hrvatska

Hrvatska

Televizor ima lijepu čistu sliku

Televizor je dobar,ima čistu sliku,lijepe boje,zvuk mu malo zvuči kao u kutiji,ali to je zbog smještenih zvučnika iza (stari je imao naprijed pa mu je zvuk bio čišći),super je to što mogu imati više uređaja uključeno u njega tipa starog kućnog kina skučenog u utor za slušalice i laptop u HDMI, koristim ga kao monitor .... Meni i postavke su pregledne i jasne,lako za rukovanje i namještanje digitalnih kanala

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 4100 series 32PFS4132 Izuzetno tanki Full HD LED TV

Datum upotrebe 2018-04-21

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 4100 series 32PFS4132 Izuzetno tanki Full HD LED TV

Datum upotrebe 2018-04-21

06/05/2018

Hrvatska

Hrvatska

Savršen, brz odaziv.

Potpuno zadovoljni. Lagan je i lagan za održavanje. Slika savršena i zvuk odličan.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 4100 series 43PFS4132 Izuzetno tanki Full HD LED TV

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 4100 series 43PFS4132 Izuzetno tanki Full HD LED TV

19/05/2018

Slovenija

Slovenija

Enostaven in cenovno ugoden TV!

TV je enostaven za uporabo. Glede na ceno je to odličen tv.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 4100 series 43PFS4132 Izjemno tanek LED-televizor Full HD

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 4100 series 43PFS4132 Izjemno tanek LED-televizor Full HD

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Odricanje od odgovornosti

  1. Na osnovu rezultata Ambilight probnog programa sprovedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Nemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. februara 2023. i 28. februara 2025. godine. Tokom ovog perioda, 99,91% učesnika odlučilo je da zadrži svoj Ambilight TV, uprkos mogućnosti povraćaja uz punu refundaciju bez potrebe za navođenjem razloga. 

  1. Elektronski TV vodič i stvarna vidljivost (do 8 dana) zavise od zemlje i operatera.

  2. Godišnja potrošnja energije (kWč/godišnje) zasnovana je na potrošnji energije televizora koji radi 4 sata dnevno, 365 dana godišnje. Stvarna potrošnja energije zavisi od načina korišćenja televizora.

  3. Televizor podržava DVB prijem za emitovanje besplatnih kanala. Specifični DVB operateri nisu podržani. Ažurna lista nalazi se u odeljku sa najčešćim pitanjima na Philips veb lokaciji za podršku. Za neke operatere su potrebni modul uslovnog pristupa i pretplata. Obratite se operateru da biste dobili više informacija.

  4. (Philips) je kompatibilno samo sa određenim Philips plejerima.

  5. Ovaj televizor sadrži olovo samo na određenim delovima ili komponentama gde ne postoje tehnološke alternative u skladu sa postojećim klauzulama izuzimanja prema RoHS direktivi.