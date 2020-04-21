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Izuzetno tanki Full HD LED TV
Elegenatan dizajn i odlična vrednost. Televizor Philips 4100 sa tehnologijom Digital Crystal Clear pruža Full HD kvalitet slike, visok kontrast i jasnu reprodukciju zvuka. Veoma jednostavno doživite zabavu pomoću ovog modela koji je lak za korišćenje.
80 cm (32")
Full HD LED televizor
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Kada započinju sa kreiranjem novog televizora, naši timovi uzimaju u obzir svaki aspekt: od tehnologije do dizajna. Naše novo bočno postolje osmišljeno je tako da se stvori prostor ispod televizora, gde se uobičajeno nalazi standardno postolje, za dodatno obuhvatajući doživljaj gledanja. Efekat? Televizor koji čvrsto stoji i nagoveštava budućnost.
Za sliku prirodnog izgleda iz bilo kojeg izvora, Philips je kreirao Digital Crystal Clear. Bez obzira na to da li uživate u omiljenim serijama, filmovima, vestima ili ste samo okupili nekoliko prijatelja kako biste proveli veče kod kuće, u svemu ćete uživati uz optimalni kontrast, boje i oštrinu.
Kvalitet slike je važan. Obični HD televizori pružaju kvalitet, ali vi očekujete više. Zamislite oštre detalje uparene sa visokom osvetljenošću, neverovatnim kontrastom i realističnim bojama, za vernu sliku.
4.2
od 5
94
Komentari
84%
preporučuje ovaj proizvod
Francy35
21/04/2020
Hrvatska
Televizor ima lijepu čistu sliku
Televizor je dobar,ima čistu sliku,lijepe boje,zvuk mu malo zvuči kao u kutiji,ali to je zbog smještenih zvučnika iza (stari je imao naprijed pa mu je zvuk bio čišći),super je to što mogu imati više uređaja uključeno u njega tipa starog kućnog kina skučenog u utor za slušalice i laptop u HDMI, koristim ga kao monitor .... Meni i postavke su pregledne i jasne,lako za rukovanje i namještanje digitalnih kanala
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 4100 series 32PFS4132 Izuzetno tanki Full HD LED TV
Datum upotrebe 2018-04-21
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 4100 series 32PFS4132 Izuzetno tanki Full HD LED TV
Datum upotrebe 2018-04-21
IvanP
06/05/2018
Hrvatska
Savršen, brz odaziv.
Potpuno zadovoljni. Lagan je i lagan za održavanje. Slika savršena i zvuk odličan.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 4100 series 43PFS4132 Izuzetno tanki Full HD LED TV
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 4100 series 43PFS4132 Izuzetno tanki Full HD LED TV
2018
19/05/2018
Slovenija
Enostaven in cenovno ugoden TV!
TV je enostaven za uporabo. Glede na ceno je to odličen tv.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 4100 series 43PFS4132 Izjemno tanek LED-televizor Full HD
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 4100 series 43PFS4132 Izjemno tanek LED-televizor Full HD
Na osnovu rezultata Ambilight probnog programa sprovedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Nemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. februara 2023. i 28. februara 2025. godine. Tokom ovog perioda, 99,91% učesnika odlučilo je da zadrži svoj Ambilight TV, uprkos mogućnosti povraćaja uz punu refundaciju bez potrebe za navođenjem razloga.
Elektronski TV vodič i stvarna vidljivost (do 8 dana) zavise od zemlje i operatera.
Godišnja potrošnja energije (kWč/godišnje) zasnovana je na potrošnji energije televizora koji radi 4 sata dnevno, 365 dana godišnje. Stvarna potrošnja energije zavisi od načina korišćenja televizora.
Televizor podržava DVB prijem za emitovanje besplatnih kanala. Specifični DVB operateri nisu podržani. Ažurna lista nalazi se u odeljku sa najčešćim pitanjima na Philips veb lokaciji za podršku. Za neke operatere su potrebni modul uslovnog pristupa i pretplata. Obratite se operateru da biste dobili više informacija.
(Philips) je kompatibilno samo sa određenim Philips plejerima.
Ovaj televizor sadrži olovo samo na određenim delovima ili komponentama gde ne postoje tehnološke alternative u skladu sa postojećim klauzulama izuzimanja prema RoHS direktivi.