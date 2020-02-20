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Obustavljeno

5600 seriesIzuzetno tanki Full HD LED TV

32PFS5603/12

4.6

| (24) Komentari | 92% preporučuje ovaj proizvod

Izuzetno tanki Full HD LED TV

Uživajte u minimalističkom dizajnu čistih linija ovog belog televizora Philips 5600. Njegov tanki dizajn i konture savršeno će se uklopiti u vaš enterijer. Zahvaljujući Full HD kvalitetu slike, ovaj televizor je idealan izbor za sve one koji žele jednostavnost.

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TV brand claim gold

99,91% ljudi koji isprobaju Ambilight TV nikada ne žele da ga vrate. 1

sa Pixel Plus HD tehnologijom

Izuzetno tanki Full HD LED TV

  • 80 cm (32")

  • 200 Picture Performance Index

  • FHD

  • Pixel Plus HD

USB priključak za reprodukovanje multimedijalnih sadržaja

USB priključak za reprodukovanje multimedijalnih sadržaja

Delite zabavu. Povežite USB memorijski uređaj, digitalni fotoaparat, mp3 plejer ili drugi multimedijalni uređaj na USB port na televizoru da biste uživali u fotografijama, video zapisima i muzici, uz jednostavni za korišćenje pregledač sadržaja na ekranu.

Dva HDMI ulaza i Easylink za integrisane mogućnosti povezivanja

Izbegnite gomilanje kablova uz jedan HDMI kabl koji prenosi signale slike i zvuka sa vaših uređaja do televizora, izbegavajući gomilu kablova. HDMI koristi nekomprimovane signale, obezbeđujući najviši kvalitet od izvora do ekrana. Zajedno sa tehnologijom Easylink kompanije Philips, potreban vam je samo jedan daljinski upravljač koji će obavljati većinu operacija na televizoru, DVD plejeru, Blu-ray plejeru, set-top box uređaju ili sistemu kućnog bioskopa.

Full HD LED TV – izvanredna LED slika sa neverovatnim kontrastom

Kvalitet slike je važan. Obični HD televizori pružaju kvalitet, ali vi očekujete više. Zamislite oštre detalje uparene sa visokom osvetljenošću, neverovatnim kontrastom i realističnim bojama, za vernu sliku.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.6

od 5

24

Komentari

92%

preporučuje ovaj proizvod

1

20/02/2020

Hrvatska

Hrvatska

Verifikovani kupac

Super televizija

Odlična televizija za male novce, super zaslon i boje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 5600 series 32PFS5603 Izuzetno tanki Full HD LED TV

Datum upotrebe 2019-08-20

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 5600 series 32PFS5603 Izuzetno tanki Full HD LED TV

Datum upotrebe 2019-08-20

18/06/2020

България

България

Беше единствения бял телевизор който ми хареса

Харесва ми дисплея изображенията са с най-добро качество. Екранът осигурява силен контраст, добро време за реакция и доста широк ъгъл на гледане.

Prednosti

Дисплей

Mane

Саунд

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 5600 series 24PFS5603 Full HD Ултратънък LED телевизор

Datum upotrebe 2019-06-18

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 5600 series 24PFS5603 Full HD Ултратънък LED телевизор

Datum upotrebe 2019-06-18

23/10/2019

България

България

Verifikovani kupac

Толкова е лесно и удобно

Страхотен продукт! Едва на 3-тата процедура съм, а вече резултатът е повече от видим! Състоянието на кожата ми се подобри, почти нямам подкожни косъмчета и с всеки отминал път ми отнема все по малко и по малко време.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 5600 series 32PFS5603 Full HD Ултратънък LED телевизор

Datum upotrebe 2018-09-23

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 5600 series 32PFS5603 Full HD Ултратънък LED телевизор

Datum upotrebe 2018-09-23

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Odricanje od odgovornosti

  1. Na osnovu rezultata Ambilight probnog programa sprovedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Nemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. februara 2023. i 28. februara 2025. godine. Tokom ovog perioda, 99,91% učesnika odlučilo je da zadrži svoj Ambilight TV, uprkos mogućnosti povraćaja uz punu refundaciju bez potrebe za navođenjem razloga. 

  1. Elektronski TV vodič i stvarna vidljivost (do 8 dana) zavise od zemlje i operatera.

  2. Godišnja potrošnja energije (kWč/godišnje) zasnovana je na potrošnji energije televizora koji radi 4 sata dnevno, 365 dana godišnje. Stvarna potrošnja energije zavisi od načina korišćenja televizora.

  3. Televizor podržava DVB prijem za emitovanje besplatnih kanala. Specifični DVB operateri nisu podržani. Ažurna lista nalazi se u odeljku sa najčešćim pitanjima na Philips veb lokaciji za podršku. Za neke operatere su potrebni modul uslovnog pristupa i pretplata. Obratite se operateru da biste dobili više informacija.

  4. (Philips) je kompatibilno samo sa određenim Philips plejerima.

  5. Ovaj televizor sadrži olovo samo na određenim delovima ili komponentama gde ne postoje tehnološke alternative u skladu sa postojećim klauzulama izuzimanja prema RoHS direktivi.