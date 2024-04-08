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Izuzetno tanki LED TV
Philips 4500 prevazilazi očekivanja, uz HD kvalitet slike po pristupačnoj ceni. Uklopiće se u svakoj prostoriji u domu zahvaljujući jednostavnom i elegantnom dizajnu.
80 cm (32")
200 Picture Performance Index
LED televizor
Pixel Plus HD
Delite zabavu. Povežite USB memorijski uređaj, digitalni fotoaparat, mp3 plejer ili drugi multimedijalni uređaj na USB port na televizoru da biste uživali u fotografijama, video zapisima i muzici, uz jednostavni za korišćenje pregledač sadržaja na ekranu.
Naše novo tanko postolje napravljeno je tako da promeni prostor ispod televizora, gde se inače nalazi tradicionalno postolje; pruža upečatljiviji doživljaj gledanja. Televizor koji čvrsto stoji i nagoveštava budućnost.
Zahvaljujući LED pozadinskom osvetljenju možete da uživate u maloj potrošnji energije i prelepim linijama u kombinaciji sa visokim nivoom osvetljenosti, neverovatnim kontrastom i živopisnim bojama.
4.4
od 5
24
Komentari
95%
preporučuje ovaj proizvod
nikoje
08/04/2024
Srbija
odličan kvalitet slike
odličan kvalitet slike i puno mogućnosti i bogat izbor funkcija
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 4500 series 32PHS4503 Izuzetno tanki LED TV
Datum upotrebe 2023-04-08
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 4500 series 32PHS4503 Izuzetno tanki LED TV
Datum upotrebe 2023-04-08
Bokaj
25/07/2020
Slovenija
Verifikovani kupac
Veliko za nizko ceno
Odličen televizor za manjšo sobo in manj zahtevnega uporabnika. Vsekakor za to ceno dobimo zelo veliko. Slika in zvok v redu, prav tako priključki.
Prednosti
Zelo pozitivno.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 4500 series 32PHS4503 Izjemno tanek LED-televizor
Datum upotrebe 2019-06-25
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 4500 series 32PHS4503 Izjemno tanek LED-televizor
Datum upotrebe 2019-06-25
Bleki
12/10/2019
Slovenija
Odličen izdelek
Lahek in tanek tv z ostro sliko in odličnim zvokom
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 4500 series 32PHS4503 Izjemno tanek LED-televizor
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 4500 series 32PHS4503 Izjemno tanek LED-televizor
Na osnovu rezultata Ambilight probnog programa sprovedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Nemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. februara 2023. i 28. februara 2025. godine. Tokom ovog perioda, 99,91% učesnika odlučilo je da zadrži svoj Ambilight TV, uprkos mogućnosti povraćaja uz punu refundaciju bez potrebe za navođenjem razloga.
Elektronski TV vodič i stvarna vidljivost (do 8 dana) zavise od zemlje i operatera.
Godišnja potrošnja energije (kWč/godišnje) zasnovana je na potrošnji energije televizora koji radi 4 sata dnevno, 365 dana godišnje. Stvarna potrošnja energije zavisi od načina korišćenja televizora.
Televizor podržava DVB prijem za emitovanje besplatnih kanala. Specifični DVB operateri nisu podržani. Ažurna lista nalazi se u odeljku sa najčešćim pitanjima na Philips veb lokaciji za podršku. Za neke operatere su potrebni modul uslovnog pristupa i pretplata. Obratite se operateru da biste dobili više informacija.
(Philips) je kompatibilno samo sa određenim Philips plejerima.
Ovaj televizor sadrži olovo samo na određenim delovima ili komponentama gde ne postoje tehnološke alternative u skladu sa postojećim klauzulama izuzimanja prema RoHS direktivi.