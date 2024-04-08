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Obustavljeno

4500 seriesIzuzetno tanki LED TV

32PHS4503/12

4.4

| (24) Komentari | 95% preporučuje ovaj proizvod

Izuzetno tanki LED TV

Philips 4500 prevazilazi očekivanja, uz HD kvalitet slike po pristupačnoj ceni. Uklopiće se u svakoj prostoriji u domu zahvaljujući jednostavnom i elegantnom dizajnu.

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TV brand claim gold

99,91% ljudi koji isprobaju Ambilight TV nikada ne žele da ga vrate. 1

sa Pixel Plus HD tehnologijom

Izuzetno tanki LED TV

  • 80 cm (32")

  • 200 Picture Performance Index

  • LED televizor

  • Pixel Plus HD

USB priključak za reprodukovanje multimedijalnih sadržaja

USB priključak za reprodukovanje multimedijalnih sadržaja

Delite zabavu. Povežite USB memorijski uređaj, digitalni fotoaparat, mp3 plejer ili drugi multimedijalni uređaj na USB port na televizoru da biste uživali u fotografijama, video zapisima i muzici, uz jednostavni za korišćenje pregledač sadržaja na ekranu.

Tanka, doterana postolja prenose doživljaj prozračnosti

Naše novo tanko postolje napravljeno je tako da promeni prostor ispod televizora, gde se inače nalazi tradicionalno postolje; pruža upečatljiviji doživljaj gledanja. Televizor koji čvrsto stoji i nagoveštava budućnost.

LED TV za sliku neverovatnog kontrasta

Zahvaljujući LED pozadinskom osvetljenju možete da uživate u maloj potrošnji energije i prelepim linijama u kombinaciji sa visokim nivoom osvetljenosti, neverovatnim kontrastom i živopisnim bojama.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.4

od 5

24

Komentari

95%

preporučuje ovaj proizvod

3

08/04/2024

Srbija

Srbija

odličan kvalitet slike

odličan kvalitet slike i puno mogućnosti i bogat izbor funkcija

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 4500 series 32PHS4503 Izuzetno tanki LED TV

Datum upotrebe 2023-04-08

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 4500 series 32PHS4503 Izuzetno tanki LED TV

Datum upotrebe 2023-04-08

25/07/2020

Slovenija

Slovenija

Verifikovani kupac

Veliko za nizko ceno

Odličen televizor za manjšo sobo in manj zahtevnega uporabnika. Vsekakor za to ceno dobimo zelo veliko. Slika in zvok v redu, prav tako priključki.

Prednosti

Zelo pozitivno.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 4500 series 32PHS4503 Izjemno tanek LED-televizor

Datum upotrebe 2019-06-25

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 4500 series 32PHS4503 Izjemno tanek LED-televizor

Datum upotrebe 2019-06-25

12/10/2019

Slovenija

Slovenija

Odličen izdelek

Lahek in tanek tv z ostro sliko in odličnim zvokom

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 4500 series 32PHS4503 Izjemno tanek LED-televizor

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 4500 series 32PHS4503 Izjemno tanek LED-televizor

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Odricanje od odgovornosti

  1. Na osnovu rezultata Ambilight probnog programa sprovedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Nemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. februara 2023. i 28. februara 2025. godine. Tokom ovog perioda, 99,91% učesnika odlučilo je da zadrži svoj Ambilight TV, uprkos mogućnosti povraćaja uz punu refundaciju bez potrebe za navođenjem razloga. 

  1. Elektronski TV vodič i stvarna vidljivost (do 8 dana) zavise od zemlje i operatera.

  2. Godišnja potrošnja energije (kWč/godišnje) zasnovana je na potrošnji energije televizora koji radi 4 sata dnevno, 365 dana godišnje. Stvarna potrošnja energije zavisi od načina korišćenja televizora.

  3. Televizor podržava DVB prijem za emitovanje besplatnih kanala. Specifični DVB operateri nisu podržani. Ažurna lista nalazi se u odeljku sa najčešćim pitanjima na Philips veb lokaciji za podršku. Za neke operatere su potrebni modul uslovnog pristupa i pretplata. Obratite se operateru da biste dobili više informacija.

  4. (Philips) je kompatibilno samo sa određenim Philips plejerima.

  5. Ovaj televizor sadrži olovo samo na određenim delovima ili komponentama gde ne postoje tehnološke alternative u skladu sa postojećim klauzulama izuzimanja prema RoHS direktivi.