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Prenosiv. Pristupačan.
Tražite televizor koji je dobar, ali nije suviše komplikovan? Ovaj kompaktan, pristupačan LED televizor ima sve što vam treba i ništa što vam ne treba. Funkcija Pixel Plus HD pruža oštru sliku, zvuk je jasan i može lepo i lako da se premešta iz prostorije u prostoriju.
80 cm (32")
LED televizor
Pixel Plus HD
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4.8
od 5
8
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
misenergo
13/09/2021
България
Продукта е отличен
Продукта е отличен, чудесна картина, лесно меню на дистанционнотол има запис и пауза на картинал звука е много добър. Препоръчвам го!
Prednosti
звук картина и меню отлични
Mane
не съм открила
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za LED 32PHS5525 LED телевизор
Datum upotrebe 2021-08-13
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za LED 32PHS5525 LED телевизор
Datum upotrebe 2021-08-13
NikoBG
14/05/2021
България
Добро съотношение цена-качество.
Струваше колкото други марки по-нисък клас, а е в пъти по-качествен от тях.
Prednosti
Добра цена, хубава картина
Mane
Висока яркост
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za LED 32PHS5525 LED телевизор
Datum upotrebe 2021-04-14
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za LED 32PHS5525 LED телевизор
Datum upotrebe 2021-04-14
Zlatistiq123
19/06/2020
България
Продуктът има отлични характеристика
Супер продукт бих го препоръчал на всички мои приятели
Prednosti
Супер картина
Mane
Няма
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za LED 32PHS5525 LED телевизор
Datum upotrebe 2019-06-19
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za LED 32PHS5525 LED телевизор
Datum upotrebe 2019-06-19
Na osnovu rezultata Ambilight probnog programa sprovedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Nemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. februara 2023. i 28. februara 2025. godine. Tokom ovog perioda, 99,91% učesnika odlučilo je da zadrži svoj Ambilight TV, uprkos mogućnosti povraćaja uz punu refundaciju bez potrebe za navođenjem razloga.
Elektronski TV vodič i stvarna vidljivost (do 8 dana) zavise od zemlje i operatera.
Godišnja potrošnja energije (kWč/godišnje) zasnovana je na potrošnji energije televizora koji radi 4 sata dnevno, 365 dana godišnje. Stvarna potrošnja energije zavisi od načina korišćenja televizora.
Televizor podržava DVB prijem za emitovanje besplatnih kanala. Specifični DVB operateri nisu podržani. Ažurna lista nalazi se u odeljku sa najčešćim pitanjima na Philips veb lokaciji za podršku. Za neke operatere su potrebni modul uslovnog pristupa i pretplata. Obratite se operateru da biste dobili više informacija.
Ovaj televizor sadrži olovo samo na određenim delovima ili komponentama gde ne postoje tehnološke alternative u skladu sa postojećim klauzulama izuzimanja prema RoHS direktivi.