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Obustavljeno

LEDLED televizor

32PHS5525/12

4.8

| (8) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

Prenosiv. Pristupačan.

Tražite televizor koji je dobar, ali nije suviše komplikovan? Ovaj kompaktan, pristupačan LED televizor ima sve što vam treba i ništa što vam ne treba. Funkcija Pixel Plus HD pruža oštru sliku, zvuk je jasan i može lepo i lako da se premešta iz prostorije u prostoriju.

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TV brand claim gold

99,91% ljudi koji isprobaju Ambilight TV nikada ne žele da ga vrate. 1

LED televizor

Prenosiv. Pristupačan.

  • 80 cm (32")

  • LED televizor

  • Pixel Plus HD

Minimalistički sjani srebrni ram. Tanke stope.

Dva HDMI porta. Lako povezivanje sa DVD uređajem.

Jasan dijalog. Živahni efekti.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.8

od 5

8

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
2
1

13/09/2021

България

България

Продукта е отличен

Продукта е отличен, чудесна картина, лесно меню на дистанционнотол има запис и пауза на картинал звука е много добър. Препоръчвам го!

Prednosti

звук картина и меню отлични

Mane

не съм открила

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za LED 32PHS5525 LED телевизор

Datum upotrebe 2021-08-13

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za LED 32PHS5525 LED телевизор

Datum upotrebe 2021-08-13

14/05/2021

България

България

Добро съотношение цена-качество.

Струваше колкото други марки по-нисък клас, а е в пъти по-качествен от тях.

Prednosti

Добра цена, хубава картина

Mane

Висока яркост

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za LED 32PHS5525 LED телевизор

Datum upotrebe 2021-04-14

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za LED 32PHS5525 LED телевизор

Datum upotrebe 2021-04-14

19/06/2020

България

България

Продуктът има отлични характеристика

Супер продукт бих го препоръчал на всички мои приятели

Prednosti

Супер картина

Mane

Няма

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za LED 32PHS5525 LED телевизор

Datum upotrebe 2019-06-19

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za LED 32PHS5525 LED телевизор

Datum upotrebe 2019-06-19

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Odricanje od odgovornosti

  1. Na osnovu rezultata Ambilight probnog programa sprovedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Nemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. februara 2023. i 28. februara 2025. godine. Tokom ovog perioda, 99,91% učesnika odlučilo je da zadrži svoj Ambilight TV, uprkos mogućnosti povraćaja uz punu refundaciju bez potrebe za navođenjem razloga. 

  1. Elektronski TV vodič i stvarna vidljivost (do 8 dana) zavise od zemlje i operatera.

  2. Godišnja potrošnja energije (kWč/godišnje) zasnovana je na potrošnji energije televizora koji radi 4 sata dnevno, 365 dana godišnje. Stvarna potrošnja energije zavisi od načina korišćenja televizora.

  3. Televizor podržava DVB prijem za emitovanje besplatnih kanala. Specifični DVB operateri nisu podržani. Ažurna lista nalazi se u odeljku sa najčešćim pitanjima na Philips veb lokaciji za podršku. Za neke operatere su potrebni modul uslovnog pristupa i pretplata. Obratite se operateru da biste dobili više informacija.

  4. Ovaj televizor sadrži olovo samo na određenim delovima ili komponentama gde ne postoje tehnološke alternative u skladu sa postojećim klauzulama izuzimanja prema RoHS direktivi.