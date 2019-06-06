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Obustavljeno

4500 seriesIzuzetno tanki LED TV

32PHT4503/12

4.3

| (12) Komentari | 82% preporučuje ovaj proizvod

Izuzetno tanki LED TV

Philips 4500 prevazilazi očekivanja, uz HD kvalitet slike po pristupačnoj ceni. Uklopiće se u svakoj prostoriji u domu zahvaljujući jednostavnom i elegantnom dizajnu.

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TV brand claim gold

99,91% ljudi koji isprobaju Ambilight TV nikada ne žele da ga vrate. 1

sa Pixel Plus HD tehnologijom

Izuzetno tanki LED TV

  • 80 cm (32")

  • 200 Picture Performance Index

  • LED televizor

  • Pixel Plus HD

Tanka, doterana postolja prenose doživljaj prozračnosti

Naše novo tanko postolje napravljeno je tako da promeni prostor ispod televizora, gde se inače nalazi tradicionalno postolje; pruža upečatljiviji doživljaj gledanja. Televizor koji čvrsto stoji i nagoveštava budućnost.

Pixel Plus HD. Oštra slika, bez obzira na izvor.

Philips Pixel Plus HD procesor optimizuje kvalitet slike radi pružanja oštre slike sa prelepim kontrastom. Bez obzira na to da li gledate kablovski TV program ili sa diska, uživaćete u oštrijoj slici sa svetlijom belom i dubljom crnom.

LED TV za sliku neverovatnog kontrasta

Zahvaljujući LED pozadinskom osvetljenju možete da uživate u maloj potrošnji energije i prelepim linijama u kombinaciji sa visokim nivoom osvetljenosti, neverovatnim kontrastom i živopisnim bojama.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.3

od 5

12

Komentari

82%

preporučuje ovaj proizvod

3

06/06/2019

България

България

Оценка 5

Много добър, лесна експлоатация, добра картина, лек

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 4500 series 32PHT4503 Ултратънък LED телевизор

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 4500 series 32PHT4503 Ултратънък LED телевизор

15/06/2021

Polska

Polska

Bardzo dobry

Cena do jakości jest zachowana! Mam już go z 3 lata i nie zawodzi. Polecam!

Prednosti

Szybko się urochamia

Mane

Zbiera kusz

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 4500 series 32PHT4503 Niezwykle smukły telewizor LED

Datum upotrebe 2019-06-15

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 4500 series 32PHT4503 Niezwykle smukły telewizor LED

Datum upotrebe 2019-06-15

03/05/2020

Polska

Polska

Verifikovani kupac

Philips 32PHT4503

Tv kupiony z uwagi na niskie zużycie prądu 45W. Co do tv za takie pieniądze to obraz jest w porządku, ma dużo funkcji do poprawy obrazu. Co do dźwięku nie jest źle. Ma korektor wysokich i niskich tonów. Tv obsługuje avi, MP4,MP3, MKV. Pilot jest bardzo czuły. Można wyłączyć ekran jak się słucha muzyki lub radia. Co do minusów zbyt blisko USB i wejście antenowe.

Prednosti

Odtwarza bez problemu z USB. Cena. Uruchamia się max 8 sekund. Piękny obraz w trybie kino. Małe zużycie prądu

Mane

Mało miejsca między USB a antena. Trudno dostępne HDMI od spodu.

Ova recenzija je napisana za 4500 series 32PHT4503 Niezwykle smukły telewizor LED

Datum upotrebe 2019-04-03

Ova recenzija je napisana za 4500 series 32PHT4503 Niezwykle smukły telewizor LED

Datum upotrebe 2019-04-03

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Odricanje od odgovornosti

  1. Na osnovu rezultata Ambilight probnog programa sprovedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Nemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. februara 2023. i 28. februara 2025. godine. Tokom ovog perioda, 99,91% učesnika odlučilo je da zadrži svoj Ambilight TV, uprkos mogućnosti povraćaja uz punu refundaciju bez potrebe za navođenjem razloga. 

  1. Elektronski TV vodič i stvarna vidljivost (do 8 dana) zavise od zemlje i operatera.

  2. Godišnja potrošnja energije (kWč/godišnje) zasnovana je na potrošnji energije televizora koji radi 4 sata dnevno, 365 dana godišnje. Stvarna potrošnja energije zavisi od načina korišćenja televizora.

  3. Televizor podržava DVB prijem za emitovanje besplatnih kanala. Za neke operatere su potrebni modul uslovnog pristupa i pretplata. Obratite se operateru da biste dobili više informacija.

  4. (Philips) je kompatibilno samo sa određenim Philips plejerima.

  5. Ovaj televizor sadrži olovo samo na određenim delovima ili komponentama gde ne postoje tehnološke alternative u skladu sa postojećim klauzulama izuzimanja prema RoHS direktivi.