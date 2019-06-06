Obustavljeno
Izuzetno tanki LED TV
Philips 4500 prevazilazi očekivanja, uz HD kvalitet slike po pristupačnoj ceni. Uklopiće se u svakoj prostoriji u domu zahvaljujući jednostavnom i elegantnom dizajnu.
80 cm (32")
200 Picture Performance Index
LED televizor
Pixel Plus HD
Naše novo tanko postolje napravljeno je tako da promeni prostor ispod televizora, gde se inače nalazi tradicionalno postolje; pruža upečatljiviji doživljaj gledanja. Televizor koji čvrsto stoji i nagoveštava budućnost.
Philips Pixel Plus HD procesor optimizuje kvalitet slike radi pružanja oštre slike sa prelepim kontrastom. Bez obzira na to da li gledate kablovski TV program ili sa diska, uživaćete u oštrijoj slici sa svetlijom belom i dubljom crnom.
Zahvaljujući LED pozadinskom osvetljenju možete da uživate u maloj potrošnji energije i prelepim linijama u kombinaciji sa visokim nivoom osvetljenosti, neverovatnim kontrastom i živopisnim bojama.
4.3
od 5
12
Komentari
82%
preporučuje ovaj proizvod
Gabora007
06/06/2019
България
Оценка 5
Много добър, лесна експлоатация, добра картина, лек
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 4500 series 32PHT4503 Ултратънък LED телевизор
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 4500 series 32PHT4503 Ултратънък LED телевизор
Paziulas
15/06/2021
Polska
Bardzo dobry
Cena do jakości jest zachowana! Mam już go z 3 lata i nie zawodzi. Polecam!
Prednosti
Szybko się urochamia
Mane
Zbiera kusz
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 4500 series 32PHT4503 Niezwykle smukły telewizor LED
Datum upotrebe 2019-06-15
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 4500 series 32PHT4503 Niezwykle smukły telewizor LED
Datum upotrebe 2019-06-15
Henryk1234567890
03/05/2020
Polska
Verifikovani kupac
Philips 32PHT4503
Tv kupiony z uwagi na niskie zużycie prądu 45W. Co do tv za takie pieniądze to obraz jest w porządku, ma dużo funkcji do poprawy obrazu. Co do dźwięku nie jest źle. Ma korektor wysokich i niskich tonów. Tv obsługuje avi, MP4,MP3, MKV. Pilot jest bardzo czuły. Można wyłączyć ekran jak się słucha muzyki lub radia. Co do minusów zbyt blisko USB i wejście antenowe.
Prednosti
Odtwarza bez problemu z USB. Cena. Uruchamia się max 8 sekund. Piękny obraz w trybie kino. Małe zużycie prądu
Mane
Mało miejsca między USB a antena. Trudno dostępne HDMI od spodu.
Ova recenzija je napisana za 4500 series 32PHT4503 Niezwykle smukły telewizor LED
Datum upotrebe 2019-04-03
Ova recenzija je napisana za 4500 series 32PHT4503 Niezwykle smukły telewizor LED
Datum upotrebe 2019-04-03
Na osnovu rezultata Ambilight probnog programa sprovedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Nemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. februara 2023. i 28. februara 2025. godine. Tokom ovog perioda, 99,91% učesnika odlučilo je da zadrži svoj Ambilight TV, uprkos mogućnosti povraćaja uz punu refundaciju bez potrebe za navođenjem razloga.
Elektronski TV vodič i stvarna vidljivost (do 8 dana) zavise od zemlje i operatera.
Godišnja potrošnja energije (kWč/godišnje) zasnovana je na potrošnji energije televizora koji radi 4 sata dnevno, 365 dana godišnje. Stvarna potrošnja energije zavisi od načina korišćenja televizora.
Televizor podržava DVB prijem za emitovanje besplatnih kanala. Za neke operatere su potrebni modul uslovnog pristupa i pretplata. Obratite se operateru da biste dobili više informacija.
(Philips) je kompatibilno samo sa određenim Philips plejerima.
Ovaj televizor sadrži olovo samo na određenim delovima ili komponentama gde ne postoje tehnološke alternative u skladu sa postojećim klauzulama izuzimanja prema RoHS direktivi.